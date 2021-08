Mit Kraftrad aus der Kurve geflogen

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 17-Jähriger ist am

Dienstagnachmittag mit seinem Kraftrad auf der B48 gestürzt und hat sich schwer

verletzt. Der Jugendliche war zusammen mit zwei weiteren 17 und 18 Jahre alten

Kraftradfahrern in Fahrtrichtung Hochspeyer unterwegs, als er gegen 14.20 Uhr in

einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Vermutlich war der

Jugendliche zu schnell in die Kurve gefahren, so dass er aus der Kurve hinaus

getragen wurde – Zweirad samt Fahrer landeten im Gestrüpp. Der 17-Jährige wurde

mit Verdacht auf eine Schlüsselbein-Fraktur ins Krankenhaus gebracht. |cri

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Montagabend hatte eine Autofahrerin ihren schwarzen Mercedes um 22:40 Uhr auf

dem Parkplatz vor dem Rathaus in der Maxstraße abgestellt. Als sie am

Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stelle sie einen Schaden

an der hinteren Seite fest. Vermutlich hat der Verursacher beim Ein- oder

Ausparken das Auto der 49-Jährigen beschädigt. Ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die in

der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum

Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Haus mit Eiern beworfen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen schlechten „Scherz“ haben sich

unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in Queidersbach erlaubt. Zwischen 15.30

und 17.30 Uhr bewarfen die Unbekannten ein Haus in der Waldstraße mit Eiern.

Zwei der Eier flogen auch durch ein geöffnetes Fenster und landeten in der

Wohnung einer Seniorin.

Fensterscheiben, Rollläden sowie Vorhänge wurden beschädigt und ebenso wie die

Wohnung verschmutzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250. |cri

Hausverbot missachtet, Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Weil er trotz Hausverbot einen Drogeriemarkt in der Mall

betrat, hat ein junger Mann am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz

ausgelöst. Sicherheitsmitarbeiter erkannten den 21-Jährigen, der wegen Vorfällen

in der Vergangenheit den Markt nicht mehr besuchen darf.

Als die hinzugezogene Polizeistreife die Personalien des amtsbekannten Mannes

überprüfte, händigte er freiwillig ein Tütchen mit grünen Blüten aus. Dabei

handelt es sich vermutlich um Cannabis. Gegen den 21-Jährigen wird deshalb nicht

nur wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er erhielt nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen einen Platzverweis sowie ein einjähriges Hausverbot für die Mall. |cri

Autoknacker in der Wackenmühlstraße

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch in der Wackenmühlstraße an einem BMW zu schaffen gemacht. Die Polizei

sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und

Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet?

Am frühen Mittwochmorgen stellte der Besitzer des grauen BMW fest, dass jemand

in seinen Wagen eingedrungen sein muss und den Innenraum durchwühlt hat.

Gestohlen wurden der Fahrzeugschein und mehrere OP-Masken sowie etwas Bargeld

und eine Brille der Marke Ray Ban.

Wie die Täter sich Zugang zum Fahrzeug verschafften, ist noch unklar. Der Halter

war sich sicher, den BMW – der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist – am

Abend verschlossen zu haben.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten,

sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

|cri

Die Sache mit dem „toten Winkel“…

Kaiserslautern (ots) – Beim Wechsel der Fahrstreifen hat ein Autofahrer am

Dienstagvormittag in der Berliner Straße einen Unfall verursacht. Es kam zu

einer seitlichen Kollision mit einem parallel fahrenden Auto.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 62-Jährige kurz vor 11 Uhr mit seinem

Peugeot Boxer von der Lauterstraße kommend in Richtung Alte Brücke unterwegs.

Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah der

Mann, dass sich dort ein Mazda auf gleicher Höhe befand.

Die beiden Fahrzeuge stießen gegeneinander, wobei leichter Sachschaden entstand.

Die Mazda-Fahrerin klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen. |cri

Ohne Führerschein und unter Drogen

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am

Dienstagmorgen in der Kennelstraße auf einen Mercedes Sprinter aufmerksam

geworden. Der Grund: Am Steuer erkannten sie einen jungen Mann, von dem sie

wussten, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten stoppten den Transporter und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle.

Der 28-Jährige konnte – wie erwartet – keinen Führerschein vorlegen.

Doch nicht nur das: Der junge Mann machte außerdem den Eindruck, unter Drogen zu

stehen. Er wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen und zum Urintest gebeten

dieser bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der 28-Jährige gleich mehrere

Rauschmittel intus: Kokain, Amphetamin und THC. Eine Blutprobe wurde veranlasst

und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einen weiteren „berauschten“ Fahrer zog eine Streife am Dienstagnachmittag in

der Hohenecker Straße aus dem Verkehr. In diesem Fall handelte es sich um einen

40-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle

des Fahrers kurz vor 15 Uhr fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Auch bei

ihm reagierte ein Urintest positiv, deshalb musste er zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Auf den 40-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss zu. Der E-Scooter wurde vorsorglich sichergestellt.

Mit einer alkoholisierten Radfahrerin hatten es Polizeibeamte in der Nacht zu

Mittwoch in der Spittelstraße zu tun. Von der Streife gegen 1.30 Uhr gestoppt,

gab die 26-Jährige zu, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemtest zeigte einen

Wert von 0,6 Promille. Der Frau wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. |cri

Mit Außenspiegel Fußgängerin verletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

dunkelblauen BMW-Kombi, der am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr durch die

Schulstraße gefahren ist. Der Unbekannte hat eine Fußgängerin verletzt, fuhr

aber weiter, ohne anzuhalten.

Die betroffene 68-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie innerhalb des

verkehrsberuhigten Bereichs gegenüber einer Bankfiliale neben ihrem geparkten

Auto in Höhe der Fahrertür stand, als sich der BMW von hinten näherte. Als der

Wagen an ihr vorbeifuhr, wurde sie von dessen Außenspiegel am Rücken getroffen.

Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der verantwortliche Fahrer weiter. Die

68-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im unteren Rücken.

Vom Fahrzeug des Verursachers ist lediglich bekannt, dass es sich um einen

dunkelblauen Kombi, vermutlich einen BMW neueren Modells, gehandelt hat. Der

Wagen habe einen gepflegten Eindruck gemacht. Weitere Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri