Exhibitionist

Oppenheim,Gemarkung Bereich Viehweg (ots)

Am Montag, 02.08.21 gegen 17:15 Uhr zeiget sich einer Spaziergängerin im Bereich Viehweg bei den Kleingartenanlagen ein junger Mann mit entblößten Geschlechtsteil und onanierte. Als sie ihm zurief die Polizei zu holen und ihren mitgeführten Hund loszulassen, hörte er auf und lief fluchtartig davon. Beschreibung des Täters: ca. 20-25 Jahre, 170-175cm groß, zierliche Gestalt, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, schmale Nase und er trug eine dunkle Jogginghose und ein blaues T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Erneut ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Sprendlingen, Kreuznacher Straße (ots)

04.08.2021, 00.00 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt kam der Besatzung ein PKW Audi entgegen; das Fahrzeug war den Beamten bereits aus zwei Drogenfahrten, begangen durch den Fahrzeughalter, bekannt. Das Fahrzeug und der Fahrer wurden in Höhe des Kindergartens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der bereits bekannte 23-jährige Halter auch in diesem Fall der Fahrer war. Neben der Tatsache, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, ergaben sich erneut Hinweise auf einen zeitnahen BTM-Konsum. Der Fahrer räumte einen neuerlichen Amphetamin-Konsum am Wochenende ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die fahrtüchtige und im Besitz einer Fahrerlaubnis befindliche Beifahrerin übergeben. Dem 23 jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bingen, Mainzer Straße (ots)

03.08.2021, 19.58 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei einem 51 jährigen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkohol fest. Der Fahrer gab an, lediglich ein Glas Wein konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 0,92 Promille aus. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Finder stellt Rucksack vor Haustür ab

Bingen, Mainzer Straße (ots)

03.08.2021, 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Ein Ehepaar befand sich in einer Arztpraxis, welche in einem Mehrfamilienhaus mit Privatwohnungen befindlich ist. Aufgrund der Pandemie durfte zunächst nur die Frau die Praxis betreten, der Ehemann musste im Treppenhaus warten. Als auch er in die Praxis gerufen wurde, vergaß er hierbei den mitgeführten Rucksack im Treppenhaus. Nachdem er dies zirka 1 Stunde später bemerkte, war der Rucksack nicht mehr auffindbar. Eine Nachfrage in der Praxis und bei den Wohnungsinhabern verlief negativ. Gegen 18.00 Uhr meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, dass ein netter Finder den Rucksack samt Inhalt bis zur Haustür in Gau-Algesheim gebracht hatte.

Mainz – Altstadt – Einbruch in Optikergeschäft

Mainz (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in

ein Optikergeschäft in der Mainzer Altstadt.

Unbekannte Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Seitengescheibe des

Ladengeschäfts Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie circa 400 Brillen,

bevor sie die übrigen Räume nach Wertgegenständen durchsuchten.

Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt, vermutlich über den Hintereingang

des Gebäudes. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.