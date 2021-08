Brand in mehrstöckigem Gebäude – 36-jähriger Mann verstorben

Frankfurt-Niederrad (ots)-(em) – Am Mittwoch 04.08.2021 kam es gegen 17.50 Uhr in der Straße Im Mainfeld im 8.OG eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte der 36-jährige Mann, sich außen an dem Gebäude vor dem Feuer zu retten und stürzte hinunter.

Es wurden unmittelbar Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der 36-Jährige erlag jedoch seinen Verletzungen und verstarb vor Ort.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die aus dem Mehrfamilienhaus evakuierten Personen konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Festnahme nach Angriff mittels Tierabwehrspray

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt/Hauptbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am 04.08.2021 gegen 11:20 Uhr am Hauptbahnhof einen 19- sowie einen 43-jährigen Mann festnehmen. Die beiden Männer hatten zuvor, gegen 09:30 Uhr, einen 25-jährigen Mann auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs mittels Tierabwehrspray angegriffen und flüchteten zunächst in unbekannte Richtung.

Ein weiterer 30-jähriger unbeteiligter Mann wurde durch den Reizstoff getroffen. Beide Geschädigte wurden durch den Angriff nur leicht verletzt, sie verspürten ein leichtes brennen am Hals beziehungsweise in den Augen.

Ausgangspunkt für den Angriff war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den zwei Tätern und dem 25-Jährigen. Anhand der vorliegenden Videoaufnahmen konnten die Täter wenig später identifiziert und festgenommen werden. Die Bundespolizei leitete gegen die beiden Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Mehrere Drogendealer festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ro) – Am Mittwoch 04.08.2021, kontrollierte eine Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) gegen 14:30 Uhr einen 35-Jährigen in der Moselstraße. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden mehr als 6 Gramm Crack und darüber hinaus 0,7 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 35-Jährige seit einer Woche ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel angemietet hat. Im Zuge der richterlich angeordneten Durchsuchung des Hotelzimmers, wurden zahlreiche Utensilien zum Aufkochen und Abwiegen von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Der 35-Jährige kam anschließend in die Haftzellen des Polizeigewahrsams eingeliefert, um ihn dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zwei weitere Festnahmen von Drogendealern gelangen dem 4. Polizeirevier zudem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 05.08.2021. Die Durchsuchung eines 19-Jährigen und eines 26-Jährigen und ihres Hotelzimmers im Bahnhofsgebiet führten hierbei zum Auffinden und zur Sicherstellung von circa 45 Gramm Marihuana und etwa 140 Ecstasy-Pillen.

Die Betäubungsmittel waren teils schon für den Verkauf einzeln vorportioniert und wurden an verschiedensten Stellen innerhalb des Hotelzimmers aufgefunden. Die beiden Männer wurden ebenfalls in die Haftzellen des Polizeigewahrsams eingeliefert, um sie richterlich vorzuführen. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach August 2021: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße August 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße August 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel August 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Mörfelder Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

