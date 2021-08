Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Schwarzer Range Rover Velar mit Batman-Logo gestohlen

Habichtswald (ots) – Den Diebstahl seines Range Rover Velar im Wert von 80.000 Euro musste am heutigen Dienstagmorgen ein Autobesitzer in Habichtswald-Dörnberg feststellen. Im Laufe der Nacht hatten Unbekannte den in der Straße “Kuhnen”, Ecke “Eisfeld”, abgestellten Wagen gestohlen. Trotz der am heutigen Morgen sofort durch die Polizei eingeleiteten europaweiten Fahndung nach dem Pkw haben sich bislang keine Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Jaguar Land Rover ergeben.

Die Tatzeit des Autodiebstahls lässt sich bisher auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr, und heute Morgen, 7 Uhr, eingrenzen. Der gestohlene Range Rover Velar ist Baujahr 2019 und mit den Kennzeichen KS-JP 2019 zugelassen. Im Kühlergrill des Fahrzeugs ist ein auffälliges Batman-Logo verbaut.

Nach ersten Erkenntnissen waren in der Nacht gegen 3 Uhr Stimmen im Bereich des Tatorts gehört worden, die sich in einer unbekannten Sprache unterhalten hatten. Ob es sich hierbei um die Autodiebe handelte und wie die Täter genau vorgingen, ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 zu melden.

Unbekannte stehlen abgebautes Baugerüst – Polizei sucht Zeugen

Vellmar-Frommershausen (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein bereits abgebautes Baugerüst im Wert von ca. 27.000 Euro von einer Baustelle in Vellmar-Frommershausen gestohlen. Da die Täter das Diebesgut nur mit einem Lkw abtransportieren konnten, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Der Verantwortliche der Baustelle hatte die Polizei am gestrigen Montagvormittag zu dem Gelände an der Frommershäuser Straße, Ecke Simmershäuser Straße gerufen, als er den Diebstahl des Baugerüstes feststellte. Noch am Freitagabend, gegen 18 Uhr, sei dort alles in Ordnung gewesen.

Die unbekannten Täter hatten im Laufe des Wochenendes zugeschlagen und auf dem Gelände eines Wohnparks das Tor zur umzäunten Baustelle von zwei Mehrfamilienhäusern gewaltsam aufgebrochen. Dort luden sie zahlreiche Teile des bereits abgebauten und zusammengestapelten Baugerüsts vermutlich auf ein mitgeführtes Fahrzeug. Wann genau sich die Tat ereignete und was für ein Fahrzeug die Täter für den Abtransport verwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich des Grundstücks an der Frommershäuser Straße, Ecke Simmershäuser Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

