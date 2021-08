Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Weil ein 37-Jähriger mit seiner 39-jährigen Lebensgefährtin am Dienstag 03.08.2021 in Streit geriet, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Aufmerksame Nachbarn meldeten gegen 22.15 Uhr eine lautstarke Streiterei zwischen einem Mann und einer Frau aus einer Wohnung in der Weinbietstraße.

Als die Polizei an der Wohnung erschien, öffnete ein alkoholisierter 37-Jähriger die Tür und hinderte die Polizei daran die Wohnung zu betreten. Während der Festnahme wehrte sich der 37-Jährige mit körperlicher Gewalt. Hierbei setzten die Polizeibeamten den Taser ein.

Der Mann wurde anschließend zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Bei dem Polizeieinsatz wurden keine Personen verletzt.