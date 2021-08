Kaiserslautern – Mit sofortiger Wirkung hat der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg den Cheftrainer seiner 1. Herrenmannschaft, Steffen Ecker, freigestellt.

Nach intensiver Analyse im Anschluss an die nicht erfolgreiche Aufstiegsrunde zur 2. Handballbundesliga und zahlreichen Gesprächen kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, eine Korrektur auf dem Cheftrainerposten vornehmen zu müssen. Team-Manager Alexander Schmitt erläutert:

„Saisonziel war, unter die besten vier Mannschaften zu kommen. Das galt auch für die Aufstiegsrunde, in der wir es nicht schafften, uns für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Besonders auswärts enttäuschte die Mannschaft. Da stellten wir uns schon die Frage, ob der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Das Abschneiden war unter dem Strich enttäuschend.“

Schlussendlich waren dann unterschiedliche Auffassungen was das künftige Spielsystem anging, ausschlaggebend für die Entscheidung, nicht mehr mit Ecker weiterarbeiten zu wollen.

„Uns geht es um die grundsätzliche Philosophie wie wir in Dansenberg Handball spielen wollen und wie die Trainingsinhalte dafür aussehen sollen. Da sind wir der Meinung, dass ein Wechsel sinnvoll ist, um uns künftig entsprechend auszurichten“,

so Schmitt weiter.

Der gebürtige Saarländer Ecker kam zur Saison 2019/20 vom Oberligisten HF Illtal und führte die Mannschaft in seinem ersten Jahr auf einen beachtlichen 3. Platz in der Südstaffel der 3. Liga. In die im Oktober 2020 abgebrochene Saison startetet der TuS mit drei Siegen, verpasste dann aber in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga den fest eingeplanten Sprung ins Viertelfinale.

Nachfolger wird Kai Christmann, der bis 2015 schon einmal für sechs Jahre die 1. Herrenmannschaft des TuS trainiert hat. Der 49-jährige gebürtige Dansenberger kommt vom Oberligisten SG Saulheim und hat zunächst für eine Saison unterschrieben.

„Wir sind froh, dass Kai von seinem Verein grünes Licht bekommen hat und sofort bei uns einsteigen kann“,

erklärt Team-Manager Schmitt.