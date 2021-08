Einweihung des Polizeipostens Leimen

Leimen (ots) – Bereits im November 2020 war der Polizeiposten Leimen in seine

neuen Räumlichkeiten gezogen. Der personalstärkste Polizeiposten des

Polizeipräsidiums Mannheim befindet sich seither im 1. Obergeschoss in der

Straße Im Hagen 4 in Leimen.

Die Büroräume verteilen sich auf insgesamt 400 Quadratmeter und entsprechen

modernsten Anforderungen. Auch die Sicherheitsanforderungen sowie die Technik

sind auf dem neuesten Stand.

Unter Leitung von EPHK Marc Degner sind dort derzeit fünf Polizeibeamtinnen und

weitere drei Polizeibeamte beschäftigt, die neben der Großen Kreisstadt Leimen

auch für die Gemeinden Gauangelloch, Lingental, St. Ilgen und Ochsenbach

zuständig sind.

Die offizielle und pandemiebedingt verspätete Einweihung der neuen

Räumlichkeiten fand am Mittwoch im Beisein des leitenden Baudirektors Bernd

Müller, Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Polizeipräsident Siegfried

Kollmar statt.

Zu finden ist der Polizeiposten Leimen

Im Hagen 4 in 69181 Leimen

und ist wie folgt zu erreichen:

Telefon: 06224 1749-0

Weinheim-Oberflockenbach: Einbruch in Supermarkt

Weinheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich

bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der

Großsachsener Straße und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehr als 800 Euro.

Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das

Ladeninnere. Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Dienstagvormittag ein unbekannter Autofahrer in Heddesheim. Der Unbekannte

beschädigte in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr in der Leutershausener Straße,

vermutlich beim Vorbeifahren, einen geparkten Mercedes. Anschließend fuhr er,

ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach weiter. Es entstand Sachschaden in

Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

St. Leon-Rot: Einbruch in Firmenlager; Kupferkabel entwendet; Tatzusammenhang mit Einbruch in Firmenhalle am vergangenen Wochenende wahrscheinlich; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) – Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden von

einem Lagergelände in der Straße „An der Autobahn“ im Ortsteil St. Leon ein ca.

120 Meter langes Erdkabel aus Kupfer.

Die Täter hatten den Zaun, der das Gelände umschloss aufgeschnitten und

gelangten so auf den Lagerplatz. Darüber hinaus versuchten sie, an der

nahegelegenen Autobahnbaustelle (Brückenbauwerk in der Kronauer Straße) ein

bereits verlegtes Erdkabel zu entwenden. Weshalb die Täter von der weiteren

Tatausführung abließen, ist noch nicht bekannt.

Der Gesamtschaden (Diebstahlsschaden plus Sachschaden) beträgt nach ersten

Erkenntnissen über 10.000.- Euro.

Ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch in eine Firmenhalle am selben Wochenende,

ebenfalls in der Straße „An der Autobahn“, bei dem landwirtschaftliche Maschinen

bzw. Geräte, darunter eine Motorsäge, Bohrmaschinen und Kompressoren, im

Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet wurden, ist wahrscheinlich.

Die Täter dürften die Beute mit einem Klein-Lkw oder einem Sprinter ähnlichen

Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, die Verdächtiges, sowohl Personen als auch Fahrzeuge beobachtet haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.