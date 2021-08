Korbach: Die Polizei-News

Gestohlenes Auto ausgebrannt im Wald gefunden

Korbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche haben unbekannte Täter in einem Korbacher Hotel in der Straße “Stechbahn” unter anderem mehrere Hotelzimmerschlüssel, mehrere Autoschlüssel und einen Fernseher aus einem der Hotelzimmer gestohlen. Bei den Autoschlüsseln handelte es sich um Ersatzschlüssel zweier Firmenwagen des Hotels.

Nach Verlassen des Hotels scheinen sich die Täter unmittelbar auf die Suche nach den Firmenwagen gemacht zu haben, da eines die beiden Fahrzeuge am Donnerstag in den frühen Morgenstunden aus der Schulstraße entwendet wurde. Es ist möglich, dass die Täter hierbei den zuvor gestohlenen Fernseher bei sich hatten.

Durch Hinweise eines Zeugen konnte am Donnerstagmittag in einem Waldstück an den “Eidinghäuser Teichen” ein ausgebranntes Fahrzeugwrack entdeckt werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem Autowrack um das in der Nacht gestohlene Firmenfahrzeug handelte.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter das Auto in den Wald gefahren und hier in Brand gesetzt haben. Das Fahrzeug brannte unbemerkt vollkommen aus. Weder bei der Rettungsleitstelle Waldeck-Frankenberg noch bei der Polizei Korbach gingen Meldungen über einen Brand ein. Der Sachschaden beträgt 13.500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei Korbach, Tel.: 05631/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Burgwald: Flaschenwurf auf entgegenkommendes Auto von Familie

Burgwald (ots) – Am Sonntagabend kam es auf der Bundestraße B 253 zwischen den Abfahrten Burgwald und Burgwald-Bottendorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Ein zunächst Unbekannter hatte aus einem Auto auf ein entgegenkommenden PKW (Ehepaar mit 4-jährigem Kind) eine Bierflasche geworfen. Die Windschutzscheibe wurde dabei durchschlagen.

Die Insassen kamen mit einem gehörigen Schreck davon und blieben glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Angaben eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Frankenberg einen Tatverdächtigen ermitteln.

Ein Ehepaar aus dem Raum Gießen fuhr, mit ihrem vierjährigen Kind im Auto, kurz vor 20.00 Uhr auf der Bundesstraße B 253 bei Burgwald. Als ihnen ein Auto entgegenkam, flog plötzlich eine Bierflasche gegen die Windschutzscheibe. Diese zerbrach teilweise, so dass auch Glassplitter im Fahrzeuginneren landeten. Der Fahrer meldete dies sofort über Notruf bei der Polizei, konnte aber keine konkreten Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen. Sichtlich betroffen und erschrocken erschien das Ehepaar anschließend bei der Polizeistation Frankenberg. Dort konnte der Schaden an der Windschutzscheibe dokumentiert und Spuren gesichert werden. Das Ehepaar und das Kleinkind waren glücklicherweise unverletzt geblieben.

Kurz nach dem Anruf des Geschädigten meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei, der den Vorfall beobachtet hatte. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Fahrzeuges konnten die Frankenberger Polizisten im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später das mutmaßliche “Täterfahrzeug” auf einem Parkplatz in Frankenberg feststellen. Es folgte die Kontrolle von vier jungen Männern aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, die neben dem Auto standen. Bis auf den mutmaßlichen Fahrer standen alle unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der folgenden Überprüfungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 22-Jährigen aus der Gruppe.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung werden bei der Polizei Frankenberg geführt.

Edertal-Edersee: Parkautomaten versucht aufzubrechen – Zeugen gesucht

(ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein Unbekannter einen Parkautomaten auf einem Parkplatz an der Randstraße in Edertal-Edersee aufzubrechen (Parkautomat Sperrmauer Ost 4). Obwohl der Täter massive Gewalt anwendete, gelang ihm dies nicht. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Alkoholisierter Bootsführer auf dem Edersee gestoppt

Edertal (ots) – Durch unsichere Fahrweise fiel ein alkoholisierter Bootsführer mit seinem Kajütboot am Sonntag 01.08.2021 gegen 14:00 Uhr, auf dem Edersee auf. Das Boot konnte durch die Wasserschutzpolizei an einer Steganlage in Scheid-Ost gestoppt werden. Beim 43-jährigen Bootsführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Bootsschlüssel sichergestellt.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Bad Arolsen: Brand auf Balkon – Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

(ots) – Am Samstagmittag kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße in Bad Arolsen. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Bewohner der Jahnstraße hatte den Brand bemerkt und gegen 13.20 Uhr bei der Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg gemeldet. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den Zeugen informiert, so dass diese rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Das Feuer auf dem Balkon konnte anschließend durch die Feuerwehren aus Bad Arolsen und Mengeringhausen abgelöscht werden, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte.

Nach ersten Schätzungen der Polizei Bad Arolsen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, aufgrund der ersten Ermittlungen am Brandort ergab sich jedoch der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt. Hinweise bitte unter der Tel. 05631-9710.

Brand in Wohnhaus, hoher Sachschaden, keine Personen verletzt

Korbach (ots) – Heute gegen 14.40 Uhr kam es in der Korbacher Innenstadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach der Erstmeldung bei der Leitstelle stellte die Feuerwehr Korbach am Einsatzort in der Bunsenstraße fest, dass es zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss gekommen war. Die Feuerwehr konnte die noch im Haus befindlichen Bewohner retten, teilweise musste dazu eine Leiter eingesetzt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Das Feuer war gegen 15.15 Uhr abgelöscht.Nach den ersten Ermittlungen war es in einer Wohnung im Erdgeschoss zu einem Schwelbrand gekommen.

Der Schaden wurde auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach vor Ort übernommen.

Einbrüche in Wohnhaus und Kindertagesstätte – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus und eine Kindertagesstätte in der Straße Am Alten Felde in Bad Wildungen ein. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, eine Spielkonsole und Süßigkeiten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke und andere Behältnisse der Kellerräume und im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Spielkonsole.

In der Kindertagesstätte stahlen die Täter Süßigkeiten und eine geringe Menge Münzgeld. Auch hier hatten sie mehrere Räume und Schränke durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Bad Arolsen: Einbruch in Gastwirtschaft gescheitert

(ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein unbekannter Täter in eine Gastwirtschaft in der Bad Arolser Bahnhofstraße einzubrechen. Er versuchte eine Tür aufzuhebeln, gelangte aber nicht in das Gebäude.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0.

