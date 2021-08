Ettlingen – Änderungen der Öffnungszeiten beim Polizeiposten Malsch

Ettlingen/Malsch (ots) – Der Polizeiposten Malsch ist ab dem 05. August 2021 bis

voraussichtlich 03. September 2021 von Montag bis Donnerstag in der Zeit von

07.30 Uhr bis 12.00 Uhr präsent und unter der Telefonnummer 07246 1324

erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist in dringenden Fällen das Polizeirevier

Ettlingen unter 07243 32000 zu erreichen.

Waldbronn- Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten

25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag

auf der Kreisstraße 3561 Höhe Freibad ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 33 Jahre alte Unfallverursacherin auf der

Stuttgarter Straße in Richtung Landesstraße 609. In Höhe der Zufahrt zum

Schwimmbad fuhr sie vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen stehenden Nissan

auf. Durch den Zusammenstoß wird der Nissan auf den vor ihm wartenden Ford

gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Fahrzeug der 33-jährigen

Unfallverursacherin rückwärts auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kollidierte

in der Folge mit dem stadteinwärts fahrenden Iveco. Die 41 Jahre alte

Nissan-Fahrerin sowie die 60-jährige Ford-Fahrerin wurden durch verständigten

Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die

Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt, eine Behandlung in einer

Klinik war nicht erforderlich.

Durch den Unfall wurden das Fahrzeug der 33-Jährigen sowie der Nissan stark

beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Pfinztal- Holzstapel auf Gartengrundstück in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist auf der Suche nach

Zeugen, nachdem ein bislang Unbekannter am Dienstagabend in Söllingen einen

Holzstapel auf einem Gartengrundstück in Brand gesetzt hatte.

Gegen 19:25 Uhr verschaffte sich der Eindringling zunächst durch

Gewalteinwirkung Zugang auf das Grundstück im Rißweg. Anschließend entnahm er

insgesamt drei Kanister mit Benzin. In der Folge stapelte er unter einem Baum

mehrere Holzstücke und entzündete diesen mithilfe der Benzinkanister an. Durch

die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und

gelöscht werden.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721-49070

entgegen.

Bruchsal / BAB 5 – Polizei überprüft Reisemobile und Wohnanhänger auf der Bundesautobahn A5 bei Bruchsal und zieht positive Bilanz

Bruchsal / BAB 5 (ots) – Der Trend mit dem eigenen Wohnmobil oder Wohnanhänger

in den Urlaub zu fahren hält auch in diesem Jahr an. Wie bereits im Vorjahr

entschieden sich auch 2021 viele Menschen ihren Urlaub ohne größere

Einschränkungen im mobilen Eigenheim durchzuführen. Dies bringt natürlich auch

einige womöglich Unerfahrenere in Sachen Camping auf den Plan. Damit der Urlaub

auch gelingt, sind vor und während der Fahrt einige Grundregeln zu beachten.

Hierzu gehört vor Antritt der Fahrt eine gewissenhafte Überprüfung der Fahrzeuge

auf deren Verkehrssicherheit. Zudem sollte man sich bewusst sein, dass gegenüber

einem herkömmlichen Pkw wichtige Faktoren, wie beispielsweise Anhänger-und

Stützlast, Beladung und Ladungssicherung, die Fahrdynamik des Fahrzeugs stark

beeinflussen können.

Seit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg ist auch hier ein erhöhtes

Verkehrsaufkommen Reisewilliger, nicht nur in Richtung Süden zu verzeichnen. Die

Verkehrspolizei Karlsruhe hat daher, gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten

des Polizeipräsidiums Mannheim, eine Schwerpunktkontrolle zum Thema

Verkehrssicherheit auf öffentlichen Reiserouten durchgeführt. Besonders

Reisemobile und Wohnanhängergespanne rücken dabei in den Fokus der Spezialisten.

Bei der Kontrolle am Mittwochmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf der

Bundesautobahn 5 bei Bruchsal stand vor allem aber der präventive Charakter im

Vordergrund. In der Kontrollzeit wurden durch die Einsatzkräfte 32 Fahrzeuge

überprüft. 18 Wohnmobile und 14 Gespanne waren hierbei auf die Waage gefahren.

Insgesamt zeigte sich hier ein sehr positives Ergebnis – es konnten nur wenige,

geringfügig überladene Fahrzeuge festgestellt werden. Diese lagen allesamt im

Toleranzbereich und konnten mündlich verwarnt werden. An einem Anhänger war ein

kleinerer technischer Mangel festzustellen. Da er jedoch auch noch nach dem

Urlaub überprüft werden kann, stand auch dieser Fahrt in die Ferien nichts

entgegen. Indes wurden Flyer mit nützlichen Tipps für eine sichere Fahrt in

Reisemobilen und Wohnwagen-Gespannen während den Gesprächen mit den Urlaubern

überreicht, was ebenfalls positiv begrüßt wurde.

Tipps: Sicher mit Wohnwagen und Wohnmobil unterwegs

Gerade in der Urlaubszeit sind viele Kraftfahrer*innen mit ihren Wohnmobilen und

Wohnwagen unterwegs. Doch vor und während der Fahrt sollte man einige Ratschläge

beachten, um ein sicheres Ankommen zu gewährleisten.

Da die Verantwortlichkeit der ordnungsgemäßen Ladung gem. § 22, 23 StVO vor und

während der Fahrt beim Fahrer*in liegt und die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs

durch Ladung oder Besetzung nicht leiden darf, sollten nachfolgende Hinweise

beachtet werden:

Was können Sie tun?

Prüfen Sie vor Fahrtantritt die ordnungsgemäße Beladung / den

Zustand des Fahrzeugs und passen Sie den Reifendruck an die

Zuladung an.

Zustand des Fahrzeugs und passen Sie den Reifendruck an die Zuladung an. Wurde alles richtig verstaut, gesichert (z.B. mit Gurten,

rutschhemmenden Unterlagen oder Bodenplatten).

rutschhemmenden Unterlagen oder Bodenplatten). Wurde das zulässige Gesamtgewicht Gesamtmasse des Anhängers,

Anhängelast und Stützlast des Zugfahrzeugs bei der Zuladung

eingehalten? Wassertanks nicht komplett füllen, das spart an

Gewicht.

Anhängelast und Stützlast des Zugfahrzeugs bei der Zuladung eingehalten? Wassertanks nicht komplett füllen, das spart an Gewicht. Wurde die Gewichtsbalance beim Beladen beachtet? Schwere

Gegenstände immer auf Höhe der Achse lagern und festzurren. Dies

kann sonst zu einem wesentlich schlechteren Fahrverhalten führen

und das ESP überfordern.

Gegenstände immer auf Höhe der Achse lagern und festzurren. Dies kann sonst zu einem wesentlich schlechteren Fahrverhalten führen und das ESP überfordern. Gasflaschen vor Fahrtantritt zudrehen, Gasregler abmontieren und

Transportsicherung anbringen. Zum Schluss befestigen Sie die

Gasflasche.

Transportsicherung anbringen. Zum Schluss befestigen Sie die Gasflasche. Ist das Warndreieck, der Verbandskasten und die Warnweste trotz

Beladung noch schnell griffbereit?

Beladung noch schnell griffbereit? Haben Sie sich vor der Reise mit dem Fahrverhalten des Fahrzeugs

und des Anhängers vertraut gemacht?

und des Anhängers vertraut gemacht? Stellen Sie die Außenspiegel richtig ein und machen Sie sich mit

den Maßen des Gespanns vertraut (Höhe, Breite, Gesamtgewicht).

Weitere Tipps für eine sichere Fahrt:

Starten Sie die Reise ausgeruht und stressfrei.

Planen Sie ausreichend Pausen ein, reagieren Sie unverzüglich

bei ersten Anzeichen von Müdigkeit und nehmen diese Ernst.

bei ersten Anzeichen von Müdigkeit und nehmen diese Ernst. Spätestens nach 2 Stunden Fahrtzeit sollten Sie eine Pause von

mind. 15 Minuten einlegen. Nutzen Sie diese Pause für

Entspannungs- und Lockerungsübungen. Verlassen Sie dabei das

Fahrzeug.

mind. 15 Minuten einlegen. Nutzen Sie diese Pause für Entspannungs- und Lockerungsübungen. Verlassen Sie dabei das Fahrzeug. Nehmen Sie während der Reise öfters kleinere Mahlzeiten ein,

wobei Sie leichte Kost bevorzugen sollten.

wobei Sie leichte Kost bevorzugen sollten. Trinken Sie ausreichend, am besten ungesüßte und natürlich

alkoholfreie Getränke.

alkoholfreie Getränke. Tragen Sie bequeme Kleidung.

Passen Sie den Sicherheitsabstand dem Gespann und der Zuladung

an.

an. Vermeiden Sie hohe Temperaturen im Fahrgastraum, um nicht

vorzeitig zu ermüden, genügend Frischluftzufuhr ist ebenfalls

vorteilhaft.

vorzeitig zu ermüden, genügend Frischluftzufuhr ist ebenfalls vorteilhaft. Reduzieren Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit rechtzeitig vor dem

Abbiegen oder vor Kurven.

Abbiegen oder vor Kurven. Sollte der Wohnwagen doch ins Schlingern kommen, hilft nur

starkes Bremsen, bis sich das Gespann wieder stabilisiert hat

starkes Bremsen, bis sich das Gespann wieder stabilisiert hat Vorsicht bei Auffahrten und steilen Wegen, damit das Heck nicht

aufsetzt.

Ubstadt-Weiher – Katze angeschossen – Zeugen gesucht!

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde im Zeitraum

zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 21:00 Uhr, in Zeutern eine Katze

angeschossen. Als das Tier am Abend nicht zuhause erschien, begab sich die

Besitzerin auf die Suche. In der Scheune wurde die Frau schließlich fündig und

fand die Katze in einem verletzten Zustand vor. Umgehend wurde das Tier in eine

Tierklinik verbracht. Dort stellt man fest, dass die Katze vermutlich

angeschossen wurde. Weitere Ermittlungen sind aktuell noch am Laufen. Das Tier

befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07253/8026-0, mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Zwei schwerverletzte Männer bei Arbeitsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, auf der

Rheinschanzinsel wurden zwei Männer schwer verletzt. Die beiden Arbeiter

befanden sich in etwa 30 Metern Höhe auf der Arbeitsbühne eines Hubsteigers, um

arbeiten an einem Hochspannungsmast durchzuführen. Während den Arbeiten versank

eine der ausgefahrenen Stabilisierungsstützen des Hubsteigers im feuchten

Untergrund, wodurch der Lkw nach hinten einknickte und sich durch die

Hebelwirkung des Auslegers nahezu senkrecht aufstellte. Die Arbeitsbühne mit den

beiden Arbeitern bewegte sich somit nach unten und schlug auf dem Boden auf. Der

46-jährige Arbeiter musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Sein 45-jähriger Kollege wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht.

Hambrücken – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Fahrradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hambrücken zu. Eine 31-Jährige war

gegen 06.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße unterwegs. Beim Einfahren in

den Kreisverkehr achtete sie nicht auf den 50-jährigen Fahrradfahrer und stieß

mit ihm zusammen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Versuchter Fahrraddiebstahl – Polizei sucht Eigentümer

Karlsruhe (ots) – Den Eigentümer eines Fahrrades, das Unbekannte am

Dienstagabend in der Fritz-Erler-Straße stehlen wollten sucht die Polizei. Ein

Zeuge konnte kurz nach 20.00 Uhr beim Überqueren der Fritz-Erler-Brücke

beobachten, wie drei junge Männer versuchten ein in Höhe der Hausnummer 1-3

gesichert abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Als die Männer den Zeugen bemerkten

flüchteten sie in Richtung Waldhornstraße. Bei dem Diebstahlsversuch wurde das

Fahrrad beschädigt. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Focus, Typ 29R. Der

Eigentümer wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe- Korrekturmeldung – Verfassungsfeindliche Symbole an Schaufenster

Karlsruhe (ots) – Ein 43 Jahre alter Mann hat am späten Dienstagabend in der

Karlsruher Fußgängerzone selbstgemalte Bilder mit verfassungsfeindlichen

Symbolen unter anderem Hakenkreuze an einem Schaufenster angebracht.

Der obdachlose Mann wurde gegen 23:30 Uhr durch den Kommunale Ordnungsdienst der

Stadt Karlsruhe festgestellt und im Anschluss den verständigten Polizisten

übergeben. Der Mann wurde aufgefordert seine Bilder zu entfernen. Er muss nun

mit einer Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen rechnen.

Karlsruhe – Radfahrer stürzt wegen eines Hundes

Karlsruhe (ots) – Ein 15-Jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagmorgen, gegen

19.40 Uhr, als er sich wegen eines Hundes erschreckte. Der Hundehalter war mit

seinem Hund auf dem Ostring in südliche Richtung unterwegs. Als der 15-Jährige

an ihnen vorbeifuhr, soll der Hund eine plötzliche Bewegung in Richtung des

Radfahrers gemacht haben, weshalb dieser stark bremste und in der Folge nach

vorne über den Lenker stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und

wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von geschätzten 50 Euro.

Karlsruhe – Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagabend um

21.45 Uhr in der Rheinstraße, im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, ein

Feuer aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über und setzte schließlich das

Dachgebälk in Brand. Die Bewohner des 5-geschossigen Gebäudekomplexes

Rheinstraße/Geibelstraße konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden 20 Bewohner in

einem Bus der Karlsruher Verkehrsbetriebe betreut. Die Feuerwehr konnte eine

Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Das Dach wurde jedoch

auf eine Länge von ca. 20 Meter ein Raub der Flammen, weshalb drei Wohnungen im

Obergeschoss vorübergehend als unbewohnbar eingestuft wurden. Die Bewohner

mussten anderweitig untergebracht werden. Alle weiteren Bewohner konnte nach der

Brandbekämpfung und Durchlüftung des Gebäudes in ihre Wohnungen zurückkehren.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bahn- und Fahrzeugverkehr auf der

Rheinstraße eingestellt werden. Zur Ermittlung der Brandursache hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens

kann derzeit noch nicht beziffert werden.