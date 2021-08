Zwei Kinder mit Audi A3 unterwegs zum Spielplatz

Frankfurt-Gallus (ots)-(ro) Am Samstag 31.07.2021 gegen 11:10 Uhr beabsichtigten ein 9-Jähriger und sein 5-jähriger Bruder einen nahegelegenen Spielplatz aufzusuchen. Hierzu nahm der 9-Jährige, unbemerkt den Fahrzeugschlüssel eines Audi A3/Automatik und bestieg gemeinsam mit seinem Bruder das Fahrzeug.

Nach einer Strecke von etwa 50 Metern endete die Fahrt, da der 9-Jährige gegen einen, am Fahrbahnrand der Schwalbacher Straße geparkten Audi A4 fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die beiden Kinder wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt und konnten am Unfallort in die Obhut ihres Vaters übergeben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und bezüglich der konkreten Erlangung des Fahrzeugschlüssels durch den 9-Jährigen dauern an.

Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt/Flughafen (ots)-(fue) – Zwei Mitarbeiterinnen einer Drogerie im The Squaire beobachteten am Sonntag 01. August 2021 gegen 15.30 Uhr einen Mann, wie er insgesamt sechs Parfumflakons (Warenwert von zusammen etwa 145 EUR) aus einem Regal entwendete und versuchte, den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Daraufhin stellten ihn die beiden zur Rede und wollten damit auch die Ware sichern.

Daraus entwickelte sich jedoch eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Beschuldigte, ein 27-jähriger Wohnsitzloser, auch handgreiflich wurde und eine der Mitarbeiterinnen zu Boden stieß. Zwar gelang ihm zunächst die Flucht, er wurde jedoch kurze Zeit später durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Radfahrer schwer verletzt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Ein 34-jähriger Frankfurter war am Samstag 31. Juli 2021 gegen 17.30 Uhr, mit seinem Pkw der Marke Mercedes auf dem Schaumainkai unterwegs in Richtung Theodor-Stern-Kai. Etwa in Höhe der Hausnummer 29 wollte er mit seinem Fahrzeug wenden, um auf der anderen Straßenseite einen Parkplatz zu befahren.

Als er dabei von einem 32-jährigen Radfahrer links überholt wurde, kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Radler stürzte dabei zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Frau fährt in Stromkasten

Frankfurt-Harheim (ots)-(em) -In der Nacht von Samstag 31.07.2021 auf Sonntag 01.08.2021 fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw in einen Stromkasten. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Gegen Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er einen lauten Knall gehört hatte. In der Straße In den Aspen angekommen, staunten die Beamten nicht schlecht.

Ein vor Ort befindlicher Stromkasten war derart stark beschädigt, so dass die Stromkabel aus dem Kasten hinaushingen. Umgehend informierten die Polizisten den örtlichen Energieversorger, welcher den Stromkasten absicherte und die Stromversorgung für die betroffene Straße sicherstellte.

Erste Ermittlungen vor Ort, führten die Beamten schließlich zu einem in der Straße geparkten Hyundai Kona, welcher frische Unfallschäden aufwies. Als die Beamten an der Anschrift der Halterin klingelten, machte ihnen die 50-jährige Frau die Tür auf. Sie gab zu den Unfall verursacht zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Nach der Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Führerscheins konnte die Frau schließlich wieder entlassen werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie des Verdachts der Verkehrsunfallflucht dauern an. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einen fünfstelligen Betrag.

