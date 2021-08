Diebesduo mit rosa Rollkoffer gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein 51 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am Dienstagnachmittag (3.8.) von zwei noch unbekannten Männern in einem Wartehäuschen am Luisenplatz bestohlen worden. Gegen 17 Uhr hatten die Täter den Mann in ein Gespräch verwickelt und ihm dabei unbemerkt sein Mobiltelefon entwendet. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Einer der Täter wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine rote Kappe auf dem Kopf und war mit einer blauen Jeans, weißen Sneakern sowie einem schwarzen T-Shirt, auf dem sich weiße Applikationen befanden, bekleidet. Als auffällig wurde seine mitgeführte schwarze Umhängetasche und sein Rollkoffer in der Farbe Rosa beschrieben.

Sachdienliche Hinweise, die Aufschluss über die Identitäten der Täter geben, werden von den ermittelnden Kriminalbeamten des Kommissariats 24 entgegengenommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler für Zeugen zu erreichen.

Mit Stock auf weißen Mercedes geschlagen

Darmstadt (ots) – Mehrere noch unbekannte junge Männer haben am frühen Mittwochmorgen (4.8.) in der Bartningstraße randaliert und mutmaßlich mit einem Stock auf einen weißen Mercedes eingeschlagen. Dabei wurde ein Schaden im Bereich der Scheinwerfer und der Windschutzscheibe verursacht, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 14.000 Euro beläuft.

Zeugen hatten gegen 4.15 Uhr die Polizei alarmiert nachdem sie auf die lärmenden jungen Männer aufmerksam wurden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die hinzueilenden Beamten einen 21-jährigen Mann aus Darmstadt vorläufig fest, der in Tatortnähe angetroffen wurde und dessen Aussehen auf eine der ersten Personenbeschreibungen passte.

Ob er als möglicher Tatverdächtiger in Betracht kommt und wer darüber hinaus seine flüchtenden Begleiter waren, werden die andauernden Ermittlungen zeigen.

Diese hat das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei übernommen. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690

Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Antiquitätengeschäft

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in ein Antiquitätengeschäft in der Schulstraße am frühen Mittwochmorgen (4.8.) hat die Polizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten noch unbekannte Täter gegen 04 Uhr mit brachialer Gewalt den Gitterrollladen sowie die dahinterliegende Schaufensterscheibe des Geschäfts zerstört.

Dabei wurden zudem die am Fenster stehenden Standuhren beschädigt. Der ausgelöste Alarm schlug die Kriminellen vermutlich in die Flucht bevor sie Beute machen konnten. Der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 37.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen waren an der Tat mindestens 3 Personen beteiligt, die auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren sowie eine Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter geschätzt wurden. Die Flüchtenden trugen schwarze Kleidung und Gesichtshauben. Zudem führten sie graue beziehungsweise dunkle Rucksäcke mit sich.

Eine nach dem auslösenden Alarm umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, denen die verdächtigen Personen aufgefallen sind oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Sonnenschirm brennt – Brandstifung nicht ausgeschlossen

Groß-Umstadt (ots) – Der Brand eines Sonnenschirms bei einem Restaurant in der Schulstraße rief in der Nacht zum Mittwoch (4.8.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Anwohner alarmierten gegen 3.50 Uhr die Einsatzkräfte, als sie den brennenden Sonnenschirm im Außenbereich bemerkten. Umgehend begab sich die Feuerwehr Groß-Umstadt sowie die Dieburger Polizei zum Einsatzort.

Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte nicht vornehmen, da das Feuer bei Eintreffen bereits erloschen war. Bei Begutachtung konnte festgestellt werden, dass durch den Brand des Schirmes auch danebenstehende Stühle und Tische in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der hierbei entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt bitten um Kontaktaufnahme von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben.

Das K10 ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Polizei untersagt zwei Brummifahrern die Weiterfahrt

Weiterstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Dienstagnachmittag (03.08.)auf der A 5 einen Kleinlaster mit Anhänger. Das Gespann war für den grenzüberschreitenden Güterverkehr beladen. Aufgrund des Gesamtgewichts wäre hierfür eine Transportlizenz nötig gewesen.

Weiterhin fehlte auch ein digitaler Fahrtenschreiber im Fahrzeug.

Die Weiterfahrt musste von der Polizei untersagt werden. Zur Sicherung des drohenden Bußgeldverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro an Ort und Stelle erhoben.

Wenig später stoppten die Ordnungshüter auf der Rastanlage Gräfenhausen einen Langholztransporter. Die nötige Genehmigungen für den Transport konnte der Brummifahrer nicht vorweisen. Zudem war der Anhänger um rund 10 Prozent überladen. Die Weiterfahrt musste auch hier von den Polizisten untersagt werden und bei Prüfung der fahrpersonalrechtlichen Vorschriften fiel auf, dass der Fahrer mehrmals seine gesetzlich vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeiten missachtete.

Sollte sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellen, dass der Fahrer hierzu eine fremde Fahrerkarte nutzte, muss er zusätzlich mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Groß-Gerau

Anrufe durch falsche Polizisten/“Richtige” Polizei warnt eindringlich!

Rüsselsheim (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Mittwoch 04.08.2021 wurden im Laufe des Tages bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger durch falsche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer gaukeln den Personen am Telefon vor, die Polizei hätte in Rüsselsheim Kriminelle festgenommen. Bei diesen hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Auf dem Telefondisplay der Angerufenen erschienen hierbei zum Teil Telefonnummern der Polizei in Rüsselsheim sowie des Polizeipräsidiums Südhessen. Lassen Sie sich hiervon keinesfalls täuschen!

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken.

Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Kreis Bergstraße

Polizei codiert Fahrräder beim Stadtradeln und gibt Präventionstipps

Viernheim (ots) – Wie kann ich mein Fahrrad sinnvoll gegen Diebstahl schützen? Eine Möglichkeit ist zweifelsohne die Fahrradcodierung. Anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln am 4. September 2021 lädt die Polizei in Viernheim alle Interessierten in die Kettelerstraße ein.

Die Aktion findet in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf dem Hof der Polizei statt.

An dem Tag werden auch weitere Tipps rund um die Sicherung von Zweirädern gegeben. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich vorab telefonisch anmelden.

Die Terminvergabe erfolgt montags bis freitags von 7 Uhr bis 19 Uhr unter der Rufnummer 06204 / 9377-120.

Für die Anmeldung werden folgende Daten benötigt:

Anzahl der Räder

Fahrradart (bei E-Bikes bitte den Schlüssel für den Akku mitbringen, da die Akkus auch mitcodiert werden können)

Rahmennummer

telefonische Erreichbarkeit

Ausweis und Eigentumsnachweis, z.B. Kaufbeleg am Aktionstag nicht vergessen! Weitere Informationen rund um das Stadtradeln in Viernheim finden Sie auch im Internet.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall in Michelstadt

Michelstadt (ots) – An der Kreuzung von der Bahnhofsstraße und der Frankfurter Straße in Michelstadt wurde am Mittwoch (04.08.) gegen 15:30 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein silberner Mercedes Benz A 180, welcher sich auf der Linksabbiegerspur befand, durch einen Pkw, welcher rechts daneben die Geradeausspur befuhr, gestreift und dabei erheblich beschädigt.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

