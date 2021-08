Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Grünstadt (ots) – Am Montag, 02.08.2021, um 21:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion Grünstadt über eine Messerstecherei in einem Wohnhaus in der Grünstadter Innenstadt informiert, bei der ein Mann eine Bauchverletzung erlitten haben soll. Vor Ort leisteten die Beamten zunächst erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, da die Täter unmittelbar nach der Tat geflohen waren. Weitere Einsatzkräfte fahndeten erfolglos nach der 4-köpfigen Täter-Gruppierung im Stadtgebiet. Der 48 Jahre alte Mann, der an der Tatörtlichkeit lediglich zu Gast war, musste in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund der Stichverletzung notoperiert werden. Durch Befragung von Zeugen und Bekannten des Geschädigten ergaben sich Hinweise auf die Identität des Haupttäters. Die Tat wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Inwieweit sich Täter und Opfer kannten und welche Motive der Tat zugrunde lagen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Haßloch: Fahrraddiebstahl vereitelt

Haßloch (ots) – Von seinem Balkon aus beobachtete ein 31-Jähriger Zeuge am Montagabend (2. August, 20 Uhr) auf dem Bahnhofsvorplatz einen Mann, der sich an einem Fahrrad zu schaffen macht, und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten einen Mann auf frischer Tat, als dieser im Begriff war, einRad loszureißen. Gegen den 47-Jährigen, der für die Polizei kein Unbekannter ist, wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

Haßloch: Enkeltrick; 24.500.- Euro übergeben

Haßloch (ots) – Um 24.500,- Euro betrogen, haben Unbekannte mit dem sog. „Enkeltrick“ am Montagmittag (2. Aug., 11-13 Uhr) eine 85-jährige Frau in Haßloch. Die Anruferin gab sich als ihre Enkelin aus und benötige dringend Geld für die Anzahlung einer Eigentumswohnung, ansonsten platze das Geschäft. Nach zwei Stunden übergab die Frau vor Ihrer Wohnung das Geld an einen Mann, der von der „Enkelin“ beauftragt wurde. Ihre Ersparnisse hatte die 85-Jährige zu Hause deponiert. Erst Stunden später vertraute sie sich ihrem Sohn an. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die meist ältere Menschen als Opfer auswählen.

Haßloch: Absichtlich angefahren

Haßloch (ots) – Der Hinweis auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes durch einen Mitarbeiter des Wertstoffhofs, ließ einen 42-jährigen Besucher am Dienstagvormittag (3. Aug., 10 Uhr) völlig eskalieren. Erst schlug er mit der Faust und dann mit einer Holzlatte auf den Mitarbeiter ein. Beim Verlassen des Wertstoffhofs, Sekunden später, fuhr er mit seinem Auto auf den 62-jährigen Angestellten zu, erfasste ihn und verletzte ihn schwer. Der Verletzte kam in die Unfallklinik nach Ludwigshafen, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der rabiate Mann muss sich nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):