Bechtolsheim – Verkehrsunfall – Person muss aus Fahrzeug geschnitten werden

Alzey – Am 02.08.2021 gegen 10:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bechtolsheim an der Kreuzung L436 / Bahnhofstraße. Der Fahrer des Fahrzeuges, welches die Bahnhofstraße aus Bechtolsheim kommend befuhr, missachtete die Vorfahrt des aus Richtung Gau-Odernheim kommende Fahrzeug. Beim Zusammenstoß verlor die Fahrerin, welche aus Richtung Gau-Odernheim kam, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ein in der Ludwig-Schwamb-Straße ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellter PKW wurde bei einer Unfallflucht stark beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den blauen Ford Fiesta älteren Baujahres. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Montag, 02.08.2021, 14:30 Uhr bis Dienstag, 03.08.2021, 07:10 Uhr. Eine Zeugin will bereits am Abend des 02.08. zwischen 21:00 und 22:00 Uhr einen lauten Knall gehört haben, was den Zeitraum weiter eingrenzen könnte. Möglicherweise kommt aufgrund des Schadensbildes ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder ein Lastkraftwagen mit Auflieger als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall – Radfahrer verletzt

Worms – Ein 16-jähriger Radfahrer wurde am gestrigen Montag bei einem

Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße verletzt. Der junge Wormser befuhr

gegen 08:30 Uhr den Kreisverkehr in Höhe der Gutenbergstraße und wurde dort von

einem 43-jährigen Fahrer eines Kleintransporters übersehen. Der Mann aus

Flörsheim-Dalsheim befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte,

fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte in Folge einer Vorfahrtsverletzung

mit dem Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde zwecks

medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Am

Fahrrad und dem Kleintransporter entstand leichter Sachschaden. Gegen den Fahrer

des Kleintransporters wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.