Darmstadt

Kellerräume nach Beute durchsucht – Fernseher und Fahrrad entwendet

Darmstadt (ots) – Am späten Montagabend (2.8.) haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Landgraf-Philipps-Anlage den Einbruch in ihre Kellerräume bemerkt und die Polizei verständigt. Diese hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Kellerbereich und hebelten dort mehrere Verschläge auf. Auf der Suche nach Wertvollem wurden sie fündig und entwendeten ein Fahrrad und einen Fernseher.

Der Gesamtschaden dürfte nach derzeitiger Schätzung mindestens 1100 Euro betragen. Wie weit die Tat zurückreicht, ist bislang unklar.

Die Beamten fragen: Wer hat den Abtransport der Geräte möglicherweise beobachtet?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrnehmen können?

Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittler des Kommissariats 43 erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Geschirrspüler, Kühlschrank, Kabeltrommel gestohlen

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Kriminelle haben in der Zeit zwischen Freitag (30.7.) und Montag (2.8.) ihr Unwesen in der Tiefgarage einer Baustelle in der Hügelstraße getrieben und Beute gemacht. Die Täter brachen zwei Metalltüren auf und entwendeten aus dem Baustellenbereich unter anderem einen Kühlschrank, einen Geschirrspüler sowie mehrere Werkzeuge.

Der Wert der Beute wird derzeit auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnte der Abtransport der großen Geräte von Zeugen bemerkt werden?

Die Darmstädter Polizei (K43) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Diebe im Biergarten – Zeugen gesucht

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Der Besuch in einem Biergarten in der Schneppenhäuser Straße endete für einen 59-jährigen Darmstädter am Sonntag (1.8.) mit einem großen Ärger. Der Darmstädter hatte dort gegen 18 Uhr sein hochwertiges Pedelec in der Farbe “Mokka”, Modell Centurion Lhasa mit einem Schloss gesichert im Bereich des Lokals abgestellt.

Als er gegen 21 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte er den Diebstahl seines Rades fest. Die Polizei in Darmstadt (K42) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Münster (ots) – Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße “Breitefeld” sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (1.8.), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (2.8.), 10.30 Uhr, Zutritt zur Lagerhalle. Hieraus entwendeten sie unter anderem mehrere Autoreifen und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/96656-0 entgegen.

Rohbau im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Ein Rohbau in der Ringstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (31.7.) und Montagmorgen (2.8.) ins das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über ein Gerüst zu einem Fenster im Obergeschoss. Unter Anwendung von Gewalt versuchten sie offenbar das Fenster zu öffnen und in das im Rohbau befindliche Einfamilienhaus zu kommen. Glücklicherweise hielt das Fenster dem kriminellen Treiben stand, woraufhin sie flüchteten. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Ober-Ramstadt bitten um Kontaktaufnahme von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Diese sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Wald-Michelbach: Blauer VW Touran verkratzt

Wald-Michelbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02.08.) wurde in der Lönsstraße ein blauer VW Touran offensichtlich mutwillig zerkratzt. Die Beschädigungen am Fahrzeug liegen auf der Beifahrerseite und erstrecken sich fast über die gesamte Wagenlänge. Der Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft Zeugen zu finden, die Hinweise auf die Täter geben können oder den Tatzeitraum eingrenzen können. Hinweise und Beobachtungen in der Sache nimmt die Polizei in Wald-Michelbach (06207/ 94050) entgegen.

Odenwaldkreis

Vollsperrung der B47 nach Verkehrsunfall

Reichelsheim (ots) – Am Dienstagmorgen 03.08.2021 gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47 im Bereich des Gumpener Kreuzes zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 49-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Kreis Bergstraße die Bundesstraße in Richtung Reichelsheim.

Auf Höhe des Gumpener Kreuzes fuhr eine 35-jährige Frau aus dem Odenwald auf die Bundesstraßen auf und übersah hierbei das andere Fahrzeug. Der 49-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zum Unfall. Beide Beteiligten blieben hierbei unverletzt.

Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, auch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 47 in beide Richtungen für circa eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Türkisfarbener Piaggio-Roller aufgefunden – Wem gehört das Zweirad?

Bad König (ots) – Zwei Jugendliche sind am Abend des 15. Juli auf dem Parkplatz der Odenwaldtherme aufgefallen, nachdem sie offenbar sinnlos mit einem Piaggio-Roller hin und her gefahren waren. Dabei ist der Roller immer wieder umgeworfen worden. Beim Eintreffen des Streifenwagens gaben sie Fersengeld und ließen den mittlerweile beschädigten Roller zurück. Schnell wurde herausgefunden, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen gestohlen war.

Der Piaggio-Roller in der Farbe Türkis wurde sichergestellt und mit dem Fahndungssystem der Polizei abgeglichen. Das Zweirad wurde bislang nicht als gestohlen gemeldet. Vielleicht ist der Verlust auch noch nicht bemerkt worden. Aufgrund der Gesamtsituation gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass der Roller aus einer Straftat stammen könnte. Zur Klärung des Sachverhaltes wird daher der Eigentümer gesucht oder Personen, die wissen, wer einen solchen Roller besitzt. Bilder des Piggio-Rollers sind auch auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen.

Zur Klärung des Sachverhaltes wird daher der Eigentümer gesucht oder Personen, die wissen, wer einen solchen Roller besitzt. Alle Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler des Kommissariats 41 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

