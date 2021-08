Erneuter Wohnungseinbruchdiebstahl in Dirlos

Künzell – Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (02.08.) in ein Einfamilienhaus in der Steinstraße in Dirlos ein. Mit einem unbekannten Gegenstand verursachten die Täter ein Loch in einer Fensterscheibe im rückwärtigen Hausbereich und öffneten hierdurch den unverschlossenen Fenstergriff. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Bereits zuvor kam es im Zeitraum von rund drei Wochen zu drei weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser in Dirlos. Zwischen Donnerstag (08.07.) und Samstag (10.07.) wurde in der Wisselser Straße, zwischen Sonntag (25.07.) und Montag (26.07.) in der Steinstraße und zwischen Sonntagmittag (25.07.) und Dienstagmorgen (27.07.) in ein Einfamilienhaus im Grumbachweg eingebrochen. In allen vier Fällen verschafften sich die unbekannten Täter durch die gleiche Vorgehensweise Zugang zu den Häusern. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bislang wurden Schmuck, Bargeld und hochwertige Parfüme entwendet. Die Unbekannten hinterließen jeweils Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt im Rahmen der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auf intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, kann diese an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht (Bilder im Anhang)

Alsfeld – Ein Zeuge informierte am Samstagabend (31.07.) die Polizei in Alsfeld über eine männliche Person, die in der Bahnhofstraße verdächtig um zwei unverschlossene Fahrräder herumschleiche. Eine Streife der Polizeistation Alsfeld kontrollierte den Mann, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Um einen Diebstahl zu verhindern stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten die beiden Fahrräder sicher. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein Damenrad des Herstellers „Hercules“ sowie ein Fahrrad der Marke „Checker Pig 2020“ (Bilder sind der Pressemitteilung beigefügt).

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Zweiräder. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Die Fahrräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Verkehrsunfallflucht

Fulda – Am Montag (02.08.) kam es, gegen 12:15 Uhr, im Bronnzeller Kreisel an der Ausfahrt in die Frankfurter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 85-jähriger aus Oberursel fuhr mit seinem VW Passat hinter einem Fahrschulauto der Marke Ford Kuga. Am Steuer des Fahrschulautos befand sich eine 17-jährige Fahrschülerin aus Künzell. Als die beiden Autos in Höhe der Ausfahrt zur Frankfurter Straße waren, kam ein Peugeot 306 über die Ausfahrt der B 27 aus Richtung Fulda kommend auf den Kreisel zugefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog unvermittelt vor dem Fahrschulauto und ohne auf das für ihn geltende Stoppschild zu achten, nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Der 62-jährige Fahrlehrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Peugeot nur mittels Bremsschlag verhindern. Der Fahrer des VW Passat konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Peugeot Fahrer setze seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden durch die Polizei in Fulda aufgenommen.

Verkehrsunfall

Eichenzell – Am Montag (02.08.), gegen 14:30 Uhr, kam es im Eichenzeller Ortsteil Welkers zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-jähriger aus Fulda, der mit seinem Seat Leon die Bürgermeister-Ebert-Straße aus Richtung Melters kommend befuhr, verspürte nach eigenen Angaben in Höhe der Unfallstelle einen Stich an seinem Bein. Dadurch lenkte er im weiteren Verlauf der Fahrt sein Fahrzeug schlagartig nach rechts und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Skoda zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird nach vorläufigen Erkenntnisse auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Außer dem Insektenstich kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Verletzungen.

Nach mehreren Einbrüchen im Alsfelder Stadtgebiet – 30-Jähriger in Untersuchungshaft

Alsfeld – Beamte der Polizeistation Alsfeld nahmen am Donnerstagabend (29.07.) einen 30-jährigen Mann fest, nachdem es zuvor zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen war.

In der Nacht zu Donnerstag (29.07.) war es zu einem Einbruch in eine Sportstätte in der Straße „An der Siechkirche“ gekommen. Durch Einschlagen der Glaseingangstür waren die Täter in das Objekt gelangt und hatten dort Sportgeräte im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. In derselben Nacht war auch eine Zeitungskiste vor einem Einkaufszentrum in der Löbergasse aufgebrochen und Zeitschriften im Wert von rund 450 Euro entwendet worden. Der Gesamtsachschaden der beiden Taten beläuft sich auf rund 650 Euro.

Ein Mitarbeiter einer örtlich ansässigen Wohnunterkunft kontaktierte die Polizei noch am selben Tag und teilte mit, dass man einen 30-Jährigen aus der Unterkunft verwiesen und dabei größere Mengen an Sportgegenständen und Zeitungen in seinen Sachen vorgefunden habe. Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld ergaben, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut aus den in der Nacht zuvor verübten Einbrüchen handelte. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem wohnsitzlosen Mann.

In den späten Abendstunden des Donnerstags konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen schließlich im Stadtgebiet festnehmen. Bei der Festnahme konnten die Uniformierten zudem noch eine geringe Menge Marihuana und ein an dem Abend gestohlenen gemeldetes Fahrrad im Wert von circa 2.000 Euro bei dem Mann auffinden und sicherstellen.

Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld erließ am Freitag (30.07.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen. Der Mann, der bereits wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war, steht im Verdacht auch weitere Straftaten begangen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen mehrfachen Einbruchs sowie Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Parkender LKW beschädigt

Mücke – Am Mittwoch (28.07.), gegen 22 Uhr, stellte ein Lkw-Fahrer aus Haslach im Kinzigtal seinen Lkw mit Sattelauflieger am rechten Fahrbahnrand der Durchfahrt eines Rastplatzes in der Straße „Gottesrain“ ab. Am darauffolgenden Donnerstagmorgen (29.07.), gegen 6:30 Uhr, stellte der Lkw-Fahrer Beschädigungen an der Verbreitungstafel sowie der dazugehörigen Lichteinrichtung seines Fahrzeugs fest. Vermutlich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Tatzeitraum die Durchfahrt des Rastplatzes und blieb dabei mit der Beifahrerseite des Anhängers an dem parkenden Gespann hängen. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 450 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Verkehrszeichen beschädigt

Ulrichstein – Am Freitag (30.07) stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei bei einer Kontrollfahrt an der Kreuzung Poppenstruth Beschädigung an einem dortigen Verkehrsschild / Wegweiser fest. Offensichtlich befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kreuzung Poppenstruth und wollte in Richtung Feldkrücken weiterfahren. Vermutlich verlor der Unfallverursacher dabei aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen das dort befindliche Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich möglicherweise um ein rotes Fahrzeug handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. Am Verkehrsschild entstand Sachschaden.

Auffahrunfall

Lauterbach – Am Dienstag (03.08.), gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin die Bleichstraße in Richtung Bahnhofstraße. Noch vor der Lauterbrücke überholte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Focus den Suzuki Ingris der 49-Jährigen. Anschließend bremste die 38-jährige Fahrerin ihren Ford aus bislang ungeklärter Ursache stark ab. Die 49-jährige Fahrerin konnte ihren Suzuki nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Unfall verletzte sich ein Einjähriger Junge, welcher sich in einem Kindersitz im Suzuki befand, leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe 700 Euro.