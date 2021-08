Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms-Rheindürkheim (ots) – In Worms-Rheindürkheim wurde im Lauf des gestrigen

Tages, zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, eine dunkelgraue Mercedes C-Klasse

beschädigt. Das Auto war in der Osthofener Straße ordnungsgemäß geparkt und

wurde dem Spurenbild nach zu urteilen möglicherweise von einem LKW beschädigt,

dessen Fahrer sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte. An dem geparkten Wagen wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite

beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Unschuldiger „Kennzeichendieb“

Worms (ots) – Ein vermeintlicher Kennzeichendieb wurde der Polizei am gestrigen

Dienstag, gegen 14:00 Uhr, im Parkhaus Ludwigsplatz gemeldet. Passanten hatten

einen Mann beobachtet, wie er an einem abgestellten Auto die Kennzeichen

abschraubte, diese in einen Rucksack steckte und sich dann schnellen Schrittes

entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem „Flüchtigen“ brachte

allerdings keinen Erfolg. Das Fahrzeug fand die Polizei kurze Zeit später im

Kellergeschoß des Parkhauses tatsächlich ohne Kennzeichen vor. Noch während der

Sachverhaltsaufnahme erschien dessen Besitzer und konnte die Sache aufklären. Er

selbst hatte die Kennzeichen demontiert, um das Fahrzeug umzumelden. Eine

Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen bestätigte seine Angaben. Auch

wenn es in diesem Fall nur ein „normaler Lebenssachverhalt“ war, so haben die

aufmerksamen Anrufer dennoch absolut richtig gehandelt. Zur Aufklärung von

Straftaten ist die Polizei für Hilfe aus der Bevölkerung immer dankbar. Und in

diesem Fall hätte es tatsächlich einen Kennzeichendieb sein können.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Worms (ots) – Am Dienstag, den 03.08.2021 gegen 17:15 Uhr wurde durch Passanten

ein schwerverletzter 64-jähriger Mann im Straßengraben der Kreisstraße 47 auf

Höhe des dortigen Sportplatzes in Eich aufgefunden. Vermutlich war dieser zuvor

aus ungeklärter Ursache mit seinem Kleinkraftrad von der Fahrbahn abgekommen und

verunfallt. Der genaue Unfallhergang und mögliche Beteiligung anderer

Verkehrsteilnehmer ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der schweren Verletzungen des Fahrzeugführers wurde dieser mittels

Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Für die Dauer der

Unfallaufnahme, unter Einbindung eines Sachverständigen, musste die Fahrbahn für

mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang gegeben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzten. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.