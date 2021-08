St. Martin – Einbruch in Weingut und Vinothek

In der Maikammerer Straße sind Unbekannte in der heutigen Nacht (TZ: 04.08.2021, 0 Uhr bis 06.30 Uhr) in ein Weingut sowie in eine Vinothek eingebrochen. Dabei haben sie jeweils ein Fenster aufgebrochen, sind in das Gebäudeinnere gelangt und haben dort in allen Räumlichkeiten das Mobiliar nach Bargeld durchsucht. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

Edenkoben – Raubüberfall

Unter Vorhalt eines Messers betraten gestern Abend (03.08.2021, 22.30 Uhr) zwei unbekannte Männer ein Wettbüro in der Staatsstraße und forderten von der Angestellten die Herausgabe des Kasseninhalts. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Edesheim. Die Unbekannten werden wir folgt beschrieben: Täter 1: ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer graublauen Jacke, gleichfarbiger Hose, darunter grüner „Hoodie“ (Kapuze über Kopf gezogen), graue Arbeitshandschuhe, helle Schuhe, Mundschutz, Täter 2: ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer blauen Jacke mit Kapuze, weiße Hosen, schwarze Schuhe, rote Handschuhe und Mundschutz. Weiterhin führte dieser Täter eine karierte Einkaufstasche mit sich. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 und die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 um sachdienliche Hinweise: 1. Sind jemandem Personen unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld der Staatsstraße aufgefallen? 2. Hat jemand die Tat beobachtet und kann weitere sachdienliche Hinweise dazu geben? 3. Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen vor 22 Uhr gemacht?