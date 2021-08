Ettlingen – Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der

Landesstraße 605.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer fuhr kurz nach 18.00 Uhr auf der L 605, von Ettlingen

kommend, auf die Abbiegespur zur Bundesautobahn A5 in Richtung Süden. Eine

25-Jährige war mit ihrem Pkw von Karlsruhe kommend in Richtung Ettlingen

unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei

wurde der 20-Jährige und sein Beifahrer, sowie die 25-Jährige leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme war die L 605 kurzzeitig in Richtung Ettlingen gesperrt. Es

kam zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung der Frage wer bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren ist, sucht

die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe,

Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Waldbronn- E-Bikes von Fahrradgepäckträger entwendet

Karlsruhe – Ein dreister Dieb hat vermutlich in der Nacht auf Samstag in

Reichenbach zwei E-Bikes im Wert von 7.000 Euro von einem Fahrradgepäckträger

entwendet.

Zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr montierte der Täter in der Schauinslandstraße

die am Heckträger verschlossenen Fahrräder einfach ab. Mit seiner Beute machte

sich der Dieb bislang unerkannt aus dem Staub, weshalb der Polizeiposten Albtal

auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich tagsüber unter der

Telefonnummer 07243 67779 zu melden.

Graben-Neudorf – 14-Jähriger bei Ladendiebstahl erwischt

Karlsruhe – Ein 14 Jahre alter Junge wurde am Montagabend in einem

Einkaufsmarkt in Graben-Neudorf bei einem Ladendiebstahl erwischt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Dieb gegen 18:15 Uhr dabei beobachtet

wie er in dem Supermarkt in der Heidelberger Straße insgesamt acht Schachteln

Zigaretten in seinen mitgeführten Rucksack packte. Als er im Anschluss den

Kassenbereich passierte ohne die Ware zu bezahlen wurde er durch den

Ladendetektiv auf dem Parkplatz angesprochen und im Anschluss den verständigten

Polizisten übergeben. Diese fanden bei der Durchsicht seines Rucksacks eine

ungeladene Schreckschusspistole.

Bei der anschließenden Überstellung des Jugendlichen an seine Eltern stellte

sich heraus, dass er zuvor ohne deren Wissen und Erlaubnis die Pistole einfach

an sich nahm.

Bruchsal – Nach Verkehrsunfall davongefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zog sich eine

83-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Frau stand gegen 17.30 Uhr bei ihrem

geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der

Kammerforststraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der vermutlich ausparkte,

erfasste mit dem Pkw die 83-Jährige, die hierbei zu Boden stürzte. Anschließend

fuhr der Unbekannte ohne anzuhalten davon. Zeugen die den Verkehrsunfall

beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Walzbachtal – Unter Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Karlsruhe – Mit fast 1,3 Promille hat eine 29 Jahre alte Autofahrerin in

Walzbachtal einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach davongelaufen.

Der dabei verursachte Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Gegen 2:00 Uhr fuhr die Frau auf der Jöhlinger Straße mit ihrem Fahrzeug und kam

vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung von der Fahrbahn ab und

prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Unmittelbar danach verließ sie ihren BMW

und ging zu Fuß in Richtung Ortsmitte davon. Im Zuge der Fahndung konnte die

29-Jährige im ca. 500 m von Unfallort festgestellt werden. Hierbei stellten die

Beamten bei der Dame deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von fast 1,3 Promille.

Nach einer kurzen Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst, musste

sie die Beamten im Anschluss auf das Revier begleiten. Dort wurde ihr erst

einmal eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgenommen.

Rheinstetten – Mit Fahrrad Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe – Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 63 Jahre alter Radfahrer

einen Sachschaden von über tausend Euro verursacht und ist im Anschluss einfach

davongefahren.

Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin gegen 20:50 Uhr auf dem betrunkenen

Fahrradfahrer aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt auf zwei geparkte Fahrzeuge in

Rheinstetten in der Rastatter Straße stürzte. Obwohl er dabei einen Sachschaden

angerichtet hat, verschwand er gemeinsam mit seinem Begleiter unerlaubt von der

Unfallstelle. Der 63-Jährige konnte letztendlich an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. An einen Unfall konnte er sich nicht erinnern. Aufgrund

seiner Alkoholisierung musste er jedoch die Beamten mit auf das Revier

begleiten. Dort wurde ihm erst einmal eine Blutprobe entnommen. Bei dem Sturz

zog sich der Radler eine leichte Schürfwunden zu.

Waldbronn- Einbrecher sucht Vereinsheim und Gartenhütte auf

Karlsruhe – Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei in der Nacht zum

Samstag im Bereich Waldbronn verzeichnen. Dabei richtete der Täter einen

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an.

Zwischen Freitagabend 19:30 Uhr und Samstagmorgen 08:15 Uhr gelangte der

Eindringling gewaltsam in ein Vereinsheim in der Merkurstraße in Reichenbach. Im

Inneren öffnete der Dieb sämtliche Schränke und Schubladen und suchte nach

Wertgegenständen. Auf der Suche nach Beute entdeckte er eine Geldkasse und nahm

das darin befindliche Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. Mit

seinem Diebesgut machte sich der Täter bislang unerkannt aus dem Staub.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in eine Gartenhütte im Neubrunnenschlag in

Reichenbach. Hier gelangte der Täter über einen Gartenzaun auf das

Grundstücksgelände. Im Anschluss entfernte er mit brachialer Gewalt das

Gartenhausschloss und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort nahm er lediglich

zwei Getränkeflaschen an sich und verschwand danach unerkannt aus der Hütte.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht

zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 07243-32000 zu melden.