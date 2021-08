Mannheim-Neckarstadt: 52-jähriger Tatverdächtiger nach bewaffnetem Einbruch in Produktionsstätte von Bäckereibetrieb in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

52-jährigen Mann erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am Dienstag gegen 22:10 Uhr in die

Produktionsstätte einer Bäckerei-Kette eingedrungen zu sein, in den

Umkleideräumen zehn Spinde mittels Bolzenschneiders gewaltsam geöffnet zu haben

und hieraus private Gegenstände von Angestellten im Gesamtwert von mehr als 400

Euro entwendet zu haben. Ein Angestellter des Unternehmens bemerkte die Tat und

verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos

fest. Er führte bei der Tat ein Brotmesser mit einer Klingenlänge von 19,5 cm

mit sich. Gegen den Mann sind derzeit mehrere weitere einschlägige Verfahren

anhängig.

Am Mittwochmittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Mannheim-Vogelstang: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren – weitere Drogen bei Durchsuchung aufgefunden

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 19 Uhr kontrollierte eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Brandenburger Straße eine 33-jährige

Autofahrerin, die unter dem Einfluss von Amphetamin stand sowie 9,08 g des

Betäubungsmittels mitführte. Die Frau fiel den Beamten auf, da sich diese beim

Erblicken des Streifenwagens panisch in ihrem Fahrzeug hin und her bewegte.

Nachdem die Polizisten bei der anschließenden Kontrolle mehrere körperliche

Anzeichen feststellten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen,

gestand die Frau, Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte

dies. Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau und des Autos fanden die

Polizeibeamten letztlich 9,08 Gramm Amphetamin in Pulverform auf und

beschlagnahmten dieses. Auf der Dienststelle wurde der Frau eine Blutprobe

entnommen. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Fahrzeugschlüssel bis die

33-Jährige ihre Fahrtüchtigkeit wiedererlangte. Sie muss nun mit einer Anzeige

wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie dem Führen eines

Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Rotlichtüberwachung aufgrund Bürgerbeschwerden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Aufgrund vorangegangener Bürgerbeschwerden führte

die Verkehrspolizei Mannheim am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 7 Uhr und

8.15 Uhr an der Kreuzung Bismarckstraße/Parkring in der Mannheimer Innenstadt

Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich Rotlichtverstößen durch.

Innerhalb von 75 Minuten wurden dabei 10 Autofahrer festgestellt, die das

Rotlicht der Ampel aus verschiedenen Richtungen kommend, nicht beachteten. Die

betroffenen Autofahrer sehen nun einem Bußgeld von 90 Euro entgegen. Bei zwei

Autofahrern dauerte das Rotlicht bereits mehr als eine Sekunde an. Hier ist ein

Bußgeld von 200 Euro zu erwarten. Zudem werden zwei Punkte im

Fahreignungsregister eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt.

Auch ein Radfahrer missachtete das Rotlicht. Dieser muss nun mit einem Bußgeld

von 60 Euro und einem Punkt rechnen.

Da das Nichtbeachten des Rotlichts an Ampeln eine der Hauptunfallursachen

darstellt, werden derartigen Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit

regelmäßig an unterschiedlichen Unfallbrennpunkten durchgeführt.

Mannheim-Vogelstang: 86-Jähriger fährt über Rot und verursacht Unfall

Mannheim-Vogelstang (ots) – Weil ein 86-Jähriger am frühen Dienstagnachmittag

gegen 13:30 Uhr eine rote Ampel übersah, stieß er im Kreuzungsbereich

Magdeburger Straße/Weimarer Straße mit einer 61-jährigen Autofahrerin zusammen.

An beiden BMWs entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 12.500 Euro.

Das Auto der Frau war zudem nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge

abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal haben die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Der 86-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, zwei Punkten sowie einem

Fahrverbot rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Fahrradfahrer schlägt zu und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Als eine 17-Jährige am Dienstagachtmittag um 15 uhr die Straße

von G2 nach G1 überqueren wollte, übersah sie einen anfahrenden Radfahrer, der

jedoch noch rechtzeitig abbremsen konnte um einen Unfall zu vermeiden.

Allerdings fuhr der unbekannte Radler daraufhin an der Jugendlichen vorbei, hob

die Hand und schlug der 17-Jährigen an den Kopf. Die stürzte daraufhin zunächst

gegen einen Pfosten und anschließend mit dem Kopf auf den Asphalt – der

Radfahrer beleidigte die Jugendliche und flüchtete anschließend.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 35-40 Jahre

alt, ca. 1,80 m groß, schlank, braune kurze Haare, lichtes Haar mit Glatze am

Hinterkopf, helle Augen, starke Falten, trug eine schwarze Sportjacke, lange

Hose und Wanderschuhe und führte eine Umhängetasche mit.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 12580

an die Ermittler zu wenden.