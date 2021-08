Landau (ots) – Am Donnerstagabend 29.07.2021 gegen 21:30 Uhr, griff ein 53-jähriger Mann in einem Imbisslokal in Landau einen 37-Jährigen an und stach mit einem Messer auf diesen ein. Die Männer sollen sich zuvor gestritten habe. Der 37-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht aktuell keine akute Lebensgefahr für den Mann. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Durch umfangreiche und intensive Fahndungsmaßnahmen konnte er am 31.07.2021 in Landau vorläufig festgenommen werden.

Der 53-Jährige wurde dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. Wir bitten in diesem Zusammenhang Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.