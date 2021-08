Rheinland-Pfalz: „Jugend musiziert Rheinland-Pfalz“ erfolgreich digital abgeschlossen

Mainz – Der zweite Teil des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend musiziert Rheinland-Pfalz“ wurde am Samstag, 31. Juli 2021, erfolgreich digital durchgeführt. 35 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz im September auf Bundesebene vertreten.

Nachdem im März bereits der erste Teil des Wettbewerbs für alle Solo- und Duokategorien stattfand, kamen am vergangenen Samstag die Kategorien mit den größeren Ensembles zum Zug: Gewertet wurden 55 Teilnehmer in den Kategorien Jumu open, Schlagzeug-Ensemble, und Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne. Die drei Wertungen waren aus pandemischen Gründen in den Sommer verlegt worden.

Der Bundeswettbewerb für die Kategorien Schlagzeug-Ensembles und Besondere Ensembles wird vom 9. bis 12. September 2021 in der Hansestadt Bremen durchgeführt. Der Bundesentscheid für die Kategorie Jumu open findet vom 17. bis 19. September 2021 in Regensburg im Rahmen der WESPE (Wochenende der Sonderpreise) statt.

Am Wertungstag waren insgesamt 13 Fachjuroren im Einsatz, um die eingesandten Videos zu sichten und zu bewerten. Dafür hörte sich jedes Jury-Mitglied die Wettbewerbsbeiträge nach einem festgelegten Zeitplan zu Hause an und traf sich anschließend mit den Jury-Kollegen und -Kolleginnen zu digitalen Beratungspausen. Trotz der räumlichen Trennung entstand so ein kollegialer und produktiver Austausch. Das Wettbewerbsbüro in den Räumlichkeiten des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz diente als Schaltzentrale, von wo aus das dreiköpfige Jumu-Team die Arbeit der Jurys koordinierte und nach Abschluss aller Wertungen bei einer Zoom-Konferenz mit den Teilnehmern die Ergebnisse verkündete.

Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, unter dessen Dach „Jugend musiziert“ angesiedelt ist, bedankt sich bei allen, die die Durchführung in diesem Jahr ermöglicht haben: „Dass das Experiment ‚Jumu digital‘ erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist dem Verständnis, der Experimentierfreude und der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. Lehrer, Eltern, Teilnehmer sowie Organisatoren haben sich den Herausforderungen in diesem Jahr gemeinsam gestellt und so zum Gelingen der bis dahin unerprobten Durchführungsform beigetragen. Trotzdem hoffen wir natürlich, bei allem Erfolg, dass sich dieses Szenario nicht wiederholt.“

Die detaillierten Ergebnislisten finden Sie auf der Homepage des Landeswettbewerbs unter www.jumu-rheinland-pfalz.de.

Wer einige der rheinland-pfälzischen Bundespreisträgerinnen und -preisträger kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen zu den beiden Preisträgerkonzerten, die am 12. September (SWR Studio Kaiserslautern) und am 31. Oktober (BASF Ludwigshafen) stattfinden werden.

Infos kompakt

Durchführung: digital

Altersgruppen: III – VII

Kategorien (Wettbewerb im Juli):

Jumu open

Schlagzeug-Ensemble

Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne

Teilnehmende insgesamt: 55

Wertungen insgesamt: 12

Preise:

Eine detaillierte Ergebnisliste kann als PDF- oder Excel-Datei von der Homepage des Landeswettbewerbs Rheinland-Pfalz heruntergeladen werden: www.jumu-rheinland-pfalz.de.