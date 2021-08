Betrunken Zeuge geschlagen und mit Steinen beworfen, Wiesbaden,

Oranienstraße, Montag, 02.08.2021, 22:50 Uhr

(he)Gestern Abend verhielten sich zwei stark alkoholisierte Gäste einer Bar in

der Oranienstraße sehr aggressiv und wurden nach einer begangenen

Sachbeschädigung der Lokalität verwiesen. Als es daraufhin auf der Straße zu

Diskussionen kam, schlug einer der Betrunkenen nach einem Passanten und bewarf

diesen mit Steinen. Nachdem die zwei 28- und 31-jährigen Männer in der Bar

reichlich Alkohol konsumiert hatten und sich einer ungebührlich verhielt, wurden

die Männer nach draußen gebeten. Als Reaktion darauf wurde zunächst eine

Bierflasche in die Thekenregale geworfen. Als es auf der Straße dann zu einer

Diskussion zwischen den Männern und einer Angestellten der Bar kam, schaltete

sich ein zufällig vorbeikommender Passant ein. Diesem versetzte ein Täter einen

Fausthieb, woraufhin der Passant von der Örtlichkeit flüchtete. Daraufhin nahm

einer der Täter Kieselsteine aus einem Beet und warf nach dem Flüchtenden.

Dieser wurde am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Augenscheinlich

wurden durch die Steinwürfe vor Ort geparkte PKW getroffen. Die Feststellung

möglicher Schäden bedarf weiterer Ermittlungen. Nach einer zwischenzeitlich

erfolgten Verständigung der Polizei, konnten im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung beide Täter festgenommen werden. Einer wehrte sich gegen

die Festnahme, sodass er auf dem Boden gefesselt werden musste. Auf einem

Polizeirevier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Verhinderung weiterer

Straftaten und aufgrund der staken Alkoholisierung verbrachten beide Täter die

Nacht im Polizeigewahrsam.

Ladendiebstahl und Unfallflucht,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Montag, 02.08.2021, gegen

18:00 Uhr

(jn)Am Montagabend ist ein Ladendieb in einem Pkw geflüchtet, dessen Fahrer im

Rahmen der Flucht einen schadensträchtigen Unfall verursachte, seine Fahrt aber

dennoch fortsetzte. Zunächst war der 36-jährige Wiesbadener einer Mitarbeiterin

eines Lebensmittelgeschäftes in der Kostheimer Landstraße im Wiesbadener

Stadtteil Mainz-Kostheim aufgefallen, da er offensichtlich nur einen Teil seines

Einkaufes bezahlt hatte. Als sie den Mann auf dem Parkplatz auf den Diebstahl

ansprach, fing dieser an, die Frau zu beleidigen und stieg als Beifahrer in

einen Pkw. Daraufhin fuhr der bislang unbekannte Fahrer des Wagens los und

touchierte einen auf dem Parkplatz abgestellten Renault. Der Schaden an den zwei

Fahrzeugen dürfte sich auf mindestens 5.000 Euro belaufen. Ohne sich um den

entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt

fort. Während alarmierte Polizisten wenig später sowohl das Fluchtfahrzeug als

auch den des Ladendiebstahls verdächtigen 36-Jährigen in Kostheim antreffen

konnten, war der Unfallflüchtige spurlos verschwunden. Diesbezüglich dauern die

Ermittlungen an. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der alkoholisierte 36-Jährige

festgenommen und später in das Zentralgewahrsam der Wiesbadener Polizei

verbracht. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug nach Rücksprache mit der

Wiesbadener Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Baucontainer aufgehebelt, Baustellenmaterial und Werkzeug gestohlen,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Freitag, 30.07.2021, 19:00 Uhr bis Montag,

02.08.2021, 07:00 Uhr

(jn)Das vergangene Wochenende haben bisher unbekannte Täter in Wiesbaden

genutzt, um mehrere Baustellencontainer im Bereich der Brita-Arena aufzubrechen

und Baustellengeräte sowie -material zu entwenden. Allem Anschein nach betraten

die Täter das Gelände am Gustav-Stresemann-Ring, indem sie zuvor Bauzäune zur

Seite hoben. Anschließend öffneten die Unbekannten gewaltsam mehrere

Baucontainer und verursachten damit einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Letztendlich flüchteten die Diebe mit diversem Werkzeug und Baumaterialen,

welches in den Containern gelagert wurde. Der Gesamtschaden kann aktuell noch

nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat und insbesondere mit dem

Abtransport am Wochenende stehen, erbittet das 3. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340.

Hochwertige Fahrräder entwendet – über 10.000 Euro Schaden, Wiesbaden,

Geisbergstraße, Sonntag, 01.08.2021, 16:20 Uhr – Montag, 02.08.2021, 21:50 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16:20 Uhr und gestern, 21:50 Uhr drangen

unbekannte Täter in der Geisbergstraße in Wiesbaden in den Garagenbereich eines

Mehrparteienhauses ein und entwendeten hieraus drei Fahrräder im Gesamtwert über

11.000 Euro. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Zugangstür zum

Garagengeschoss und gelangten nun an die dort gelegenen Einzelgaragen der

Bewohner. Hier wurde eine Garage ebenfalls gewaltsam geöffnet und aus dem Innern

drei Räder der Marken Ibis und Cannondale entwendet. Anaschließend gelang dem

oder den Tätern unerkannt die Flucht. Die AG-Fahrrad der Wiesbadener Polizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, welche im

Tatzeitraum in der Geisbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Entwendeter Roller beschädigt zurückgelassen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 01.08.2021, 23:25 Uhr

(he)Am Sonntagabend entwendete ein unbekannter Täter am Hauptbahnhof einen

Roller, welcher am nächsten Abend stark beschädigt in einem Grünstreifen des

Gustav-Stresemann-Rings aufgefunden wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge stand

der Roller in der Salzbachstraße, im Bereich des Bahnhofes an dem dortigen

Abstellplatz für Motorräder. Am Sonntagabend, gegen 23:25 Uhr machte sich ein

Täter an dem Roller zu schaffen und entwendete diesen von seinem Abstellort.

Gestern, gegen 19:10 Uhr wurde der abgelegte Roller der Polizei gemeldet. An dem

schwarzen Zweirad der Marke Aprilia entstand ein Sachschaden von circa 1.000

Euro. Der Täter war circa 25 Jahre alt, trug dunkle, kurzrasierte Haare und war

mit einem weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck, einer dunklen Jogginghose mit

weißem, seitlichen Aufdruck bekleidet. Weiterhin trug er weiße Sneaker. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-2540 um Hinweise.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Vereinsheim, Hohenstein-Holzhausen über

Aar, Am Kindergarten, Dienstag, 03.08.2021, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der

Straße „Am Kindergarten“ in Holzhausen über Aar ein und ließen anschließend ihr

Diebesgut zurück. Gegen 02:50 Uhr, wurde ein Anwohner des Sportlerheims durch

ein lautes Geräusch geweckt und vernahm aus Richtung des besagten Objektes

Stimmen. Der 56-Jährige informierte die Polizei und sah daraufhin nach dem

Rechten. Dabei habe er vier bis fünf Personen beobachtet, welche vom Vereinsheim

in Richtung des Kindergartens wegrannten. Eine der Personen sei auffallend groß

und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Die eingetroffenen Beamten

konnten daraufhin den gewaltsamen Einbruch in das Vereinsheim feststellen, die

flüchtigen Personen jedoch konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen

werden. In der Nähe des Tatortes wurde das Diebesgut in Form einer Wasserpfeife

und einer Sporttasche samt Alkoholika aufgefunden. Am Sportlerheim entstand ein

Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Fahrrad von Gepäckträger gestohlen, Bad Schwalbach, Fennebergstraße, Sonntag,

01.08.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 02.08.2021, 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen unbekannte Täter in der

Fennebergstraße in Bad Schwalbach ein schwarz-weißes Damenrad der Marke Cube im

Wert von etwa 500 Euro. Das Rad befand sich zuvor auf dem Gepäckträger eines

geparkten, weißen Ford S-Max und wurde von den Unbekannten gewaltsam aus der

Verankerung gerissen und im Anschluss gestohlen. Am Gepäckträger entstand dabei

ein Sachschaden von 25 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher wird gestellt, Bad Schwalbach, Emser Straße, Montag,

02.08.2021, 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Montagabend ereignete sich in der Emser Straße in Bad Schwalbach

eine Verkehrsunfallflucht, in deren Verlauf der Verursacher zur Unfallstelle

zurückkehrte und dabei von der Polizei gestellt werden konnte. Zuvor befuhr eine

18-jährige Fahrerin mit ihrem Citroën die Emser Straße aus Richtung der

Reitallee in Richtung der Bundesstraße 260. Auf Höhe der Kreuzung „Schmidtberg“

kam der jungen Fahrerin ein blauer Smart entgegen, welcher plötzlich auf ihre

Spur gefahren sei und dabei ihren Citroën streifte. Aufgrund des Unfall

verletzte sich die junge Dame leicht und musste ambulant behandelt werden. Beim

Zusammenstoß entstand am PKW der 18-Jährigen ein Schaden in Höhe von circa 4.000

Euro. Der unfallverursachende Smart habe daraufhin seine Fahrt unbeirrt

fortgesetzt und sei in Richtung Reitallee geflüchtet. Hierbei wurde der PKW von

mehreren Zeugen beobachtet. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten

Polizeibeamten den blauen Smart wahrnehmen, welcher an der Unfallstelle erneut

vorbeifuhr. Die Beamten fuhren daraufhin dem Fahrzeug hinterher und konnten den

59-Jährigen Fahrzeugführer einer Kontrolle unterziehen. Der Smart wies ebenfalls

einen Sachschaden auf, welcher auf etwa 3.500 Euro beziffert wird. Der

Führerschein des Bad Schwalbachers wurde sichergestellt. Er muss sich nun in

einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Umfangreiche Motorradkontrollen an sonnigem Samstag, Rheingau-Taunus-Kreis /

Hochtaunuskreis 31.07.2021,

(pa)Den vergangenen Samstag nutzten diverse Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrer für eine Ausfahrt bei sonnigem Wetter. Neben den Bikerinnen und

Bikern war auch die Polizei wieder mit einem großen Aufgebot auf den beliebten

Motorradstrecken unterwegs, um dort die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bis in

die frühen Abendstunden wurden im Feldberggebiet sowie in den Tälern von Wisper

und Aar diverse Kontrollen durchgeführt. Insgesamt 248 Fahrzeuge – darunter 221

Motoräder – nahmen die Beamtinnen und Beamten genauer unter die Lupe. Dabei

registrierten sie 53 Ordnungswidrigkeiten, wovon 26 auf Geschwindigkeitsverstöße

entfielen, die bei Messungen im Aartal festgestellt wurden. In 41 Fällen führten

zudem Fahrzeugmängel zum Ausstellen entsprechender Mängelkarten. Für die

Fahrerinnen und Fahrer von zehn Motorrädern endete die Fahrt noch an der

Kontrollstelle. Ihre Fahrzeuge mussten stehenbleiben, da die Betriebserlaubnis

erloschen war. Grund hierfür sind in der Regel unzulässige technische

Veränderungen, die die Sicherheit, den Abgasausstoß oder – wie häufig der Fall –

den Schallpegel der Maschinen beeinflussen. Auch am Samstag führten die

festgestellten Manipulationen in drei Fällen zu einer erhöhten Lärmemission.

Neben den Motorrädern selbst wurden auch die Fahrerinnen und Fahrer sowie deren

Ausstattung in Augenschein genommen. Am Parkplatz „Rotes Kreuz“ (Feldberg)

führte die Kontrolle eines 17-jährigen Leichtkraftradfahrers aus dem

Wetteraukreis zu einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem

Drogeneinfluss. Ein 19-Jähriger – ebenfalls aus der Wetterau – wurde auf einem

augenscheinlich nicht gedrosselten Motorrad kontrolliert, obwohl seine

Fahrerlaubnis ihn nur zum Fahren gedrosselter Zweiräder berechtigt.

Bemerkenswert im negativen Sinne war zudem das Verhalten eines Motorradfahrers,

der durch eine Polizeimotorradstreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen

wurde. Der Mann trug einen ungeeigneten Schutzhelm, einen sogenannten

„Titan-Helm“. Da ein Bekannter des Kontrollierten ihm einen zulässigen

Ersatzhelm zur Verfügung stellte, konnte der Biker seine Fahrt fortsetzen.

Eigentlich wäre es für ihn somit bei einer einfachen Verkehrsordnungswidrigkeit

geblieben – wäre er den Beamten nicht ein zweites Mal aufgefallen. Tatsächlich

trug der Fahrer erneut den beanstandeten „Titan-Helm“. Neben einer weiteren

Ordnungswidrigkeitenanzeige – diesmal „teurer“ wegen des augenscheinlichen

Vorsatzes – folgte nun die Sicherstellung des ungeeigneten Helmes.