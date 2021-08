Friedberg: Die Polizei-News

Reichelsheim: Kurve geschnitten

Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße zwischen Dorn-Assenheim und Weckesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17.20 Uhr hatte der Fahrer eines grauen Mercedes im Kurvenbereich der L3187 an der Anschlussstelle zur L3186 einem entgegenkommenden, roten Kleinwagen ausweichen müssen, der ihn dort geschnitten hatte. Dabei überfuhr der Daimlerfahrer eine Verkehrsinsel, wobei dessen Vorderachse beschädigt wurde. Scheinbar unbeeindruckt war der andere weitergefahren.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen,

Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Cabrio zerkratzt

Ein silbernes Mercedes-Cabrio ist zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Montagvormittag (11 Uhr) in der Schwalheimer Straße in Bad Nauheim zerkratzt worden. Das Auto stand im Bereich der 50er-Hausnummern. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Elektrogeräte gestohlen

Aus einem Geräteschuppen in der Mittelstraße in Calbach sind am Montagvormittag mehrere Elektrogeräte, darunter eine Festplatte, Ladegeräte und Lautsprecher gestohlen worden. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Nidda: Vandalismus auf Schulgelände

Offenbar im Verlaufe des zurückliegenden Wochenendes beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe des Schulgebäudes Am Langen Steg in Nidda; offenbar mittels Steinwürfen. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Nidda (06042/9648185) oder Büdingen (06042/96480).

Bad Nauheim: Mofafahrerin stürzt

Eine 59-jährige Mofa-Fahrerin ist am Montagabend gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Ernst-Ludwig-Ring Ecke Karlstraße gestürzt und dabei verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Frau auf dem Ernst-Ludwig-Ring in Richtung Osten unterwegs gewesen und hatte im Kreuzungsbereich die Karlstraße überquert, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein die Karlstraße in Richtung Norden befahrender Autofahrer konnte hupend eine Kollision vermeiden.

Die Fahrerin des Kleinkraftrades jedoch stürzte gegen einen dort parkenden Peugeot und verletzte sich. Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 2 Promille an. Rettungskräfte brachten die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Unfallflucht in der Großen Wendelstraße

Am Sonntagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer gegen 8.30 Uhr in der Großen Wendelstraße Ecke Elsa-Brandström-Straße mehrere Zaunelemente einer Grundstücksumfriedung. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher.

Polizeibeamte stellten an der Unfallstelle Fahrzeugteile sicher, die augenscheinlich von einem Hyundai stammen. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise unter 06033/70430. Wer hatte die Unfallflucht beobachten können?

Wer kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrzeugführers geben?

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen