Heidelberg: Stadtnotizen 03.08.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Neuer Termin: Waldbrandübung der Feuerwehr im Mühltal am 14. August

Das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg weist darauf hin, dass die Abteilung Handschuhsheim der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg am Samstag, 14. August 2021, von circa 8 bis 13 Uhr eine Übung im Mühltal durchführt. Dabei soll die Einsatztaktik im Falle eines Waldbrandes geübt werden. Unter anderem wird geprobt, wie Löschwasser über lange Wegstrecken gefördert werden kann. Hierzu wird unter anderem eine Schlauchleitung beginnend ab dem Parkplatz oberhalb des Turnerbrunnens über den Talweg bis zur Wiese unterhalb der Brücke über den Mühlbach verlegt. Die Feuerwehr wird mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort sein. Die Feuerwehr bittet Spaziergängerinnen und Spaziergänger um Verständnis.

Corona: Welche Testzentren in Heidelberg bieten auch PCR-Tests an?

Die Stadt Heidelberg führt seit April dieses Jahres auf ihrer Webseite unter www.heidelberg.de/testen eine Übersicht von Testzentren, die kostenlose Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger anbieten. Vor dem Hintergrund der gerade startenden Urlaubssaison wurde nun ergänzt, in welchen Testzentren auch PCR-Tests möglich sind. Eine übersichtliche Kartenansicht gibt es zudem in der App „MeinHeidelberg“ (kostenlos verfügbar im Google Play und im App Store).

Informationen für Urlauber und Reiserückkehrer

Eine Übersicht mit Informationen und hilfreichen Links für Urlauber und Reiserückkehrer bietet die Stadt Heidelberg auf www.heidelberg.de/reiserueckkehrer an. Damit können Bürgerinnen und Bürger vor Urlaubsantritt und vor der Rückkehr prüfen, ob ihr Urlaubsland oder ihre Urlaubsregion ein vom Coronavirus betroffenes Risiko-, Hochrisiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet ist und welche Corona-Regelungen vor Ort gelten beziehungsweise welche Regelungen zur Rückkehr aus dem Urlaubsland zu beachten sind.

„Sport im Park“: Auch in den Sommerferien sich gemeinsam fit halten – Stadt, Sportkreis und Sportvereine bieten vielfältige Angebote in den Stadtteilen

Sport im Park startet auch in den Sommerferien durch! Das gemeinsame Angebot „Mach mit – bleib fit!“ von Stadt Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereinen steht Heidelbergerinnen und Heidelbergern auch im August und September zur Verfügung. Dabei warten immer wieder neue Kurse auf Sportlerinnen und Sportler in den Grünanlagen und Parks der Stadt – kostenlos und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter.

Ab Mittwoch, 4. August 2021, 19 bis 20 Uhr, bietet beispielsweise der Deutsche Alpenverein – Sektion Heidelberg auf der „alla hopp!“-Anlage am Harbigweg in Kirchheim wöchentlich ein neues Kraftausdauertraining an. Treffpunkt ist am Pavillon. Ob Body-Fit oder Cross-Training, Rugby oder Konditionstraining, Hatha-Yoga oder Nordic Walking, Rückenfit oder Fitness für Senioren – für alle Altersgruppen ist etwas dabei. An jedem Wochentag stehen Angebote zur Verfügung. Die Kurse verteilen sich auf die Stadtteile – vom Adenauerplatz in der Altstadt über den Grahampark in Handschuhsheim, den Jahnplatz („Am Römerbad“) und den Werderplatz in Neuenheim bis hin zum Sickingenplatz in Rohrbach und der „alla hopp!“-Anlage in Kirchheim.

Eine Übersicht über alle aktuellen Kurse gibt es online unter www.heidelberg.de/sportimpark. Wer teilnehmen möchte, kommt einfach vor Ort zum Kurs und registriert sich über die Luca-App oder handschriftlich. Die Teilnahme an den Kursen ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Interessierte können jederzeit einsteigen.

Es gelten die Hygiene- und Abstandsvorgaben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, mit Mund-Nasen-Schutz zu kommen. Am Trainingsort kann die Maske für den Sport abgesetzt werden. Während des Trainings gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Personen, die in den vorherigen 14 Tagen Kontakt zu einem Infizierten hatten, dürfen ebenso wenig teilnehmen wie Menschen mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur. Kurse am Montag

Gleich am Montagmorgen um 9 Uhr geht es auf dem Werderplatz in Neuenheim los mit „Allgemeine Fitness“ – Training der Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer.

Auf dem Park beim Spielplatz Leimer Straße in Rohrbach gibt es ab 18 Uhr „Qigong“. Mit Qigong kann das Wohlbefinden durch langsame, fließende und harmonische Bewegungen gesteigert werden.

In Handschuhsheim auf dem Grahampark startet um 19 Uhr „Hatha-Yoga“ mit Übungen zur Entspannung des Geistes und zur Kräftigung und Flexibilität des Körpers

Kurse am Mittwoch

In den Bergstadtteilen Emmertsgrund/Boxberg findet mittwochs um 17 Uhr der Kurs „Fit und Beweglich in jedem Alter“ der TB Rohrbach statt. Treffpunkt ist unterhalb des Bolzplatzes, Grünfläche Ecke Buchwaldweg/Otto-Hahn-Straße, beim ISG-Hotel.

Auf dem Jahnplatz in Neuenheim startet um 17.30 Uhr „Yoga (Slow Flow)“ der TSG 78 Heidelberg.

Auf weitere Teilnehmer freuen sich auch die beiden Kurse der TSG Rohrbach: Nordic Walking um 9 Uhr (Treffpunkt beim Fitropolis) und „Rückenfit“ um 19.45 Uhr auf dem Sickingenplatz.

Kurse am Donnerstag

Immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr findet auf dem Werderplatz in Neuenheim „Cross Training“ von und durch die TSG 78 Heidelberg statt. Eingeladen sind alle, die sich Übungen für Koordination, Schnelligkeit und Kraft wünschen.

Kurse am Freitag

Immer freitags von 9 bis 10 Uhr startet der Kurs „Fit in den Tag“, ein Fitnesstraining für Senioren, und um 10.15 bis 11.15 Uhr „Pilates“. Bei Regen können in der Regel die Kurse unter dem „alla hopp!“-Pavillon stattfinden.

Kurse am Samstag

Am Samstag von 10 bis 12 Uhr gibt es auf dem Grahampark in Handschuhsheim „Kinder-Rugby“ – Ringen und Raufen mit dem ovalen Ball.

Kurse am Sonntag

Am Brunnen auf dem Adenauerplatz in der Altstadt treffen sich Lauffreunde zum „Konditionslauf“ hoch zum Königsstuhl und wieder zurück über die „Himmelsleiter“. Start ist um 9 Uhr.

Pop-up-Store DESIGNZEIT eröffnet am 7. August in der Altstadt

Die Zwischennutzungsagentur „Team Z“ und die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg laden zur Eröffnung des neuen Pop-up-Stores DESIGNZEIT am Samstag, 7. August, ein. Von 16 Uhr bis 19 Uhr können Interessierte den Showroom und Verkaufsort von Designprodukten „made in Heidelberg“ in der Vinothek und Galerie LEON in der Unteren Straße 18, 69117 Heidelberg, entdecken. Sieben Heidelberger Designerinnen und Designer stellen sich und ihre Produkte vor, die sie in Handarbeit in Heidelberg gefertigt haben.

Wolfgang Erichson, Dezernent für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft, begrüßt das neue Zwischennutzungsprojekt in der Innenstadt: „Großartig, dass es in der touristischen Hochsaison im August einzigartiges Design von Designerinnen und Designern aus Heidelberg inmitten der Altstadt und in einem ansprechenden Ambiente gibt.“

Pop-up-Store vom 7. bis 28. August geöffnet – Programm an Samstagen

Bis 28. August ist der Pop-up-Store von Montag bis Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. An den Samstagnachmittagen, 7., 14., 21. und 28. August, wird es individuell gestaltete Programmpunkte der beteiligten Designerinnen und Designer geben. Die Designerinnen und Designer präsentieren und verkaufen Unikate und Produkte „made in Heidelberg“ aus den Bereichen Möbel-, Mode-, Lampen, Schmuck- und Produktdesign:

Bei Interesse an einer Zwischennutzung können sich Immobilieneigentümer sowie Kreative an das Team Z wenden unter hallo@team-zwischennutzungen.de.

Weitere Informationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.