Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Alleinunfall

Bebra – Am Mittwoch (04.08.) kam es, gegen 13:20 Uhr, zu einem Alleinunfall auf der L3250. Ein 56-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Weiterode in Richtung Iba. Kurz vor der Ortslage Iba geriet der Nentershäuser aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam im Straßengraben der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Unfall

Bebra – Am Mittwoch (04.08.) kam es, gegen 20 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der K 72. Ein 30-jähriger Mann aus Rotenburg, eine 29-jährige Frau aus Rotenburg und ein 60-jähriger Mann aus Bebra standen mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge auf dem Rechtsabbiegerstreifen der Hersfelder Straße in Bebra (K72) und wollten nach rechts auf die L3251 in Richtung Bebra/Breitenbach abbiegen. Ein 20-jähriger Mann aus Bebra fuhr von hinten an die wartenden Fahrzeuge heran und wollte sein Auto abbremsen, dabei rutschte er vom Bremspedal auf das Gaspedal ab und fuhr auf den Pkw des 60-jährigen Bebraners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf das vor ihm stehende Fahrzeug der Rotenburgerin und deren Fahrzeug wiederum auf das erste Fahrzeug des 30-jährigen Rotenburgers geschoben. Ein Mitfahrer der 29-jährigen Rotenburgerin wurde bei dem Unfall leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von circa 5.800 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (04.08.), gegen 9:40 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer die Langenbergstraße in Richtung Niederaula. Als der Mann in die B62 einbog, kollidierte er mit dem Pkw eines vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkender Lkw beschädigt

Mücke – Am Donnerstag (05.08.) parkte ein Lkw-Fahrer aus dem Erzgebirgskreis seine Sattelzugmaschine samt Auflieger auf einem Parkplatz in der Straße „Gottesrain“. Zwischen 1:20 Uhr und 1:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken, vorderen Bereich des parkenden Sattelzuges. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Festnahme nach Sachbeschädigung

Alsfeld – Am frühen Mittwochmorgen (04.08.), gegen 1:30 Uhr, wurden mehrere Zeugen, aufgrund lauter Geräusche, auf einen Unbekannten in einer Garage in der Straße „An den Gartenäckern“ aufmerksam. Der Mann hatte unbefugt eine unverschlossene Garage geöffnet und einen darin befindlichen, blauen Audi TT mit einem Stein beschädigt. Als die Zeugen den Unbekannten ansprachen, flüchtete dieser in Richtung Ortsmitte. Die daraufhin informierten Beamten der Polizeistation Alsfeld konnten den 26-jährigen Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, zeitnah feststellen und zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig festnehmen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 26-Jährigen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Kennzeichen gestohlen

Schotten – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntagnachmittag (01.08.) bis Dienstagmittag (03.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen „FB-B 878“ eines blauen Skoda Fabia. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Seestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld – Unbekannte warfen in der Zeit zwischen Mittwoch (28.07.) und Montag (02.08.) mit einem Stein auf die Glasscheibe einer Haustür in der Untergasse. Die Scheibe splitterte, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Rotenburg – Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in Rotenburg am frühen Mittwochmorgen (04.08.), gegen 5 Uhr, dass eine unbekannte, männliche Person in der Tränkebergstraße eine Fensterscheibe eines schwarzen Opel Mokka eingeschlagen und Gegenstände daraus entwendet hat.

Fahndungsmaßnahmen führten zeitnah zur Festnahme eines 30-Jährigen aus Kassel. In dem mitgeführten Rucksack des Mannes konnten die zuvor aus dem Pkw entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den 30-Jährigen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Taschendiebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Dienstagvormittag (03.08.), gegen 11:30 Uhr, die Geldbörse eines Mannes aus Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Erfurter Straße verwickelte ein unbekannter Mann den Hersfelder in ein Gespräch. Zeitgleich entwendete ein weiterer Langfinger unbemerkt die Geldbörse des Mannes aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Einer der Täter kann als männlich, circa 170 Meter bis 180 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt mit schmaler Statur und dunkelblonden Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine Maske und ein hell gemustertes Hemd.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bebra – Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) die Glasscheiben der Bushaltestelle einer öffentlichen Schule in der Luisenstraße ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrick – Polizei warnt

Bebra – Am Mittwoch (04.08.) kontaktierten unbekannte Trickbetrüger eine lebensältere Frau aus Bebra telefonisch und gaben sich zunächst als deren Enkelin aus. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Schwindler das Vertrauen der Dame. Anschließend täuschten die Betrüger der Frau eine finanzielle Notlage vor und suggerierten, dass geliehene Geld in den kommenden Tagen zurückzahlen zu können. Die Frau aus Bebra glaubte den Angaben der Trickbetrüger und übergab, gegen 16.00 Uhr, einen fünfstelligen Bargeldbetrag vor einem Wohnhaus in der Straße „Rathausmarkt“ an einen unbekannten Mann. Erst nachdem die Dame bis in die Abendstunden keinen weiteren Anruf mehr erhielt, kontaktierte sie selbst ihre Enkelin und der Betrug fiel auf.

Der Geldabholer kann als männlich, zwischen 20 und 25 Jahren, circa 160 Meter groß mit kurzen dunklen Haaren und schlanker Gestalt beschrieben werden. Zur Übergabe befand sich das Diebesgut in einem Stoffbeutel.

Zeugen, die die Geldübergabe beobachten konnten oder Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de