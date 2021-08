Gleich mehrere Strafanzeigen

Eine 37-Jährige aus Ludwigshafen fuhr am Morgen des 03.08.2021 unter Drogeneinfluss in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, Amphetamine und Met-Amphetamine. Zudem verfügte ihr Auto über keinen Versicherungsschutz und sie hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Sowohl die Kennzeichen als auch die Fahrzeugscheine wurden sichergestellt. Die Ludwigshafenerin muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rollerfahrer leicht verletzt

Zu einem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde, kam es am 03.08.2021, gegen 17:15 Uhr, in der Kurze Straße. Der Rollerfahrer fuhr hinter dem Auto eines 28-Jährigen, als dieser nach rechts in eine Parklücke abgebogen sei. Es kam sodann zur Kollision durch die der 30-Jährige stürzte.

Betrunken gegen PKW gefahren

Ein 20-Jähriger musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er am Dienstag (03.08.2021) alkoholisiert gegen ein parkendes Auto gefahren ist. Gegen 23 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, dass soeben ein Fahrradfahrer gegen ein Auto in der Eduard-Jost-Straße gefahren sei. Anschließend wäre der Mann in Schlangenlinien davongefahren. Die Polizei stellte den Mann in der Nähe fahrend fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,15. In einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Nacht musste er im Polizeigewahrsam verbringen.

Während Urlaub in Wohnung eingebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 10.07. bis 03.08.2021 in eine Wohnung in der Bgm.-Hoffmann-Straße ein. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Der Wohnungsinhaber befand sich während des Tatzeitraums im Urlaub. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .