Mannheim/Neckargemünd: 36-jährige Autofahrerin flüchtet während Polizeikontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim/Neckargemünd – Am Montagmorgen flüchtete eine 36-jährige

Autofahrerin während einer Polizeikontrolle in Mannheim. Die Frau fiel einer

Polizeistreife gegen 7.15 Uhr am Alten Meßplatz auf und wurde einer Kontrolle

unterzogen. Dabei zeigte die 36-Jährige deutliche Anzeichen für

Drogenbeeinflussung. Nachdem sich die Frau zunächst kooperativ zeigte und

Führerschein und Fahrzeugschein aushändigte, startete sie unvermittelt den

Motor, verriegelte ihr Fahrzeug und fuhr anschließend los. Die Beamten folgten

dem Fahrzeug, einem weißen VW Golf. Die Fahrerin flüchtete mit hoher

Geschwindigkeit, unter Außerachtlassung jeglicher Verkehrsregeln zunächst in

Richtung Innenstadt. Von dort raste sie weiter durch die Quadrate, an Schloss

und Hauptbahnhof vorbei in Richtung Autobahn. Auf der Autobahn beschleunigte sie

ihr Fahrzeug bis auf eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h. In Höhe

Mannheim-Seckenheim kam es zur Kollision mit dem verfolgenden Streifenwagen.

Anschließend raste sie durch den Baustellenbereich weiter mit hoher

Geschwindigkeit, wobei die dort tätigen Bauarbeiter gefährdet wurden. Am

Autobahnkreuz Heidelberg bog die Flüchtende in Richtung Karlsruhe ab. Um eine

Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde die Verfolgung

schließlich am Autobahnkreuz Walldorf abgebrochen.

Das Fahrzeug der 36-jährigen Frau wurde zwischenzeitlich gegen 14 Uhr auf einem

Parkplatz in einem Waldgebiet bei Neckargemünd aufgefunden.

Derzeit dauern weitere Ermittlungsmaßnahmen der Verkehrspolizei Mannheim an. Die

Beschlagnahme des Fahrzeugs sowie die Durchsuchung der Wohnung der Frau nahe des

Auffindeorts des VW Golf, werden derzeit geprüft. Was der Hintergrund für die

Flucht der 36-Jährigen war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der ersten Überprüfungen wurde mittlerweile bekannt, dass die Frau

bereits am Montag in drogenbeeinflusster Weise mit dem Auto in Neckargemünd

unterwegs war. Die weiteren Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss,

Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen dauern an.

Die Spezialisten der Verkehrspolizei suchen weitere Geschädigte und Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können und bitte diese, sich unter der Rufnummer

0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

Mannheim: Sperrung des Fahrlachtunnels; derzeit erhebliche Behinderungen im innerstädtischen Verkehr; starke Verkehrskräfte mit Polizeihubschrauber im Einsatz

Mannheim – Seit Dienstagnachmittag ist der Fahrlachtunnel aus Gründen der

Verkehrssicherheit auf unbestimmte Zeit voll gesperrt.

Derzeit kommt es insbesondere auf den Routen zum Fahrlachtunnel, aus beiden

Richtungen sowie in den angrenzenden Straßen, auch in der Mannheimer Innenstadt,

zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die aufgrund des einsetzenden

Feierabendverkehrs noch längere Zeit andauern dürften.

Ein Polizeihubschrauber ist momentan zur Verkehrsaufklärung im Einsatz. Darüber

hinaus sind Beamtinnen und Beamte auch mit Polizeimotorrädern unterwegs, um an

neuralgischen Punkten den Verkehr gezielt zu lenken und bei Bedarf

verkehrsregelnd einzugreifen.

Mannheim-Innenstadt: 34-jähriger Mann wegen besonders schweren Falls des Diebstahls einen Tag nach der Tat im beschleunigten Verfahren zu Haftstrafe verurteilt

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 34-jähriger rumänischer

Staatsangehöriger dem beschleunigten Verfahren zugeführt. Bereits einen Tag nach

der Tat wurde er durch das Amtsgericht Mannheim wegen gewerbsmäßigen Diebstahls

zu der Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil

ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann entwendete am 02.08.2021 gegen 13:20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der

Mannheimer Innenstadt sechs Parfüms im Wert von insgesamt 539 Euro. Das

Diebesgut versteckte er in einem präparierten Rucksack, welcher im Inneren mit

Alufolie ausgekleidet war, um somit das Auslösen des Warensicherungssystems zu

verhindern. Der 34-Jährige wurde im Drogeriemarkt durch die von einer

Angestellten informierten Polizeikräfte gestellt.

Der 34-Jährige war erst am 15.07.2021 wegen einer ähnlich gelagerten Tat zu

einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Nach der Gerichtsverhandlung und Eröffnung eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr

wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim: 39-Jähriger rammt Streifenwagen auf der A 656 – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim – Wie bereits am Sonntag, 01.08.2021 berichtet, versuchte sich

ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 39-Jähriger am Samstagnachmittag,

31.07.2021 auf der A656 einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit

hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidelberg. Er konnte am Autobahnkreuz

Heidelberg gestellt und festgenommen werden. Während der Flucht gefährdete er

aufgrund seiner Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer und rammte in Höhe der

Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim den ihn verfolgenden Streifenwagen. Es kam

niemand zu Schaden.

Die Ermittler der Verkehrspolizei suchen nun Geschädigte, die durch das

Fahrverhalten des 39-Jährigen gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Waldhof: Brand eines Baucontainers / Identität und Todesumstände unklar; Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Waldhof – Das Kriminalkommissariat Mannheim führt nach wie vor

umfangreiche Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Klärung der Identität des

unbekannten, männlichen Leichnams durch, der am Freitagabend in einem

Bau-Container in der Carl-Reuther-Straße geborgen wurde. Zur Klärung der

Todesumstände sowie zur Feststellung der Identität ist für die kommenden Tage

eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg geplant.

Mit Ergebnissen ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.

Mannheim-Innenstadt: 63-jährige vor ihrer Haustür überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Eine 63-jährige Frau wurde am Montagabend in der

Mannheimer Innenstadt von einem Unbekannten vor ihrer Haustür überfallen. Die

63-Jährige war kurz vor 23 Uhr gerade dabei die Haustür des Mehrfamilienanwesens

im Quadrat Q 7 aufzuschließen, als der Unbekannte unvermittelt von hinten an sie

herantrat und an deren Handtasche riss. Hierdurch stürzte die Frau zu Boden, wo

der Täter heftig nach seinem Opfer trat, bis diese ihre Handtasche losließ.

Anschließend flüchtete der Unbekannte durch den Lameygarten in Richtung „Breite

Straße“.

In der gelben Lederhandtasche der 63-Jährigen befanden sich neben Bargeld,

EC-Karte und persönlichen Ausweisen auch das Mobiltelefon der Frau.

Bei dem Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis.

Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

Schwarzafrikanische Erscheinung

Schmächtige Statur

Vollbart

War bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkler Hose

Trug unter der Jacke ein weißes T-Shirt mit Aufdruck in der

Mitte

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum

Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt – Beträchtlicher Sachschaden entstand am

Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Schwetzingerstadt. Eine

31-jährige Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Audi auf der

Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Planetariums wollte

sie an der dortigen Kreuzung nach links in die Seckenheimer Straße abbiegen.

Dabei übersah sie das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam

es zum Zusammenstoß mit einem24-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Augustaanlage

stadtauswärts befuhr und bei grüner Ampel geradeaus in Richtung Autobahn fahren

wollte.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht

mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf fast

50.000 Euro geschätzt. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge kamen mit dem Schrecken

davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der dortige Kreuzungsbereich gesperrt, der

Verkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Auch der Straßenbahnverkehr war

während dieser Zeit unterbrochen.