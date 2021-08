Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Eine 22-jährige Frau hat am Montagmorgen 02. August 2021 in der Polizeimeister-Kaspar-Straße und der Eschersheimer Landstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 06:25 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei, dass eine junge Frau mit einem Futternapf und einem Stein, in der Polizeimeister-Kaspar-Straße und der Eschersheimer Landstraße, auf geparkte Fahrzeuge einschlagen soll.

Mehrere alarmierte Polizeistreifen begaben sich sofort in die Fahndung und konnten noch vor Ort eine 22-jährige Frau festnehmen, welche auch einen Napf bei sich hatte.

Erst zehn Minuten zuvor war diese nach Randalen am Vortag aus demPolizeigewahrsam entlassen worden. Den kurzen Moment der Freiheit nutzte die junge Frau, um insgesamt 6 Fahrzeuge zu beschädigen und einen Schaden von mehreren tausend Euro zu verursachen.

Für die 22-jährige Randaliererin, die über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es wieder zurück in eine Zelle des Polizeipräsidiums, wo sie dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Diebes-Trio auf die Schliche gekommen

Frankfurt-Praunheim (ots)-(em) – Montagabend 02. August 2021 führten umfangreiche Ermittlungen die Frankfurter Polizei direkt zu einem Trio, drei Männer im Alter von 18, 20 und 20 Jahren, welches im Verdacht des mehrmaligen Fahrraddiebstahls sowie der Hehlerei steht.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Frankfurter Polizei gestern Abend gegen 18.45 Uhr in die Espenstraße. Dort fanden sie nicht nur zwei Pedelecs, die zuvor als gestohlen gemeldet worden waren, sondern trafen auf drei Männer, welche mutmaßlich für die Taten verantwortlich sind.

Die Beamten stellten die beiden Fahrräder sicher. Die drei Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Fahrraddieb erwischt

Frankfurt-Praunheim (ots)-(em) – Montagabend (02. August 2021) hat ein 15-jähriger Jugendlicher ein Herrenrad gestohlen. Doch sein “Erfolg” sollte nicht lange währen. Gegen 19.00 Uhr musste ein 18-jähriger Mann feststellen, dass sein Fahrrad nicht mehr da war, wo er es zuvor abgestellt hatte: In der Straße Damaschkeanger.

Sofort recherchierte er in einschlägigen Online-Verkaufsportalen und wurde fündig: Jemand hatte sein Fahrrad nur kurz nach dem Diebstahl online zum Verkauf angeboten. Der 18-Jährige suggerierte nun also sein Interesse und alarmierte zeitgleich die Polizei. Dass nun nicht nur der vermeintliche Interessent, sondern auch die Polizei bei dem Termin auftauchte, hatte der 15-jährige Tatverdächtige vermutlich nicht erwartet.

Dem 18-Jährigen händigte die Polizei sein Fahrrad wieder aus. Der 15-jährige mutmaßliche Dieb wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Bundespolizei bedankt sich für gezeigte Zivilcourage

Bleichenbach (ots) – Am 2. August wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über vier freilaufende Kühe auf den Bahngleisen im Bereich der Ortschaft Bleichenbach (Wetteraukreis) informiert.

Vor Ort konnten jedoch durch die sofort eingesetzten Beamten keine Kühe festgestellt werden. Eine 57-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann aus Ortenberg hatten die Kühe bei Erkennen der für und durch die Tiere ausgehenden Gefahr bereits in ein angrenzendes Gatter getrieben und hierdurch Schlimmeres verhindert.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main bedankt sich für die gezeigte Zivilcourage. In diesem Zusammenhang wird jedoch nochmals auf die hohen Gefahren des Bahnverkehrs hingewiesen. Züge nähern sich trotz hoher Geschwindigkeiten nahezu lautlos.

Täterfestnahme nach versuchten Raub

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am 2. August gegen 14:10 Uhr einen 79-jährigen Mann festnehmen, der kurz zuvor versucht hatte einem 58-jährigen Reisenden in der S-Bahn gewaltsam die Laptoptasche zu entwenden.

Ersten Erkenntnissen nach gerieten die beiden Männer während der Zugfahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof in eine verbale Auseinandersetzung. Der 79-jährige Täter riss im weiteren Verlauf an der Krawatte des kongolesischen Reisenden, äußerte rassistische Beleidigungen, kratzte ihm im Gesicht und drohte ihn umzubringen.

Bei Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof wurde der 79-jähgrige Mann festgenommen.

Der Geschädigte wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raub hat das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen.

Fußgängerin schwer verletzt

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Am Montag 02. August 2021 kam es auf der Friedberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Fußgängerin mit einer Straßenbahn zusammenstieß und schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die 52 Jahre alte Frau gegen 17.15 Uhr die auf der Friedberger Straße verlaufende Schienenanlage der Straßenbahn an einer Fußgängerampel in Höhe der Münzenberger Straße überqueren. Eine zu diesem Zeitpunkt herannahende Straßenbahn der Linie 18 stieß trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung mit der Fußgängerin zusammen. Durch den Zusammenprall schleuderte die 52-Jährige gegen das Geländer eines Bahnsteiges. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Fahrer und Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt für die 52-Jährige rot angezeigt haben. Die Ermittlung zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

