Iggelbach: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Iggelbach Ortsgemeinde Elmstein (ots) – Am Mittwoch, 04.08.2021, gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der K17 ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer befuhr die K17 von Iggelbach kommend, in Fahrtrichtung Helmbach und fuhr zunächst am rechten Fahrbahnrand, da eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Richtung Helmbach ihm entgegenkam. Als die 39-jährige an dem Fahrradfahrer vorbei war, setzte ein 60-jähriger PKW-Fahrer, welcher hinter dem Fahrradfahrer fuhr zum Überholen an. Als sich der 60-jährige PKW-Fahrer im Überholvorgang befand, kam der Fahrradfahrer aus bislang unbekannten Gründen etwas weiter zur Fahrbahnmitte, wodurch der PKW mit dem Fahrrad kollidierte.

Der 43-jährige Fahrradfahrer stürzte hierbei und zog sich nach ersten Erkenntnissen Verletzungen an der Schulter, sowie an der Wirbelsäule zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert. Die K17 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 45 Minuten gesperrt. Durch die Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.