Baby schließt sich im Auto ein

Germersheim (ots) – Am Sonntagabend 01.08.2021 verständigte eine verzweifelte Mutter die Polizei, weil sich ihr 1-jähriges Baby im Auto eingeschlossen hatte. Vor Ort saß das Baby friedlich in seiner Babyschale auf dem Beifahrersitz und die Beamten kamen schnell ins Staunen.

Der Autoschlüssel lag nämlich unter der Babyschale und durch die Bewegungen des Babys verschloss sich das Fahrzeug. Da ein Ersatzschlüssel nicht greifbar war, schlugen die Beamten kurzerhand die Seitenscheibe des Autos ein und befreiten das Baby aus seiner misslichen Lage.

Fahrzeug überschlägt sich

Leimersheim (ots) – Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr gestern Nachmittag die L549 von Neupotz nach Leimersheim. In einer Linkskurve stand plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn, dem der Autofahrer ausweichen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW. Bei dem Unfall verletzte er sich glücklicherweise nur leicht.

An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aktuell kommt es im Dienstgebiet vermehrt zu Wildwechsel. Fahren Sie insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend.