Tatverdächtiger nach Einbruch gefasst, Wiesbaden,

Seerobenstraße, Dotzheimer Straße, Nacht zum Donnerstag, 05.08.2021

(jn)Wiesbadener Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen 34-jährigen Mann

festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor in einen Kiosk eingebrochen zu

sein. Darüber hinaus wird nun überprüft, ob er auch für einen weiteren Einbruch

in derselben Nacht sowie Taten in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sein

könnte.

Um 04:19 Uhr war es in der Seerobenstraße zu einem Einbruch in einen Kiosk

gekommen, wobei Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen wurden.

Wenig später konnten Polizeibeamte einen 34-jährigen Mann aus Wiesbaden

festnehmen, der von einem Zeugen wiedererkannt worden und zunächst geflüchtet

war. Der Mann führte nicht nur Gegenstände mit sich, die aus dem Einbruch in den

Kiosk stammen dürften, sondern auch Beute, die bei einem weiteren Einbruch

entwendet worden war. Dieser hatte sich gegen 03:00 Uhr in einer Arztpraxis in

der Dotzheimer Straße ereignet. Der Tatverdächtige, der bereits in der

Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde für weitere

Maßnahmen zum 3. Polizeirevier verbracht. Gegenstand der Ermittlungen wird nun

unter anderem sein, zu überprüfen, inwiefern der 34-Jährige für weitere Delikte

im Bereich der Eigentumskriminalität verantwortlich ist. Auf Anordnung der

Wiesbadener Staatsanwaltschaft soll er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt

werden.

Schläger flüchten mit Taxi,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 05.08.2021, 02:15 Uhr

(jn)Vor einer Wiesbadener Bar ist in der Nacht zum Donnerstag ein 50 Jahre alter

Mann von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Die Unbekannten

flüchteten anschließend mit einem Taxi zum Wiesbadener Hauptbahnhof. Den

Ermittlungen am Tatort in der Schwalbacher Straße folgend war um 02:15 Uhr aus

bisher unbekannten Gründen ein Streit vor einem dortigen Lokal entstanden. In

diesem Zusammenhang sei dann der 50-Jährige von zwei etwa 1,80 Meter großen und

etwa 30 Jahre alten Männern verletzt worden, was für den Geschädigten eine

ärztliche Behandlung zur Folge hatte. Indes setzten sich die zwei

Tatverdächtigen in ein Taxi und verließen den Tatort noch vor Eintreffen der

Polizei.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt nun wegen gefährlicher

Körperverletzung und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer

0611 / 345 – 2140 zu melden.

Polizeistreife beleidigt und Drogen dabei, Wiesbaden, Platz der Deutschen

Einheit, Mittwoch, 04.08.2021, gg. 19:35 Uhr

(pa)Am Mittwochabend zog das Verhalten eines 22-Jährigen am Platz der Deutschen

Einheit gleich zwei Strafanzeigen nach sich. Gegen 19.35 Uhr befand sich eine

Polizeistreife auf dem Platz der Deutschen Einheit, als ein junger Mann den

Beamtinnen und Beamten den Mittelfinger zeigte. Als diese ihn daraufhin einer

Kontrolle unterziehen wollten, ergriff er die Flucht, die jedoch in einem

angrenzenden Supermarkt endete, wo der 22-jährige mit Wohnsitz in Taunusstein

festgenommen werden konnte. Auf dem Weg zur nahegelegenen Polizeidienststelle

versuchte der Mann noch, unauffällig eine Tüte mit Drogen fallen zu lassen, was

jedoch nicht unbemerkt blieb, sodass der Strafanzeige wegen Beleidigung sogleich

eine weitere folgte. Dabei blieb es für den 22-Jährigen jedoch nicht. Auf der

Polizeidienststelle ergab sich ein Tatverdacht gegen ihn als möglicher Täter

einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Sonntag zugetragen hatte und zu

welcher Aufnahmen der installierten Videoschutzanlage vorliegen. So muss sich

der Taunussteiner demnächst in gleich drei Fällen strafrechtlich verantworten.

Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Nordenstadt, Junkerstraße / Dotzheim, Watzmannstraße, Mittwoch,

04.08.2021, gg. 10.45 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag waren in Wiesbaden falsche Handwerker unterwegs. Gegen

10.45 Uhr erschlichen sich in der Junkerstraße in Nordenstadt zwei Männer unter

dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen, Einlass in ein Einfamilienhaus.

Durch geschicktes Ablenken der lebensälteren Hausbewohnerin ermöglichte einer

der Täter seinem Komplizen das Durchsuchen der Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Nähere Informationen zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Täter sollen im

mittleren Alter gewesen sein und akzentfreies Deutsch mit eloquenter

Ausdrucksweise gesprochen haben. Einer der Männer sei etwa 160cm groß und

korpulent, sein Mittäter circa 180cm groß und schlank gewesen. Das Duo kommt

neben dieser noch für eine weitere Tat als Täter in Frage, die sich wenig später

in der Dotzheimer Watzmannstraße ereignete. In diesem Fall wurde eine

Überprüfung des Daches auf Schäden als Vorwand genommen, um Einlass zu erlangen.

Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte,

sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 zu melden.

Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Beute gemacht, Wiesbaden, Königsberger

Straße, Sommerstraße, bis Mittwoch, 04.08.2021, 14:45 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Hoffnung auf Beute in den zurückliegenden

Tagen drei Pkw aufgebrochen. Bereits zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr und

Mittwochvormittag, 10:35 Uhr wurde in der Königsberger Straße in Bierstadt das

Fenster der Beifahrertür eines Skoda eingeschlagen und aus dem Innenraum ein

Mobiltelefon gestohlen. Der Sach- und Beuteschaden lässt sich hier auf etwa 800

Euro beziffern. Am Mittwoch gingen Unbekannte ähnlich gewaltsam vor, als sie in

der Sommerstraße in Dotzheim ebenfalls ein Seitenfenster eines blauen Opel

Vivaro einschlugen und einen schwarzen Rucksack aus dem Fußraum entwendeten. In

diesem hatte der Geschädigte neben Bargeld wichtige persönliche Dokumente und

Bankkarten aufbewahrt. Auch hier dürfte sich der entstandene Schaden auf mehrere

Hundert Euro belaufen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag

und Mittwoch in der Lanzstraße, wobei ein roter Mazda aufgebrochen wurde und der

oder die Täter aus dem Innenraum ein mobiles Navigationssystem mitgehen ließen.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher entwenden motorisierte Fahrräder, Bad

Schwalbach, Mühlweg, Dienstag, 03.08.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 04.08.2021,

07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch suchten Einbrecher ein Wohnhaus im Mühlweg in Bad

Schwalbach auf, brachen in dieses ein und erlangten zwei motorisierte Fahrräder

aus einem Schuppen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die

Unbekannten zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Reihenhaus, indem sie ein Fenster

gewaltsam aufbrachen. Die Täter begaben sich in das Wohnhaus, drangen jedoch

nach ersten Erkenntnissen nicht weiter in die Räumlichkeiten ein, sondern

schlugen in einem angrenzenden Schuppen zu. Dort entfernten sie das

Vorhängeschloss und stahlen aus der Hütte zwei motorisierte Fahrräder im Wert

von etwa 350 Euro. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein rotbraunes

Herrenrad, bei dem anderen um ein schwarzes Herrenrad der Marke „Mifa“. Beide

Zweiräder haben weisen nachträglich montierte Motoren auf. Beim Einbruch

entstand weiterhin ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Rasenmähroboter gestohlen, Niedernhausen-Oberjosbach, Heftricher Weg,

Samstag, 31.07.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 02.08.2021, 19:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde im „Heftricher Weg“ in Oberjosbach ein

Rasenmähroboter der Marke „Husqvarna“ im Wert von etwa 2.500 Euro von einem

umzäunten Freizeitgarten gestohlen. Bislang liegen keine Hinweise auf den Dieb

oder die Diebin vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Schaufel verursacht Unfall – Verursacher gesucht, Eltville-Martinsthal,

Bundesstraße 42, Mittwoch, 04.08.2021, 06:50 Uhr

(fh) Am frühen Mittwochmorgen verursachte eine Schaufel auf der Fahrbahn der

Bundesstraße 42 in Höhe Eltville-Martinsthal einen Verkehrsunfall, bei dem ein

Kraftfahrzeug einen Sachschaden In Höhe von etwa 1.000 Euro davontrug. Zuvor

befuhr ein 26-jähriger Wiesbadener mit seinem VW die Bundesstraße aus Richtung

Wiesbaden in Richtung Walluf und fuhr dabei, etwa einen Kilometer vor der

Abfahrt Eltville-Martinsthal, über eine Schaufel, welche auf der linken Fahrspur

lag. Die Schaufel verkeilte sich zunächst unter der Fahrzeugfront und hinterließ

am Unterboden des Fahrzeuges einen Schaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die beobachten konnten, wie die Schaufel auf

die Bundesstraße gelangte und wer für die vermeintlich, ungesicherte Ladung

verantwortlich war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 entgegen.