Baucontainer aufgebrochen,

Hattersheim am Main, An der Urbansmühle, Untertorstraße, Nacht zum Mittwoch, 04.08.2021

(jn)In der zurückliegenden Nacht waren Langfinger in Hattersheim unterwegs, die mehrere Baucontainer aufgebrochen haben. Sowohl „An der Urbansmühle“ als auch in der Untertorstraße betraten die Unbekannten Baustellen und öffneten dort gewaltsam insgesamt fünf aufgestellte Container. Während sie auf dem Baugelände in der Straße „An der Urbansmühle“ leer ausgingen, entwendeten die Täter Werkzeug im Wert von mindestens 1.000 Euro aus einem Baustellencontainer in der Untertorstraße. Darüber hinaus entstand an beiden Tatorten ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Zigarettenautomat gewaltsam angegangen, Kelkheim (Taunus), Industriestraße, Montag, 02.08.2021, 23:00 Uhr bis Dienstag, 03.08.2021, 22:45 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagabend in Kelkheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ob im Rahmen der Tat auch Tabakware gestohlen wurde, ist bislang unklar. Augenscheinlich näherten sich der oder die Täter dem Automaten, der in der Industriestraße neben einem Restaurant aufgestellt ist, und machten sich dann gewaltsam an ihm zu schaffen. Nach der Tat, bei der ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Hinweise erbittet die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Viele Geschwindigkeitsverstöße,

Bundesstraße 8, Bereich Bad Soden, Rote Mühle, Montag, 02.08.2021, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Auf der B 8 bei Bad Soden wurde am Montag von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, bei der über 170 Verstöße festgestellt wurden. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit von insgesamt ca. 2.300 Verkehrsteilnehmern überprüft, die im Bereich der Roten Mühle unterwegs waren. Von den 170 Autofahrerinnen und Autofahrern, die deutlich schneller als die erlaubten 60 km/h waren, müssen 15 sogar mit Bußgeldern rechnen, da sie mit einer Geschwindigkeit von über 81 km/h (nach Abzug der Toleranz) gemessen wurden.