Versuchter Einbruch in Winzerstube

Weyher (ots) – In der Nacht von Sonntag 01.08.2021, 22 Uhr bis Montag 02.08.2021, 15 Uhr, versuchten Unbekannte, in der Kirchgasse in eine Winzerstube einzubrechen. Da es nicht gelang eine Terrassentür aufzuhebeln, verschwanden der oder die Täter unverrichteter Dinge.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese solle sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 in Verbindung setzen.

Rhodt: Einbruch in “Rietania”-Waldgaststätte

Rhodt (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 01.08.2021, 19 Uhr bis Montag 02.08.2021, 15.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die hölzernen Fensterläden der Waldgaststätte “Rietania” auf und durchsuchten das gesamte Objekt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Vermutlich haben es die Täter auf Bargeld abgesehen, was sie allerdings nicht vorfanden.

Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

In Hotel eingebrochen

Weyher (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag 01.08.2021, 22.45 Uhr bis Montag 02.08.2021, 07.15 Uhr in ein Hotel in der Josef-Meyer-Straße eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Hoftor gelangten die Täter in das Objekt und suchten verschiedene Räumlichkeiten ab.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

Gemeindehütte verwüstet

Großfischlingen (ots) – Mit polizeibeleidigenden Schriftzügen und Hakenkreuze haben Unbekannte mit schwarzer Sprühfarbe über das Wochenende vom 30.07.2021, 18.30 Uhr bis 02.08.2021, 8 Uhr, die Gemeindehütte auf dem Wirtschaftsweg zwischen Großfischlingen und Essingen besprüht und verwüstet. Ein Stützpfahl der Hütte wurde mit einer Axt angegangen.

Für die Bequemlichkeit der mutmaßlichen Feier sorgten die Verantwortlichen mit einer alten Couchgarnitur. Nach Ende der Feierlichkeiten wurde die Örtlichkeit komplett zugemüllt zurückgelassen. Die Schadenshöhe liegt bei 5.000 Euro.

Die Polizei Edenkoben führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Zeitraum im Bereich der Unterstraße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 erbeten.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Bad Bergzabern (ots) – Ein Rollerfahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der 46-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße wurde am Montag 02.08.2021 gegen 19:10 Uhr, in der Königstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Kontrolle ergab, dass der Roller schneller als 50 Km/h fährt und der Fahrer zudem noch alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest lag mit 0,56 Promille im Bußgeldbereich. Eine Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers hatte der Mann aber nicht.

Abfahrtskontrolle

Edesheim (ots) – Weil zwei LKW-Fahrer am Sonntagabend kurz vor Beendigung des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr bei einer Kontrolle eine Alkoholfahne hatten, mussten sie einen Alko-Test durchführen. Während einer der Fahrer 1,5 Promille pustete, ergab das Ergebnis bei dem anderen Trucker 1,8 Promille.

Die Weiterfahrt wurde ihnen bis zur Nüchternheit untersagt.

Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden sichergestellt.