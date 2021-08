Schlägerei zwischen 15-20 Personen in der Oberstadt

Marburg (ots) – Nach einer Schlägerei in der Reitgasse am frühen Samstagmorgen (31. Juli; 04.35 Uhr) sucht die Polizei nach Zeugen. Gemeldet wurde eine Schlägerei zwischen 15 bis 20 Personen. Einer soll mit einem Stock einen 26-Jährigen geschlagen haben, ein anderer soll noch getreten haben. Letztlich hatten sich die Kontrahenten bereits getrennt und teilweise vom Ort des Geschehens entfernt.

Die Polizei fahndete und nahm gegen 05.15 Uhr im Pilgrimstein aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung und nach dem Wiedererkennen durch Zeugen einen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Bei dem vorübergehend Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen, Tatbeteiligungen und Hintergründen dauern noch an. Bislang noch nicht von der Polizei notierte Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – BMW verkratzt – 4000 Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag, 30. Juli, verkratzte ein noch unbekannter Täter die komplette linke Seite eines schwarzen BMW der 1er Reihe. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der Pkw parkte zur Tatzeit zwischen 21 und 07.30 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Eichenhain 32. Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Einbruch in Lidl-Markt gescheitert

In der Nacht zum Samstag, 01. August, scheiterte ein Einbruchsversuch in den Lidl.-Markt in der Hospitalstraße. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter versuchten zwischen 21.30 und 05.40 Uhr eine Notausgangstür und die elektronische Glasschiebetür aufzuhebeln und schlugen dann noch die Verglasung ein. Ein Eindringen ins Geschäft gab es dann aber aus unbekannten Gründen nicht. Möglicherweise vor dem versuchten Einbruch ins Geschäft kam es zu einer Beschädigung des Bedienfelds der beim Markt stehenden DHL Packstation. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – 13 Autofahrer und ein Zweiradfahrer

…fuhren am zurückliegenden Wochenende, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Tatorte waren Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederklein, Steffenberg, Lahntal und Wetter, also verteilt im gesamten Landkreis. Bis auf eine 49 Jahre alte Frau zog die Polizei nur Männer im Alter zwischen 18 und 63 Jahren aus dem Verkehr. Die 49 Jahre alte Frau hatte offensichtlich die Belehrung, dass sie bis auf weiteres nicht mehr fahren darf, nicht verstanden bzw. diese ignoriert. Sie ließ sich ihren Autoschlüssel von der Begleitperson, zurückgeben, fuhr erneut und geriet in eine weitere Kontrolle. Sie fiel erstmals am Sonntag um 01.45 Uhr in Kirchhain und dann um 03.20 Uhr in Niederklein auf. Der Alkotest eines 63Jahre alter Autofahrerzeigte 2,7 Promille. Der 38 Jahre alte Zweiradfahrer, den die Polizei in Marburg überprüfte, beschäftigte die Beamten etwas länger. Sein Alkotest reagierte mit 0,9 Promille positiv. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von THC und Kokain. Dann verstrickte sich der Mann hinsichtlich seines Führerscheins in Widersprüche. Das führte letztlich zu einer Wohnungsdurchsuchung und Sicherstellung von geringen Mengen von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zum Führerschein dauern an. Bei allen übrigen Autofahrern reagierten jeweils die Drogentests positiv. In allen Fällen veranlasste die Polizei die nötige Blutprobe.

Hinterland – Polizeikontrollen im Hinterland

Die Polizei Biedenkopf führte am Freitag, 30. Juli von 09 bis 17 Uhr Sonderkontrollen in der Schulstraße in Biedenkopf, der Lahnstraße in Dautphetal und im Kaufpark in Steffenberg durch. Von den überprüften 51Fahrzeugen beanstandeten die Beamten 17 Fahrer und in zwei Fällen davon auch jeweils den Fahrzeughalter. Im Einzelnen erwarten fünf Autofahrer wegen des Telefonierens beim Fahren eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. / bezahlten wegen geringerer Ordnungswidrigkeiten ein Verwarnungsgeld. Strafanzeigen legte die Polizei gegen fünf Fahrer und zwei Fahrzeughalter vor. Dabei ging es um das Fahren eines Kleinkraftrades ohne einen Führerschein dafür zu haben, um eine Urkundenfälschung – hier hatte ein Autofahrer sein neu erworbenes Auto einfach mal mit dem Kennzeichen seines alten Autos versehen, um einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie um das Fahren eines E-Scooters, ohne dass für diesen ein Versicherungsschutz bestand und um eine Autofahrt ohne den gültigen Führerschein zu besitzen. Die letzten beiden Fälle waren auch die, bei denen die Polizei Anzeigen gegen die jeweiligen Besitzer der Fahrzeug erstattete.

Fahrrad angezündet – Eigentümer unbekannt

Marburg (ots) – Bereits in der Nacht zum Samstag 12. Juni, so gegen 01.30 Uhr, zerstörten Unbekannte ein Herrenrad, indem sie es an beiden Reifen anzündeten. Ein Zeuge sah noch mehrere Gestalten, ohne diese näher beschreiben zu können. Die Personen entfernten sich fluchtartig Richtung Am Grün.

Bis heute ließ sich der Eigentümer des silber und blauen Scott Atacama Trail Bikes weder ermitteln, noch meldete er sich. Das Rad war mit einem guten Schloss an ein Metallgestell auf dem Trojedamm nahe dem Hirsefeldsteg angeschlossen. Wem gehört dieses Fahrrad ( siehe angehängtes Bild unter www.polizeipresse.de)? Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Tabakwaren und kosmetische Artikel – Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Die Polizei nahm am Samstag, 31. Juli, gegen 19.15 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 31 Jahren vorübergehend fest. Sie konnten keine Belege für die mitgeführten noch original verpackten Tabakwaren und Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 350 Euro vorweisen und hatten weder Bargeld noch unbare Zahlungsmittel dabei. Es besteht der Verdacht, dass die Waren aus Ladendiebstählen stammen. Die Ermittlungen dauern an. Während die Polizei in anderer Sache fahndete, fielen zwei Männer auf, die auf dem Radweg Am Grün zur Weidenhäuser Brücke in Einkaufstaschen herumwühlten. Als die Streife die Männer kontrollierte entfernten sie gerade die Banderolen der Tabakwaren. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Sie machten keine Angaben zur Herkunft der Waren. Die Polizei stellte alles sicher und entließ die Männer nach Abschluss der Maßnahmen.

Angelburg/Siegbach – Polizeihubschrauberbesatzung rettete Vermissten

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers holte einen Vermissten aus seinem Auto und führte anschließend erfolgreiche Reanimationsmaßnahmen durch. Mittlerweile befindet sich der im Hinterland des Landkreises Marburg-Biedenkopf lebende Mann im Krankenhaus.

Nachdem Angehörige den Vermissten am Sonntag, 01. August, um 12.50 Uhr meldeten, begannen umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen. An der Suche im Hinterland beteiligte sich auch der Polizeihubschrauber. Gegen 13.50 Uhr sichtete die Besatzung am Waldrand bei Wallenfels den Pkw des Gesuchten. Während der Pilot seinen Co-Piloten und den Operator für Erste-Hilfe-Maßnahmen absetzte, verständigte er gleichzeitig den Notarzt und Rettungsdienst und lotste sie zum Fundort. Die Hubschrauberbesatzung schlug derweil die Scheibe des Autos ein, holte den augenscheinlich bereits leblosen Mann heraus und begann sofort mit der letztlich erfolgreichen Reanimation. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die weitere Behandlung.

Marburg – Graffiti in der Wettergasse

Mit Sprühfarbe in den Farben Lila und Pink hinterließen noch unbekannte Täter mehrere Graffiti auf der Fensterfront eines Geschäfts in der Wettergasse. Die auf einer Gesamtfläche von ca. 6 Quadratmetern angebrachten verschiedenen Schriftzüge und Symbole deuten auf eine politisch motivierte Tat hin. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen daher übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 08.40 Uhr am folgenden Samstag, 01. August in der Oberstadt Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Betrug am Telefon fast erfolgreich Falsche Polizeibeamte und Enkeltrick

Marburg-Biedenkopf (ots) – “Die Dreistigkeit der Betrüger am Telefon kennt überhaupt keine Grenzen, wie der nachfolgende Fall sehr eindrucksvoll zeigt! Hier hatte eine 70 Jahre alte Dame richtig Glück, dass der Betrug letztlich scheiterte!”

Der Betrug ging los am Freitag, 30. Juli, um 15.50 Uhr. Als eine weinende Frau anrief, vermutete die 70-Jährige, dass es sich um ihre Tochter handelte und sprach sie entsprechend an. Die Anruferin bestätigte, dass sie die Tochter sei und erzählte von einem Radfahrer, der nach einem von ihr verursachten Unfall ums Leben kam. Danach reichte sie das Telefon an einen angeblichen Polizeibeamten weiter, der die völlig geschockte Seniorin letztlich dazu brachte, online-Überweisungen auf ein litauisches Konto durchzuführen, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden.

Als die Überweisungen aufgrund von Sicherheitseinstellungen des Kontos scheiterten, veranlasste der angebliche Polizist die Seniorin sogar zu einem Anruf bei der Bank, um Echtzeitüberweisungen ins Ausland freischalten zu lassen. Glücklicherweise scheiterte auch dieser Versuch, sodass die 70-Jährige letztlich keinen Vermögensschaden erlitt. Als die Betrüger aufgelegt hatten, rief das Opfer bei der Polizei am Wohnort der Tochter an, um Informationen über den angeblichen Unfall zu erhalten. Dort erfuhr sie dann, dass es einen solchen Unfall nicht gab und sie ganz offenbar Opfer von Betrügern am Telefon geworden ist.

Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Anrufen im Landkreis und in den angrenzenden Landkreisen ist zu rechnen.

“Wer nicht Opfer von Betrügen am Telefon werden will, sollte sofort auflegen, wenn es am Telefon ums Geld geht! Es ist völlig egal, welche Story am Telefon erzählt wird und wofür der Anrufer Geld benötigt. Wer helfen will, sollte erst auflegen und dann selbst den angeblich Hilfesuchenden unter der ihm bekannten Telefonnummer zurückrufen!”

Tipps der Polizei

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! – Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. – Rufen Sie zurück – Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! – Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall auf der B 62 –

Cölbe/Kirchhain (ots) – Die Polizei sucht wegen der nicht feststehenden Unfallursache nach Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag (01.August), gegen 16.50 Uhr, auf der B 62 zwischen Bürgeln und Niederwald ereignete. Nach den ersten Ermittlungen geriet der Golf auf dem Weg nach Kirchhain aus unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und stieß letztlich mit dem entgegenkommenden, auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fahrenden Lastwagen mit Anhänger zusammen.

Nach der Kollision schleuderte der Golf mehrere Meter weiter, bevor der Wagen entgegen der ursprüngliche Fahrtrichtung stehenblieb. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten und schwer verletzten 64 Jahre alten Golffahrer aus dem total beschädigten Fahrzeug. Nach notärztlicher Erstversorgung transportierte der Rettungswagen den Marburger ins Krankenhaus.

Der 57 Jahre alte Lastwagenfahrer touchierte nach dem Zusammenstoß mehrere Meter der Leitplanke bevor das Gespann dann dort stecken blieb. Ein Rettungswagen brachte auch den in Wohratal lebenden Lastwagenfahrer zur Untersuchung etwaiger Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur Klärung und Rekonstruktion des Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Für die Unfallaufnahme, die Arbeit des Sachverständigen, die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße war die Bundesstraße 62 zwischen Cölbe und Kirchhain West bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfallhergangs, Zeugen, die etwas über die Fahrweise des weißen VW Golf sagen können und Zeugen, die zur Unfallzeit sonstige Beobachtungen auf der Bundesstraße 62 gemacht haben, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

