Wohnungsbrand in Niederrad, eine Person verstorben

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 17:50 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Frankfurt nach Niederrad, in die Straße „Im Mainfeld“, zu einem Wohnungsbrand im 8.OG eines 18 geschossigen Wohnhaus alarmiert. Noch bei der Alarmierung der ersten Feuerwehrkräfte gingen eine Vielzahl von Notrufen in der Leitstelle ein, die unter anderem berichteten, dass eine Person aus einem Fenster der Brandwohnung gesprungen ist. Die ersten Einsatzkräfte waren nach kurzer Zeit vor Ort und versorgten umgehend die gesprungene Person und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Durch die Feuerwehr wurde die Brandbekämpfung mittels einem Rohr und vier Einsatzkräften unter Atemschutz durchgeführt. Gegen 18:20 Uhr war das Feuer gelöscht. Im Anschluß wurden Entrauchungsmaßnahmen in der Brandwohnung durchgeführt und die Nachbarwohnungen kontrolliert. Weitere verletzte Personen wurden nicht gefunden. Die Notfallseelsorge war im Einsatz um die Zeugen des Sprunges zu betreuen. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 19:45 Uhr beendet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 15 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Schwanheim und Niederrad unterstützt. Über die Schadenshöhe können keine Aussagen gemacht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Frankfurt-Eschersheim: Polizei beendet Drogenfahrt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 46-jähriger Mann geriet in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch (04. August 2021) in Eschersheim in eine Polizeikontrolle und musste

nach einem positiven Drogenvortest sowie in seinem Fahrzeug aufgefundene Drogen

und Waffen dieses stehen lassen.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierten Beamte des 12. Polizeireviers einen 46 Jahre

alten Autofahrer Am Lindenbaum. Beim Herantreten an dessen Fahrzeug fiel den

Beamten eine Machete auf, die sich in einem Ablagefach der geöffneten Fahrertür

befand. Die Beamten forderten den 46-jährigen Mann daraufhin auf, das Fahrzeug

zu verlassen. Als sich dieser aus dem Pkw begab, schlug ihnen sofort

Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen. Bei einer anschließenden

Durchsuchung fanden die Beamten rund 55 Gramm Marihuana sowie ein Messer auf und

stellten die Funde sicher. Nachdem bei dem 46-Jährigen ein anschließender

Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamin reagierte, war die Fahrt für ihn

nun endgültig beendet. Wie sich darüber hinaus herausstellte, hatte das Fahrzeug

zudem keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Beamten ließen wenig später eine

Abschleppung des Pkw veranlassen.

Die Streife nahm den Mann vorläufig fest. Für ihn ging es nach der Kontrolle auf

eine Polizeiwache. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und

Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 3. August 2021, gegen 17.55 Uhr, wurde

eine Funkstreife des 1. Polizeirevieres zu einer Bäckerei in der Straße Neue

Kräme gerufen. Dort war eine männliche Person während des Gespräches mit einer

Mitarbeiterin völlig außer sich geraten und beschädigte die Inneneinrichtung.

Nachdem die Polizei erschienen war, verhielt sich der 18-Jährige aus Dietzenbach

zunächst ruhig und wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Plötzlich fing er

jedoch wieder an, zu schreien und es entwickelte sich ein Handgemenge zwischen

den Beamten und dem 18-Jährigen. Nur unter Hinzuziehung weiterer Beamter konnte

der Beschuldigte schließlich fixiert werden.

Gemäß dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) wurde der 18-Jährige später

der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses überstellt.

An der Einrichtung der Bäckerei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 2.000 Euro. Zwei der vor Ort befindlichen Beamten erlitten bei dem Einsatz

Hautabschürfungen und Prellungen.

Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Festnahme nach Fahrraddiebstahl – Rückgabe an Eigentümerin gelingt aufgrund vorhandener Fahrradcodierung

Frankfurt (ots) – (ro) Am gestrigen Dienstag, den 03.08.2021, konnte eine

aufmerksame Polizeistreife der Verkehrsüberwachung einen Fahrraddieb im

Bahnhofsgebiet festnehmen. Der glücklichen Eigentümerin kam hierbei zugute, dass

sie ihr Fahrrad zuvor hatte codieren lassen.

Gegen 08.20 Uhr fiel der Streife ein 46-jähriger Mann mit einem hochwertigen

Damenfahrrad im Bereich der Kreuzung Mosel-/Kaiserstraße auf. Die Angaben des

einschlägig polizeibekannten Mannes zu den Besitzverhältnissen des Fahrrads

nährten dabei den Verdacht der Streife, dass es sich um fremdes Eigentum handeln

könnte. Da das Fahrrad bislang allerdings noch nicht als gestohlen gemeldet war,

erwies sich die vorhandene Codierung als erfolgsentscheidend. Die 39-jährige

Eigentümerin hatte ihr 2019 erworbenes Fahrrad mit einem personalisierten Code

versehen lassen, über welchen sie als rechtmäßige Besitzerin erfasst und im

Bedarfsfall ermittelbar ist. Auf diese Weise konnte die 39-Jährige durch die

Streife aufgesucht und kontaktiert werden. Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte

sie, dass das betreffende Fahrrad zuvor entwendet worden war.

Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen. Da bei ihm zudem noch eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln

aufgefunden wurde, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren. In seinem

Jackenärmel führte er darüber hinaus noch eine etwa 50 cm lange Metallstange

versteckt mit sich, welche durch die Streife präventiv sichergestellt wurde. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Fechenheim: 22-Jähriger mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 03. August 2021, nahm die

Polizei einen 20-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, einen 22-Jährigen in

Fechenheim mit einem Messer verletzt zu haben.

Gegen 14.20 Uhr suchte ein 22-jähriger Mann in der Straße Alt-Fechenheim einen

Imbiss auf, um sich in diesem etwas zu essen zu bestellen. Ein 20-jähriger

Mitarbeiter bat diesen daraufhin, nach draußen zu gehen und begleitete ihn. In

der Folge sei es zwischen den beiden jungen Männern zu einer verbalen

Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 20-Jährige auf den 22-Jährigen

mit einem Messer losgegangen sei und diesen verletzt habe.

Der 22-Jährige habe sich anschließend in einen in der Nähe befindlichen

Kosmetiksalon geflüchtet und den 20-Jährigen mit einem Stehtisch auf Distanz

gehalten. Letzterer ergriff wenig später die Flucht. Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Der verletzte 22-Jährige kam zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, in das er stationär aufgenommen

wurde.

Am Abend stellte sich der geflüchtete 20-jährige Tatverdächtige der Polizei und

konnte schließlich festgenommen werden. Er wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums verbracht.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

versuchten Totschlags aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat

dauern an.

Kostenlose Fahrradcodierung

Frankfurt-Niederursel/Riedberg (ots) – (dr) Am kommenden Freitag, den 06. August 2021, findet die nächste Farradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt.

In der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Gelände des 14. Polizeireviers (Marie-Curies-Straße 32, Zugang über Olof-Palme-Straße) in Frankfurt einfinden, um sich kostenlos ihr Fahrrad codieren zu lassen.

Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen eingeprägt, über die sich der Eigentümer identifizieren lässt. Der Code erschwert es außerdem, geklaute Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt potentielle Diebe vom Fahrradklau ab. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes besteht außerdem die Möglichkeit, auch den Akku codieren zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Für alle, die am Freitag keine Zeit haben: Die nächste Fahrradcodieraktion findet schon am 13. August 2021 statt, ebenfalls in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, auf dem Gelände der Nationalbibliothek, Adickesallee 1 in Frankfurt am Main.

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Interessenten werden gebeten, sich vorher anzumelden. Bitte senden Sie eine Mail an FPolD.ppffm@polizei.hessen.de und geben Sie die Anzahl der zu codierenden Fahrgeräte sowie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Wohnanschrift und ein Wunschzeitfenster an. Gerne können Sie sich auch unter der Rufnummer 069/755-34310 telefonisch anmelden. Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit.

Weitere Informationen und Termine können Sie unter https://ppffm.polizei.hessen.de/Ueberuns/Regionales/Fahrradcodierung/ entnehmen.

