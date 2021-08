Ludwigshafen/Wredestraße (ots) – Bereits am 29.07.2021 gegen 18:40 Uhr fuhr ein 49-Jähriger in einem grauen Mercedes Benz mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen auf seine Ex-Frau zu. Nur durch einen Sprung hinter ein Auto konnte die Frau den Zusammenstoß verhindern. Der Mann hat seine Ex-Frau anschliessend noch bedroht und beleidigt, bevor er in Richtung Heinigstraße mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr.

Der Vorfall ereignete sich in der Wredestraße/Höhe Hausnummer 33. Die Polizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen

Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536.

Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote.