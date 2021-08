Warnung vor vermeintlichen Voicemail-Benachrichtigungen

Westpfalz – Der Polizei werden vermehrt Betrugsmaschen mittels fingierten

SMS-Nachrichten zu angeblichen Sprachnachrichten (Voice-Mails) mitgeteilt. Bei

dieser Masche handelte es sich vor einiger Zeit noch häufiger um Textnachrichten

mit vermeintlichen Paketzustellungen. Nun bekommen die Handy-Nutzer per SMS ein

Link zugeschickt, mit dem sie angeblich eine Voicemail abrufen können. Durch das

Anklicken der Nachricht selbst oder durch einen Link wird man jedoch nicht zu

seiner Mailbox weitergeleitet, sondern es wird eine Schadsoftware installiert,

mit der alle Daten ausgespäht werden können.

Das meldete auch eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern: Sie

erhielt in der letzten Woche eine solche SMS ihres vermeintlichen

Mobilfunkanbieters. Bereits durch das Öffnen der Nachricht wurde auf ihrem

Mobiltelefon eine App heruntergeladen, durch die vermutlich weitere

SMS-Nachrichten mit der Schadsoftware verschickt wurden.

Im Nachgang wurde der Frau von Bekannten berichtet, dass diese ebenfalls eine

solche Nachricht erhalten haben. Um sich vor dem Kriminalitätsphänomen

„Smishing“ zu schützen, empfiehlt die Polizei den Empfängern einer solchen SMS:

Die Nachricht löschen und nicht auf den übermittelten Link

klicken

klicken Dem Mobilgerät die Installation einer unbekannten App verweigern

Über den Telekommunikationsanbieter eine Drittanbietersperre

einrichten

Sollten Sie die Nachricht doch versehentlich geöffnet oder den Link angeklickt

haben:

Einschalten des Flugmodus

Information des Mobilfunkanbieters und Rückfrage nach eventuell

bereits entstandenen Kosten

bereits entstandenen Kosten Informieren Sie Ihre nächste Polizeidienststelle

Führen Sie eine Sicherung aller auf dem Gerät enthaltener Daten

durch

durch Setzen Sie Ihr Mobiltelefon auf den Werkzustand zurück

Passwörter ändern

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie über die Seite

www.polizei-beratung.de oder mit einem Klick auf diesen Link:

https://s.rlp.de/O5wJm |elz

Betrüger kapituliert vor Nachfragen

Kaiserslautern – Durch kritische Nachfragen hat eine Seniorin aus dem

Stadtgebiet am Montag einen mutmaßlichen Betrüger dazu gebracht aufzugeben. Wie

die 87-jährige Frau am Abend der Polizei meldete, hatte sie gegen 18.30 Uhr

einen merkwürdigen Anruf erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung wollte

der Dame weismachen, dass sie weitere Pflegeleistungen erhalten solle. Weil der

Dame die ganze Geschichte komisch vorkam, fing sie an, gezielte Rückfragen zu

stellen – bis der Anrufer schließlich einfach auflegte.

Eine Rufnummer wurde leider nicht angezeigt. Über den Anrufer konnte die

Seniorin lediglich sagen, dass er schlecht Deutsch gesprochen habe. |cri

Betrunken, berauscht und ohne Führerschein

Kaiserslautern – Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in der

Burgstraße einen betrunkenen und berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der

39-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 0,6

Promille lautete das Testergebnis. Weil er ebenfalls Anzeichen von

Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Der

Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen

lassen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Seinen Führerschein

konnten die Beamten nicht sicherstellen, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Auf den 39-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

|elz

Betrügerische Inkasso-Schreiben

Stadt und Landkreis Kaiserslautern – Aktuell sind offenbar vermehrt

betrügerische Inkasso-Schreiben im Umlauf. Bei der Polizei gingen am Montag

mehrere Anzeigen ein.

Zwei Männer aus dem Landkreis zeigten unabhängig voneinander über die

Onlinewache an, dass sie Zahlungsaufforderungen erhalten hatten, die sie sich

nicht erklären konnten. Beiden Männern wurde unterstellt, einen Vertrag mit der

„Deutsche Gewinner Zentrale Lotto 6-49“ abgeschlossen zu haben; dafür sollten

sie nun mehrere hundert Euro bezahlen. Beide waren sich aber sicher, keinen

solchen Vertrag vereinbart zu haben. Außerdem kamen ihnen die Schreiben aufgrund

diverser Rechtschreibfehler merkwürdig vor.

Recherchen ergaben, dass zwar der Name des Inkasso-Unternehmens den Eindruck

vermittelte, dass es sich um eine deutsche Firma handelte – das angegebene

Geschäftskonto liegt jedoch in Griechenland. Die Polizei geht derzeit von

Betrugsversuchen aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Am Montag meldete sich noch eine Seniorin aus dem Raum Kaiserslautern, die

ebenfalls eine solche „unerklärliche Zahlungsaufforderung“ bekommen hat. Weil

die 89-Jährige wusste, dass es bei ihr keine offenen Zahlungsrückstände gibt,

erkannte sie die Betrugsmasche und schaltete gleich die Polizei ein.

Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt ganz aktuell vor den

unseriösen Schreiben des vermeintlichen Inkasso-Unternehmens. Die Pressemeldung

finden Sie hier: https://s.rlp.de/5YOf4

Zwar kein Inkasso-Unternehmen, aber eine Unternehmensberatung aus Bayern

schickte einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet eine Mahnung. Er sollte einen

vierstelligen Betrag bezahlen für die Erstellung einer Webseite. Der 24-Jährige

hatte jedoch keinerlei Aufträge dieser Art erteilt. Deshalb wandte er sich an

die Polizei.

Nachdem erste Recherchen ergaben, dass es die Absender-Firma tatsächlich gibt,

wird derzeit vermutet, dass unbekannte Täter die persönlichen Daten des jungen

Mannes missbräuchlich benutzt haben. Auch hier wird wegen Betrugs ermittelt.

|cri

Marken-Artikel aus Auto geklaut

Kaiserslautern – Auf Markenartikel hatten es Diebe abgesehen, die in der

Nacht von Sonntag auf Montag in ein Auto eingedrungen sind. Zwischen

Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, machten sich die

Unbekannten in der Straße „An der Lokhalle“ an einem VW Passat zu schaffen und

holten sich aus dem Innenraum eine Brille der Marke „Gucci“ sowie eine Jacke der

Marke „Wellenstein“. Beide Gegenstände haben einen Wert von jeweils mehreren

hundert Euro – der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens. Wie

die Täter in den Wagen eindringen konnten, ist noch unklar. Der Nutzer war sich

sicher, das Fahrzeug am Abend verschlossen zu haben, es konnten aber keine

Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Unvermittelt angegriffen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagmorgen in

der Klosterstraße unterwegs waren. Hier soll es gegen 3 Uhr zu einer

Körperverletzung gekommen sein. Die Täter flüchteten unerkannt. Ein 21-jähriger

Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er alleine in der Klosterstraße in

Höhe der Kirche unterwegs war, als er unvermittelt von vier Unbekannten

niedergeschlagen und getreten wurde. Nachdem sie von ihm abließen, begab er sich

zu einem in der Nähe stehenden Rettungswagen und wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Der 21-Jährige erlitt mehrere Platzwunden und Brüche. Bei den Tätern

handelte es sich, nach Aussagen des 21-Jährigen, um Jugendliche. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Loch in Fahrradweg gegraben

Kaiserslautern – Zwei Männern wird vorgeworfen am Montagabend ein Loch am

Ende des Mountain-Bike Wegs zwischen Bremerhof und Rothe Hohl gegraben zu haben.

Zeugen, die mit ihren Fahrrädern gegen 19 Uhr in dem Waldgebiet unterwegs waren,

beobachteten die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer dabei, wie sie mit einem

Klappspaten Löcher aushoben. Beim Erblicken der Mountainbiker flohen die Männer.

Die Zeugen verfolgten sie und konnten einen von beiden, bis zum Eintreffen der

Streife festhalten. Nach Angaben der Zeugen, gab es in der Vergangenheit schon

ähnliche Vorfälle an gleicher Stelle. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Jugendliche machen „lange Finger“

Kaiserslautern – Zwei 14-jährige Mädchen sind am Montagnachmittag beim

Klauen erwischt worden. Die beiden Jugendlichen fielen gegen 15.30 Uhr in einem

Drogeriemarkt am Fackelrondell auf, weil sie Kosmetikartikel im Wert von rund 30

Euro einsteckten und an der Kasse vorbeischmuggeln wollten.

Eine Polizeistreife holte die beiden „Langfinger“ im Markt ab und brachte sie

zum Haus des Jugendrechts. Dort händigten die Mädchen weiteres Diebesgut aus.

Das diebische Duo muss nun mit Strafanzeigen und einem Hausverbot in der

Drogeriemarkt-Kette rechnen. |cri

Achtung, Taschendiebe!

Kaiserslautern – Taschendiebe haben am Montag in Kaiserslautern

zugeschlagen. In der Kerststraße zogen die Unbekannten einer Frau unbemerkt die

Brieftasche aus ihrer umgehängten Tasche. Die 61-Jährige konnte sich daran

erinnern, dass sie die Brieftasche gegen 15.40 Uhr noch in einem Fachgeschäft

zum Bezahlen in der Hand hatte und sie anschließend vor dem Geschäft draußen auf

der Straße in ihre Umhängetasche steckte. Aufgefallen war ihr dabei in der

Umgebung niemand. Aber wenige Minuten danach war die Brieftasche weg – und mit

ihr auch Geld, Personalausweis, Führerschein und Fahrzeugschein.

Bereits am Samstag war einer Frau in der Fruchthallstraße der Geldbeutel aus der

Handtasche heraus gestohlen worden. Obwohl 67-Jährige ihre Handtasche dicht am

Körper trug, merkte sie nicht, dass jemand hineingriff. Die Tatzeit liegt

zwischen 10.20 und 11.30 Uhr. Noch am selben Tag hoben die Täter mit der

gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten am Altenhof Bargeld ab. – Die

67-Jährige hatte leider die PIN zusammen mit der Karte im Geldbeutel aufbewahrt.

Ebenfalls am Samstag wurde einer 57-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der

Mannheimer Straße die Geldbörse aus der Tasche gezogen, obwohl sie diese am

Körper trug. Die Tatzeit: etwa gegen 17 Uhr. Hinweise auf Tatverdächtige konnte

die Frau leider nicht geben – es war ihr niemand aufgefallen. Zusammen mit dem

Geldbeutel erbeuteten die Täter Bargeld, Bankkarten, Führerschein und

Krankenversicherungskarte.

Wegen Unterschlagung ermittelt die Polizei unterdessen in einem weiteren Fall,

der aus der Merkurstraße gemeldet wurde. Hier hatte ein 42-jähriger Mann beim

Einkaufen im Gewerbegebiet seinen Geldbeutel verloren. Vergangene Woche erhielt

er dann von der zuständigen Behörde die Information, dass sein Führerschein

gefunden wurde. Alle weiteren Gegenstände, die sich außerdem dem Führerschein

ebenfalls im Geldbeutel befanden, wurden bislang allerdings nicht abgegeben. Der

Täter oder die Täterin hat sich offenbar alles Weitere in die eigene Tasche

gesteckt. |cri

Wildpinkler mit 2,75 Promille

Kaiserslautern – Eine Anzeige hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Montagmorgen eingehandelt. Der 59-Jährige war beim „Wildpinkeln“ beobachtet

worden – und zeigte sich anschließend mehr als uneinsichtig.

Das Gebäude, das sich der Mann gegen 9 Uhr ausgesucht hatte, um seine Blase zu

entleeren, war das Dienstgebäude der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. Ein

Zeuge hatte die Aktion gesehen und die Beamten auf der Wache informiert.

Als Polizisten den Mann darauf ansprachen und ihm erklärten, dass dies eine

Ordnungswidrigkeit darstellt, zeigte sich der 59-Jährige ziemlich ignorant. Er

gab an, dass er pinkeln könne, wo er wolle – auch gegen das Gebäude der Polizei

und dass er es auch jederzeit noch einmal wiederholen würde.

Der Mann machte einen stark betrunkenen Eindruck, er schwankte und lallte.

Allerdings wusste er sehr wohl, wo er ist und was er tut. Laut Schnelltest hatte

der Mann einen Pegel von 2,75 Promille. Ihm wurde empfohlen, seinen Rausch zu

Hause auszuschlafen. Wegen der Ordnungswidrigkeit wird sich die zuständige

Behörde bei ihm melden… |cri

Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben in der Merkurstraße ein Fenster

beschädigt. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über das Wochenende an den

Räumlichkeiten einer Firma eine Scheibe eingeworfen wurde. Die Polizei ermittelt

wegen Sachbeschädigung. Ein Angestellter der Firma gab an, dass er am Montag um

02:22 Uhr einen Alarmeingang der Sicherheitsfirma auf sein Handy bekommen hätte.

Auf den ersten Blick wurde Nichts entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede

Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Nach Abendbuffet Zeche geprellt

Kaiserslautern – Ein Zechbetrug ist der Polizei aus einem Restaurant in

der Mainzer Straße gemeldet worden. Eine Mitarbeiterin teilte am Montag mit,

dass zwei junge Leute am Sonntag gegen 17.30 Uhr ins Lokal kamen. Sie aßen vom

Abendbuffet und verließen das Haus wieder gegen 19 Uhr, ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter konnten sehen, wie die beiden Zechpreller auf dem Parkplatz in einen

Opel Astra mit KL-Kennzeichen stiegen und davonfuhren. Die Ermittlungen

laufen… |cri

Leergut aus Keller gestohlen

Kaiserslautern – In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße

sind Einbrecher in den vergangenen Tagen eingedrungen. Am Montagmorgen stellte

ein Hausbewohner fest, dass sein Kellerverschlag aufgebrochen wurde. Ersten

Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge mehrere Kisten Leergut mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Mitte vergangener Woche und Montagmorgen, 7.50 Uhr.

Wie die Täter ins Haus kamen, ist unklar.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2150

mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri