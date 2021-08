Friedberg: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Wieder Tote Igel in der Usa – Polizei bittet um Hinweise!

(ots) – Nachdem die Polizei am vergangenen Mittwoch 28.07.2021 über den Fund mehrerer toter Igel informiert wurde, die in Höhe der Gartenstraße in der Usa lagen, bitten die Ordnungshüter nun um Mithilfe.

Anwohner hatten dort eine gelbe Wäschewanne und mindestens 2 tote Igel im Wasser entdeckt, die sich an Ästen verfangen hatten. Eine Polizeistreife suchte daraufhin den Fundort auf und dokumentierte diesen fotografisch. Bevor die Polizei die Kadaver im weiteren Verlauf aus dem fließenden Gewässer hatte herausholen können, waren diese offensichtlich von Passanten geborgen worden.

Nun suchen die Ermittler Zeugen und fragen:

Wer kann Angaben zur Herkunft der gelben Wanne sowie der toten Igel machen?

Wer hatte in diesem Zusammenhang in der Nähe des Fundortes verdächtige Beobachtungen machen können?

Zudem bitten die Ermittler Passanten, die die toten Tiere sowie die gelbe Wanne geborgen haben, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei zu melden.

Gebäudebrand – Person tot aufgefunden

Friedberg (ots) – Im Rahmen von Löscharbeiten an einem Wohngebäude ist am Sonntagnachmittag 01.08.2021 in Altenstadt ein Leichnam aufgefunden worden. Kurz nach 16 Uhr waren Feuerwehr und Polizei verständigt worden, da der Dachstuhl eines Hauses im Ortskern in Brand geraten war.

Die Identität der verstorbenen Person steht mittlerweile fest. Bei dieser handelt es sich um den 47-jährigen Bewohner. Warum das Feuer ausgebrochen war ist momentan noch nicht bekannt.

Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei werden dieser Frage am heutigen Montag nachgehen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Bad Nauheim: Rollerfahrer schlägt zu

(ots) – Eine 58-jährige Frau ist am Samstag (31.07.2021) im Bad Nauheimer Kurpark von einem Rollerfahrer angespuckt, geschlagen und getreten worden. Im Badehaus 6 hatte bei geöffneter Tür ein Fitnesskurs stattgefunden, als der Motorroller gegen 11.30 Uhr direkt vor dem Eingang hielt, offenbar da der Fahrer zuschauen wollte. Die 58-Jährige forderte ihn auf, sich zu entfernen.

Daraufhin soll der Unbekannte ihr ins Gesicht gespuckt und durch Schläge und einen Tritt verletzt haben. Anschließend fuhr der Tatverdächtige davon.

Täterbeschreibung:

Bei diesem soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild und Akzent gehandelt haben. Dieser soll relativ klein gewesen sein und ein schwarzes, ärmelloses Oberteil, eine schwarze kurze Hose sowie einen schwarzen Motorradhelm getragen haben. Er hatte einen Oberlippen- und Dreitagebart. Der Roller war grün.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Mit Flasche zugeschlagen

Durch den Schlag mit einer Flasche ist am frühen Samstagmorgen (31.07.2021) am Bad Nauheimer Marktplatz ein 21-jähriger verletzt worden. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es kurz zuvor zu einem zunächst verbalen Streit mit einem unbekannten Mann gekommen sein, der gegen 04.25 Uhr schließlich zugeschlagen haben- und dann davongerannt sein soll.

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter 06031/6010. Wer hatte das Geschehen beobachten können? Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?

Altenstadt: Moped erfasst Fußgängerin

(ots) – Am Freitagabend (30.07.2021) ist gegen 21.50 Uhr in der Altenstädter Herrnstraße eine 16-jährige Passantin von einem 16 Jahre alten Mopedfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der 125er-Maschine an. Warum es zu dem Unfall gekommen war, steht bislang nicht fest.

Zeugenangaben zufolge hatte das Mädchen auf der Straße gestanden, als es dort zur Kollision gekommen war. Ein bei dem Zweiradfahrer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 0,0 Promille. Weitere, namentlich bislang nicht bekanntgewordene Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, 06042/96480.

