Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter entwenden technische Hardware von Auto

Weinheim – Im Zeitraum von Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr,

entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße die technische Hardware

des Bremsassistenten eines dort geparkten Mercedes. Sie brachen den Kühlergrill

des Autos auf, bauten das Sicherheitssystem, welches im Notfall eine

automatische Notbremsung einleitet, aus und flüchteten unerkannt. Zeugen, die

die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Wiesloch/Obrigheim/Kaiserslautern/Koblenz/Speyer: Vermisstensuche mit Lichtbild – hilflose Lage nicht ausgeschlossen; Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wiesloch/Obrigheim/Kaiserslautern/Koblenz/Speyer – Seit Sonntagnachmittag

wird die 20-jährige Jennifer B. vermisst. Die bisherigen polizeilichen

Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau, weshalb das

Polizeipräsidium Mannheim nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Jennifer B. verließ am Sonntag gegen 15 Uhr das Psychiatrische Zentrum Nordbaden

in Wiesloch und ist seither unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht

ausgeschlossen werden, dass sich Jennifer B. in einer hilflosen Lage befindet.

Die 20-Jährige wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, schlank und

kurzrasierte/ dunkelblonde Haare. Vermutlich trägt Jennifer B. eine auffällig

große Brille mit schwarzem Gestell sowie Damen-Business-Schuhe.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 20-Jährigen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Tel.: 0621 174-4444 in

Verbindung zu setzen oder den Polizeinotruf, unter der Tel.: 110 zu wählen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Pressemitteilung Nr. 2 zu Verkehrsunfall auf der BAB 659 im Bereich des Autobahnkreuzes Weinheim

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Volvo

befuhr die BAB 659 aus Viernheim kommend in Fahrtrichtung Weinheim. Nach ersten

Ermittlungen versuchte er vor dem Autobahnkreuz Weinheim einem querenden Tier

auszuweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er

nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die dortige Betonleitwand

geprallt war, schleuderte er wieder zurück auf die Fahrbahn und überschlägt sich

hierbei mehrfach, bis er schließlich im Unfallendstand (wieder auf allen vier

Rädern) zum Stehen kommt. Bei dem Unfall wird der 21-jährige Fahrer, der sich

zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug befand verletzt und durch den

Rettungsdienst zur Behandlung in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Da die

Fahrbahn an der Örtlichkeit mit einem großen Trümmerfeld übersäht war und der

PKW Betriebsstoffe verlor, ist neben der Bergung des Fahrzeuges und der

Beseitigung der Fahrzeugteile eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Hierfür

wird die BAB 659 voraussichtlich noch bis gegen 02:30 Uhr gesperrt bleiben. Der

Verkehr wird weiter über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 15.000 Euro. Die

Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Entgegen der ersten

Pressemitteilung war kein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Bereich des Autobahnkreuzes Weinheim – BAB 659 teilweise gesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Nachdem gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall

mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim im

Bereich des Autobahnkreuzes Weinheim gemeldet wurde, sind Polizei,

Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wird derzeit

einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.