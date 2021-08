Kaiserslautern – Mit Unterstützung unseres Hauptsponsors Layenberger fand am 30. und 31.7.2021 das 2. GYMPER-YOUR.BEST.BUDDY! Handball-Jugendcamp in der Layen¬berger Sporthalle in Dansenberg statt.

Knapp 40 begeisterte Handball-Kids im Alter von 10-16 Jahren tummelten sich in und um die Halle. Aufwärmen, Passübungen, Koordination, Krafttraining und spannende kleine Spiele durften genauso wenig fehlen wie das obligatorische Trainingsspiel am Ende der beiden Trainingstage. Für das leibliche Wohl sorgte unsere Vereinsgaststätte „Zum Kerscheknabber“ mit leckerer Pasta und frischen Salaten. Als besonderes Extra gab es für die Kids ein GYMPbag mit einer hochwertigen Auswahl aus dem Sortiment „GYMPER by Layenberger“ sowie ein Camp-T-Shirt. Außerdem wurden handsignierte Trikots des Dansenberger Drittligateams und des Bundesligisten TVB Stuttgart verlost.

Für die Organisation war unsere Jugendleiterin Nicole Holstein verantwortlich, für die Ausarbeitung der Trainingspläne zeichnete sich Jugendkoordinator Sebastian Wächter verantwortlich. Beiden ein riesengroßes Kompliment für ihr Engagement und die perfekte Abwicklung. Ein besonderer Dank gilt den Gasttrainern Jan Ludwig (RLP Handball), Michael Pfeil und Thorsten Laubscher, die am 2. Tag ihren Beitrag zum guten Gelingen leisteten.

Besonders gefreut hat uns, dass auch zahlreiche junge HandballerInnen aus der Region, die nicht beim TuS Handball spielen, am Camp teilgenommen haben. Zwei pickepacke volle Trainingstage vergingen wie im Flug und wir freuen uns schon jetzt auf die Wiederholung in 2022. Wir seh’n uns.