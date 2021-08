Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Beim Einkauf Geld aus Tasche entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.08.2021 gegen 16:00 Uhr wurde eine 54-jährige Frau in einem Geschäft in der Hauptstraße (Fußgängerzone) Opfer eines Taschendiebstahls. Unbekannte entnahmen während des Einkaufs in einem Geschäft aus der am Körper getragenen offenen Handtasche die Geldbörse mit Debitkarten sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Neustadt: Kammerjäger flüchten vor Polizei

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Hausbesitzer aus Neustadt bestellte am 02.08.21 einen Kammerjäger um Flöhe zu beseitigen. Vor Beginn der Arbeiten wurde der Arbeitsaufwand von den zwei Kammerjägern auf ca. 400 Euro geschätzt. Nachdem die Arbeiten bereits nach ca. 10 Minuten beendet war, verlangten die angeblichen Fachleute jedoch weit über 1000 Euro. Damit war der Hausbesitzer nicht einverstanden und rief die Polizei. Noch vor deren Eintreffen hatten sich die Männer schon aus dem Staub gemacht. Das Kennzeichen des mitgeführten weißen Kastenwagen ist nur bruchstückhaft bekannt. Es wird weiter ermittelt.

