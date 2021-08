Kennzeichendiebstahl – Bahnhof Gensingen

Am 02.08.2021 gegen 06:00 Uhr parkt die Geschädigte ihren PKW, der Marke Hyundai, Farbe grau auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Bahnhof in 55457 Gensingen. Als sie am 02.08.2021 gegen 17:45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt, sind sowohl das hintere als auch das vordere Kennzeichen entwendet worden. Hinweise und Beobachtungen in der Sache bitte an die Polizeiinspektion Bingen melden.

Mainz – Weisenau – Diebstahlsserie von Außenspiegeln an PKW

Mainz – Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag in

Weisenau mindestens fünfzehn Außenspiegel bzw. Spiegelgläser von am Straßenrand

geparkten Fahrzeugen.

Nachdem die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, den 01.08.2021 und Montag, den

02.08.2021 die Fahrzeugteile zunächst sorgfältig abmontierten und entwendeten,

konnten sie schließlich unerkannt flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Neustadt – Einbrüche in Gewerbeobjekte in der Mainzer Neustadt

Mainz – Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Rohbau

sowie in ein Geschäftsgebäude im Bereich des Clarissa-Kupferberg-Platzes in der

Mainzer Neustadt eingebrochen.

Nachdem sich die Täter über den rückwärtigen Bereich des Rohbaus Zugang zum

Gebäude verschafft haben, entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge und

verließen die Örtlichkeit schließlich unerkannt.

Ebenfalls im Zeitraum zwischen Samstag, den 31.07.2021, 14:00 Uhr und Montag,

den 02.08.2021, 07:00 Uhr drangen vermutlich die gleichen Täter in das

Geschäftsgebäude einer Firma, unweit des ersten Tatorts ein und entwendeten

mehrere Elektronikartikel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.