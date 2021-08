Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Vermisster 57-Jähriger aus Schwalmstadt wurde unbeschadet aufgefunden

Schwalmstadt/Marburg-Biedenkopf

Der als vermisst gemeldete 57-Jährige Bodo F. aus Schwalmstadt wurde am 04.08.2021, 14:55 Uhr, wohlbehalten aufgefunden. Auf Grund gezielter Fahndungsmaßnahmen konnte er von der Polizei in Marburg-Biedenkopf angetroffen werden. Bodo F. hatte am Morgen des 03.08.2021, 07:20 Uhr, seine Wohnanschrift in der Marburger Straße in Schwalmstadt verlassen und wollte auf Grund gesundheitlicher Probleme seinen Hausarzt aufsuchen. Dort war er nicht erschienen und war seither unbekannten Aufenthaltes. (Siehe Pressemeldung des PP NH vom 03.08.2021: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/4985167)

Der 57-Jährige benötigte auf Grund seines Gesundheitszustandes dringend ärztliche Hilfe. Nach ersten Informationen geht es ihm soweit gut. Wo er sich zwischenzeitlich genau aufgehalten hat ist derzeit unklar.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 57-Jährigen unterstützt haben.

Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei – Bundespolizei durchsucht Wohnung eines 34-Jährigen

Kreis Waldeck-Frankenberg (Hessen) / Freilassing (Bayern) (ots) – Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kassel durchsuchten Ende letzter Woche die Wohnung eines

34-Jährigen aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg. Der Mann steht im Verdacht,

seinem derzeitigen Arbeitgeber, der Südostbayernbahn (SOB), u. a. über 30

Poloshirts (Arbeitskleidung) gestohlen zu haben. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bei Verkauf im Internet aufgeflogen

Auf die Spur des 34-Jährigen kamen die Ermittler nach einem Hinweis seines

Arbeitgebers. Mitarbeitern der Südostbayernbahn war aufgefallen, dass der Mann

in einem Internet-Verkaufsportal versuchte, die Shirts zu veräußern.

Zur Unterstützung der Bundespolizei Freilassing durchsuchten Beamte der Kassler

Bundespolizei die Wohnung des Tatverdächtigen im Kreis Waldeck-Frankenberg

(Nordhessen).

Dabei stellten die Beamten zahlreiches Beweismaterial sicher, welches

offensichtlich überwiegend aus dem Besitz seines Arbeitgebers stammt. Ebenso

zählten mehrere Datenträger zu den Beweismitteln.

Der 34-Jährige, der bisher bei nordhessischen Verkehrsunternehmen tätig war,

muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und der

Hehlerei verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt derzeit die

Bundespolizeiinspektion Freilassing.