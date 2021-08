Braunfels: Vandalen am Vereinsheim

(ots) – Einen Schaden von rund 700 Euro hinterließen Unbekannte am Vereinsheim der Burschenschaft “Kallemänner” e.V. an der Sportanlage 4. Zwischen Freitag (30.07.2021) und Samstag (31.07.2021) traten die Vandalen die Tür eines Getränkewagens auf und entnahmen mehrere Flaschen aus dem Wagen. Die Glasflaschen verteilten und zerstörten die Unbekannten auf dem gesamten Sportplatzgelände.

Die Wetzlarer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 23:00 Uhr und 07:53 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Driedorf-Heisterberg: Unfallfahrer flüchtet

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem weißen Hyundai Tucson kosten, den ein Unbekannter zwischen Montag (26.07.2021), 10:20 Uhr und Donnerstag (29.07.2021), 10:30 Uhr hinterließ. Der Hyundai parkte auf dem Besucherparkplatz des “Haus Heisterberg” in der Straße “Am Weiher”. Der unbekannte Unfallfahrer stieß offensichtlich beim Ein- oder Ausparkten gegen die hintere rechte Tür der Fahrerseite.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem roten, älteren Kleinwagen. Hinweise, zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dem roten Kleinwagen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Ballersbach: Grundstücksmauer beschädigt

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte am Mittwoch (28.07.2021) ein unbekannter Unfallfahrer die Grundstücksmauer in der Sinner Straße in Höhe der Hausnummer 10. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, in Richtung des Ballersbacher Weg fuhr und die Mauer beim Abbiegen streifte. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert.

Die aufnehmenden Polizisten sicherten silberfarbenen Abrieb an der beschädigten Mauer und ermitteln nun wegen Unfallflucht. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter

Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzten.

Wetzlar – Eingangstür hält Einbruchsversuchen stand

Zwischen Montag (26.07.2021), 18:00 Uhr und Mittwoch (28.07.2021), 12:00 Uhr versuchten unbekannte Diebe in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Weißadlergasse einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sich die Unbekannten an der Eingangstür zu schaffen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- ohne Führerschein ans Steuer gesetzt

Gestern Abend (01.08.2021), um 23:17 Uhr, kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen

39-Jährigen. In der Straße “Am Sturzkopf” hielten sie den Daimler-Fahrer an. Er konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Somit endete die Fahrt für den Wetzlarer.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar: Polizei codiert Fahrräder

Wetzlar: Am 11. und 12. August 2021, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, codieren Beamte der Polizeistation Wetzlar zum wiederholten Male Fahrräder.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Die Codierung findet im “Haus der Prävention” am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt.

Zur Vermeidung langer Wartezeiten melden sich Interessierte bitte unter Tel.: 06441/918-0 an.

Wichtige Hinweise:

Anmeldungen sind erforderlich

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, auf den vom RKI empfohlenen Mindestabstand ist zu achten

Neben dem Fahrrad, muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung, sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

Aufgrund aktueller Anforderungen werden die Personalien zusätzlich in einer gesonderten Liste erfasst

E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen

Räder mit Carbonrahmen können nicht codiert werden

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://ppmh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung/

