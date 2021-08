Kinderwagenbrand im Flur von Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Brand kam es am Freitagabend (30.07.2021), gegen 20:30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer an einem abgestellten Kinderwagen im Flur aus. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch das Feuer wurden drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Wir bitten in diesem Zusammenhang Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrgast wird bei Unfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 02.08.2021 gegen 16:55 Uhr, musste ein Linienbus in der Horst-Schorck-Straße (zw. Kreuzung Friesenheimer Straße Rtg. Bad-Aussee Straße) aufgrund eines entgegenkommenden Autos eine Notbremsung durchführen. Hierbei verletzte sich ein Fahrgast leicht. Das verursachende Auto setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem verursachenden Auto geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Aufbruch eines Autos

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Zeit vom 30.07.2021 um 16:00 Uhr bis 01.08.2021 um 12:00 Uhr versuchten Unbekannte einen Renault Scenic aufzubrechen. Das Auto war zu dieser Zeit in der Tullastraße geparkt. Durch den Ausbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Wer hat in der Tullastraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall infolge gesundheitlicher Probleme verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 02.08.2021 gegen 12:30 Uhr, kam eine 87-jährige Autofahrerin auf der K7 zwischen Altrip und Ludwigshafen von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben sei ihr schwarz vor Augen geworden und sie kam von der Straße ab. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen die Autofahrerin wird nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Auch die Verursachung eines Verkehrsunfalls in Folge gesundheitlicher Probleme kann den Straftatbestand der Straßenverkehrsgefährdung erfüllen. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, sollten Sie daher auf keinen Fall mehr Fahrzeuge im Straßenverkehr führen.

Unfallflucht dank aufmerksamen Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 02.08.2021 gegen 14:45 Uhr, beschädigte ein Transporter ein geparktes Auto in der Dackenheimer Straße. Der Transporter fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und merkte sich das Kennzeichen des Verursachers. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern derzeit noch an. Dank des Zeugen, dürfte der Fahrzeughalter nicht auf seinem Schaden sitzen bleiben.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 01.08.2021 gegen 14 Uhr, in der Zollhofstraße fiel in unmittelbarer Nähe zur Kontrollstelle ein 25-Jähriger auf, der seine 30-jährige Partnerin anschrie und körperlich anging. Die Beamten versuchten einzugreifen und wollten eine Personenkontrolle durchführen. Der junge Mann schrie die Polizisten an und verhielt sich im Weiteren unkooperativ und aggressiv.

Er musste schließlich fixiert werden. Auch hiergegen wehrte er sich. Zur Feststellung seiner Identität wurde er zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurden bei einer Personendurchsuchung eine Waffe (sogenannter Kubotan) sowie Handschuhe mit Knöchelschutz sichergestellt.

Der 25-Jährige zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Die Beamten wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch ergaben sich nicht. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige gehen.

Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 02.08.2021 gegen 12:00 Uhr, kam es in der Wormser Straße zu einem Trickdiebstahl. Zwei Frauen erbaten unter dem Vorwand, dass eine der Frauen Nasenbluten habe, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin, um sich frisch zu machen. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin das Fehlen einer Geldkassette. In dieser befand sich, neben diversen Unterlagen, ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

weiblich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, dunkelblondes Haar, bekleidet mit T-Shirt, blauer Jeanshose, führte eine braune Papiertüte und eine Rose mit Klarsichtfolie mit.

weiblich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur. schwarzes Haar, schwarze Leggings, helles T-Shirt, sprach holländisch.

Wer kann Angaben zu den Täterinnen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betonpfeiler auf Kurt-Schumacher Brücke umgestossen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 27.07.2021, gegen 15 Uhr, wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern eine Beschädigung in der Engstelle auf der Kurt-Schumacher Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Fahrzeug, welches breiter als erlaubt war, durch die Engstelle fuhr und hierbei einen schweren Betonpfeiler mit daran befestigtem Warnschild umstieß.

Zudem wurden Warnbarken verrückt und teilweise beschädigt. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen LKW gehandelt haben. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte sich kurz vor den Anrufen ereignet haben, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch 0621 963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bankmitarbeiterin verhindert Enkeltrick

Ludwigshafen/Limburgerhof (ots) – Am Montagnachmittag 02.08.2021 erhielt eine 78-Jährige aus Ludwigshafen einen verdächtigen Anruf. Ihr Neffe habe angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse 32.000 Euro bezahlen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Als die Seniorin das Geld auf einer Bank in Limburgerhof abheben wollte, schöpfte eine Bankmitarbeiterin Verdacht und informierte die Polizei. Hierdurch konnte der Schaden von der 78-Jährigen abgewendet werden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Handtasche geklaut

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 01.08.2021, gegen 9:45 Uhr wurde die Handtasche einer 56-Jährigen gestohlen. Ihre Tasche hatte im offenstehenden Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße gestanden, während sie vor der Eingangstür Reinigungsarbeiten durchführte. Neben Schlüsseln und einem Handy befand sich in der Handtasche auch Bargeld.

Eine genau Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de .

Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Sternstraße/ Hohenzollernstraße kam es am 01.08.2021, gegen 10:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 71-Jähriger verletzt wurde. Ein 65-Jähriger hatte beim Abbiegevorgang die Vorfahrt des Älteren missachtet und es war zum Zusammenstoß gekommen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der 71-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für August 2021

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt: Montag 09.08.2021 im Bereich Speyer, Mittwoch 11.08.2021 im Bereich Frankenthal, Donnerstag 19.08.2021 im Bereich Altrip, Dienstag 24.08.2021 im Bereich Böhl-Iggelheim.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.