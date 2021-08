Steinwürfe auf Pkw,

Wiesbaden, Kostheim, Im Sampel, Dienstag, 03.08.2021, 10:20 Uhr

(jn)Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in Mainz-Kostheim einen

geparkten Pkw mit mehreren Steinwürfen erheblich beschädigt, bevor der Täter

unerkannt flüchten konnte. Gegen 10:20 Uhr stieg der Geschädigte in seinen Pkw,

der auf dem Parkdeck eines Anwohnerparkhauses in der Straße „Im Sampel“, Ecke

Steinern Straße parkte. In diesem Moment habe ein ca. 20 bis 25 Jahre alter und

etwa 1,85 Meter großer, schlanker Mann angefangen, Steine gegen den Wagen zu

werfen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand. Unmittelbar

nach der Tat flüchtete der Unbekannte, der dunkle Haare sowie einen dunkleren

Teint gehabt und eine kurze, helle Hose, einen roten Kapuzenpullover getragen

haben soll, in Richtung Uthmannstraße. Er konnte auch im Rahmen einer Fahndung

durch alarmierte Polizisten nicht mehr angetroffen werden.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2240 entgegen.

Mini Cooper bei Unfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße,

Dienstag, 03.08.2021, 18:10 Uhr bis 22:50 Uhr

(jn)Zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro

entstanden ist, kam es am Dienstagabend im Wiesbadener Rheingauviertel. Gegen

18:10 Uhr hatte die Besitzerin eines braunen Mini ihr Fahrzeug in der

Marcobrunnerstraße auf Höhe der Hausnummer 31 am Fahrbahnrand abgestellt. Als

sie um 22:50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie erhebliche Schäden an

der Fahrzeugfront feststellen, die augenscheinlich bei einer Kollision

entstanden waren. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang

unbekanntes Fahrzeug die Marcobrunnerstraße befuhr und dabei den geparkten Mini

beschädigte. Hiernach setzte der/die Fahrer/in des Pkw seine/ihre Fahrt

unerlaubt fort, ohne den Pflichten eines/einer Unfallbeteiligten nachgekommen zu

sein. Die Kosten für die Reparatur des Fahrzeuges dürften sich auf etwa 3.000

Euro belaufen. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei erbittet

Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Busspur ins Visier genommen,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 03.08.2021,

(pa)Am Dienstag nahm die Polizei das Verkehrsgeschehen im Bereich der Busspur

der Schiersteiner Straße stadteinwärts gezielt ins Auge. Über den Nachmittag

kontrollierten die Beamtinnen und Beamten das leider nicht immer regelkonforme

Verhalten von Verkehrsteilnehmenden vor der Ampelkreuzung Waldstraße, im

Speziellen die Nutzung der dort bis Höhe Platanenstraße vorhandenen Busspur

durch unberechtigte Fahrzeuge. In 24 Fällen wurden gegen vorschriftswidrige

Nutzerinnen und Nutzer der Spur Verwarngelder erhoben. Gerade die pflichtgemäß

vor der Kreuzung im Verkehr Wartenden zeigten sich erfreut über die

Kontrollmaßnahme.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Eheringe von Diebesduo gestohlen, Walluf, Schöne

Aussicht, Montag, 02.08.2021, 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Montagabend wurde eine Bewohnerin in der Straße „Schöne Aussicht“

in Walluf von zwei Diebinnen aufgesucht, welche sich als Vertreterinnen einer

Hilfsorganisation Ausgaben und so zwei Goldringe der Dame stahlen. Gegen 19:00

Uhr suchten die beiden Täterinnen das Wohnhaus der 84-Jährigen auf und gaben an,

sie würde Spenden für eine gemeinnützige Organisation sammeln. Im Verlaufe des

Gesprächs hätten die Frauen Interesse an zwei Ringen der Walluferin gezeigt,

welche von ihr getragen wurden. Die arglose Seniorin habe die Ringe daraufhin

den Beiden gezeigt, woraufhin eine der Beiden die Goldringe an sich nahm und

beide umgehend die Flucht antraten. Bei den Ringen handelt es sich um zwei

goldene Eheringe mit persönlichen Gravuren im Wert von etwa 700 Euro. Die beiden

Frauen seien im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gewesen, sprachen akzentfrei

Deutsch und hatten schulterlange Haare.

Hinweise zu den Täterinnen oder dem Diebesgut nimmt die Polizei in Eltville

unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

PKW mit Gullydeckel beschädigt, Taunusstein-Hahn, Erich-Kästner-Straße,

Dienstag, 03.08.2021, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 04.08.2021, 06:00 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch wurde in der Erich-Kästner-Straße in

Taunusstein-Hahn die Heckscheibe eines geparkten blauen Ford Focus durch einen

Gullydeckel beschädigt. Die Unbekannten entfernten in der besagten Straße das

Abflussgitter aus der Verankerung und schmissen dieses nach ersten Erkenntnissen

in die Heckscheibe des Fahrzeugs, welche zu Bruch ging und einen Schaden von

etwa 1.000 Euro verzeichnete. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht

vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Betrunken Unfall verursacht, Hünstetten-Görsroth, B 417, Mittwoch,

04.08.2021, 05:20 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich an der Einmündung der Bundesstraße

417 und der Landesstraße 3274 in Höhe Hünstetten-Görsroth ein Verkehrsunfall,

bei dem der Unfallverursacher im Verdacht steht zuvor Alkohol konsumiert zu

haben. Gegen 05:20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße

aus Richtung Wiesbaden in Richtung Limburg. Zeitgleich fuhr ein 47 Jahre alter

Mann aus Würges mit seinem Audi die Landesstraße 3274 aus Richtung Idstein

entlang und wollte auf Höhe Hünstetten-Görsroth auf die B 417 einbiegen. Der

Mann aus Würges fuhr ersten Ermittlungen zufolge auf die Bundesstraße auf,

übersah dabei den vorfahrtsberechtigten BMW und stieß mit diesem zusammen. Beim

Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in

Höhe von circa 12.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden. An der Unfallstelle erhärtete sich der

Verdacht, der 47-jährige Verursacher könne den Unfall unter dem Einfluss von

Alkohol verursacht haben. Er wurde im Anschluss durch die Polizei zum Zwecke

einer Blutentnahme auf die Polizeistation Idstein gebracht.

Ausgewichen und mit Stein kollidiert, Hohenstein-Hennethal, Hirtengasse,

Dienstag, 03.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag befuhr eine 31-Jährige mit ihrem schwarzen Opel Astra die

Hirtengasse in Hohenstein-Hennethal in Richtung Schloßstraße und musste nach

eigener Aussage im Bereich einer Kurve einem entgegenkommenden Fahrzeug

ausweichen, welches ihre Fahrbahn geschnitten habe. Durch ihr Ausweichmanöver

sei sie gegen einen Begrenzungsstein gefahren, sodass es zu einer erheblichen

Beschädigung an ihrem Fahrzeug kam, welche auf etwa 3.500 Euro geschätzt wird.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW

handeln, welcher mit einer Frau mittleren Alters mit blondgelockten, langen

Haaren besetzt gewesen sei.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfall neben der Kreisverwaltung, Bad Schwalbach, Heimbacher Straße,

Dienstag, 03.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Gestern Mittag kam es in der Heimbacher Straße in Bad Schwalbach unmittelbar

neben dem Gelände der Kreisverwaltung zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf

ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand und ein Fahrzeug nicht mehr

fahrbereit war. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 60-Jähriger aus Wörsdorf

vom Gelände der Kreisverwaltung auf die Heimbacher Straße auf, kam dabei aus

bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen mehrere

Begrenzungssteine. Der Renault des 60-Jährigen verkantete sich mit einem der

Steine, sodass das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Der Wörsdorfer blieb unverletzt.