Ludwigshafen: Art Drive In am Sonntag, 08. August 2021

Ludwigshafen – Das Buero für angewandten Realismus lädt am kommenden Sonntag, 08. August 2021, von 13:00 bis 19:00 Uhr zu einem Art Drive In auf dem Parkplatz hinter dem Kunsthaus Umspannwerk in der Raschigstraße 19a in Ludwigshafen.

Das Art Drive In versteht sich als experimentelle Veranstaltung im Niemandsland zwischen Ausstellung, Galerie und Kunstmesse und will den Entwicklungen der letzten anderthalb Jahre Folge leisten.

Denn das Virus mit dem Namen einer mexikanischen Biersorte hat vieles verändert, auch den Zugang zur Kunst.

Was einstmals selbstverständlich war – einfach kommen, treffen und schauen – galt auf einmal als lebensgefährlich und kaum noch zulässig. Und auch wenn sich gewisse Lockerungen in unser Leben geschlichen haben, bleibt doch Vorsicht angebracht.

Doch was amerikanische Fast-Food-Ketten können, kann die Kunst eben auch: Ankommen mit dem Fahrzeug, Treffen im Freien, Kunst anschauen aus sicherer Distanz und die Kunst direkt ans Fahrzeug geliefert bekommen.

Der Hinterhof des Kunsthauses im Umspannwerk bietet ausreichend Platz für einen pandemie-kompatiblen Kunstmarkt. Und selbstverständlich muss es nicht das Auto sein: Kundschaft mit Fahrrädern, City-Scootern, Kettcars und sogar Fußgänger ist ebenso willkommen!

Datum: Sonntag, 08. August 2021

Uhrzeit: 13:00 bis 19:00

Ort: Kunsthaus Umspannwerk, Raschigstraße 19a

Eine Veranstaltung im Rahmen des Ludwigshafener Kultursommer.