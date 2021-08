Landkreis Schwalm-Eder (ots) – Die Polizei in Nordhessen fahndet nach dem seit Mittwoch 04.08.2021 um 08:15 Uhr, aus einer Vitos-Wohngruppe in Guxhagen abgängigen 49-jährigen Rifat C. Bei Antreffen des Mannes wird darum gebeten, nicht an ihn heranzutreten, sondern unverzüglich die Polizei zu informieren.

Beschreibung:

Der Abgängige ist ca. 174 cm groß, vollschlank und hat ein auffallend ovales Gesicht. Rifat C. hat braune Augen und kurze schwarze Haare. Er ist mit einer grauen Trainingshose sowie einem hellblauen T-Shirt bekleidet und hat eine blaue Sporttasche der Firma Deichmann bei sich.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der gesuchten Person oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter

Tel. 0561/910-0 zu melden.

