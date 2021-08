Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrrad entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstag, 03.08.2021, im Zeitraum zwischen 06:43 Uhr und 16:30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl durch bislang unbekannte Täter in Höhe der Kaiserslauterer Straße 99a in Bad Dürkheim. Der 18-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim verschloss sein schwarzes Fahrrad, der Marke B’twin, Typ Rockrider 340 an einem dafür vorgesehenen Fahrradständer. Der entstandene Schaden liegt bei ungefähr 200EUR. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 zu melden.

Grünstadt: Betrunkener baut Unfall

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 04.08.2021, 12:00 Uhr (ots) – Mit knapp 3 Promille (vorl. Testergebnis) war ein 51-Jähriger aus Grünstadt mit seinem PKW zum Einkaufen unterwegs. Auf dem Parkplatz Leiningercenter wollte er mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke raus fahren, wobei er einen andern PKW hinter sich übersah. Es entstand lediglich Sachschaden (ca. 1500EUR). Bei der Unfallaufnahme war die Alkoholfahne des 51-Jährigen deutlich zu riechen. Seinen Führerschein ist er erstmal los.

Grünstadt: Völlig unbelehrbar…

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 04.08.2021, 14:30 Uhr (ots) – …ist ein 51-jähriger Mann aus Grünstadt. Nachdem er kurze Zeit vorher einen Verkehrsunfall mit knapp 3 Promille verursacht hatte, konnte er abermals mit seinem Pkw in der Kirchheimer Straße in Grünstadt fahrend festgestellt werden. Der Mann holte mit dem Zweitschlüssel seinen Pkw von dem Parkplatz, auf welchem sich zuvor der Verkehrsunfall zugetragen hatte, um ihn nachhause zu fahren. Er hatte nach vorläufigem Testergebnis 2,5 Promille, weshalb ihm zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel nach dem Verkehrsunfall bereits sichergestellt wurden, wurde letztlich auch noch der Zweitschlüssel des Wagens einbehalten. Im Laufe der Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass für den Pkw des Beschuldigten kein Versicherungsschutz besteht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und den Entzug seiner Fahrerlaubnis. Außerdem wird geprüft, ob das Fahrzeug des Verkehrssünders gar eingezogen wird.

Iggelbach: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Iggelbach Ortsgemeinde Elmstein (ots) – Am Mittwoch, 04.08.2021, gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der K17 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer befuhr die K17 von Iggelbach kommend, in Fahrtrichtung Helmbach und fuhr zunächst am rechten Fahrbahnrand, da eine 39- jährige PKW-Fahrerin aus Richtung Helmbach ihm entgegenkam. Als die 39-jährige an dem Fahrradfahrer vorbei war, setzte ein 60-jähriger PKW-Fahrer, welcher hinter dem Fahrradfahrer fuhr zum Überholen an. Als sich der 60-jährige PKW-Fahrer im Überholvorgang befand, kam der Fahrradfahrer aus bislang unbekannten Gründen etwas weiter zur Fahrbahnmitte, wodurch der PKW mit dem Fahrrad kollidierte. Der 43-jährige Fahrradfahrer stürzte hierbei und zog sich nach ersten Erkenntnissen Verletzungen an der Schulter, sowie an der Wirbelsäule zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert. Die K17 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 45 Minuten gesperrt. Durch die Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):