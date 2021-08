Unfall zwischen Tram und Fußgängerin – 42-Jährige schwer verletzt

Kassel-Nord (ots) – Erstmeldung – Am Dienstagmorgen 03.08.2021 kam es gegen 08:25 Uhr in der Holländischen Straße in Höhe der Haltestelle “Hauptfriedhof” zu einem Unfall zwischen einer Tram und einer 42-jährigen Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau aus Kassel schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll Lebensgefahr bei der 42-Jährigen bestehen. Sie wird aktuell in einem Kasseler Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Umstände, wie es zu dem Zusammenstoß mit der in Richtung Innenstadt fahrenden Regiotram kam, sind derzeit noch ungeklärt. Weitere Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Die Holländische Straße war wegen des Unfalls bis 10:25 Uhr in Richtung stadteinwärts gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Folgemeldung (ots) – Nach dem Unfall zwischen einer Regiotram und einer Fußgängerin, der sich am Dienstagmorgen gegen 08:25 Uhr auf der Holländischen Straße im Bereich der Haltestelle “Hauptfriedhof” ereignete, liegen nun nähere Informationen zum Unfallhergang vor. Der Zustand der 42-jährigen Fußgängerin aus Kassel ist nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin kritisch. Eine Lebensgefahr kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war die

42-jährige Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Haltestelle offenbar ohne auf die von links kommende Bahn zu achten auf die Gleise getreten, um diese zu überqueren. Nach Zeugenangaben soll der 60-jährige Fahrer der in Richtung Innenstadt fahrenden Regiotram trotz Warnsignal und eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß mit der plötzlich auf die Gleise getretenen Frau nicht mehr verhindert haben können.

Die 42-Jährige wurde von dem Schienenfahrzeug frontal erfasst und war dann unter die Bahn geraten. In der Folge musste die alarmierte Feuerwehr Kassel den vorderen Teil der Tram anheben, um die Verletzte zu befreien.

Der 60-jährige Fahrer des Schienenfahrzeugs aus dem Landkreis Kassel erlitt einen Schock, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. An der Regiotram war kein erkennbarer Schaden entstanden, so die aufnehmende Streife.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen